Tata Martino: "En febrero cada equivocación se paga muy cara"

Tata Martino compareció ante los medios en la previa del partido liguero frente al Valencia con un mensaje claro: en febrero ya no hay margen de error. "Nos ha tocado el rival más difícil en Champions. En febrero cada equivocación se paga muy cara. No podemos descuidar nada, tan importante es el partido contra el Valencia, como las semifinales de Copa del Rey como los octavos de final de Champions", dijo. Respecto a las rotaciones dijo que el futuro se analizaba de dos formas: "Mantener el plantel en forma muy competitiva y en lo físico estar de la mejor manera. Hay partes del año donde los errores se pagan menos y otra donde son más decisivos".

Quiso remarcar la sangre fría de los jugadores por seguir respondiendo bien a todas las circunstancias negativas que se han dado dentro del club en los últimos años: "De una vez por todas habría que reconocer que el epicentro de todo lo que ha pasado son los futbolistas. El núcleo central son los futbolistas y es muy bueno. Ellos están enfocado siempre y a la hora de jugar se manifiestan siempre de la misma manera".

Respecto al hecho de que Atlético de Madrid y Real Madrid vayan a enfrentarse en las semifinales de la Copa del Rey, afirmó que esto no garantiza que tengan el billete para la final: "Creo que han preparado el año a sabiendas de que esta situación podía darse. También podría darse en Champions. Tenemos en frente a un rival muy difícil y que también nos va a exigir al máximo. No significa que el pasaje lo tengamos asegurado".

También tuvo palabras para el plantón en Copa del Rey del Racing en protesta a la ausencia de sueldo para los futbolistas: "Son imágenes que ninguno desearíamos ver, que cuesta asimilarlas. Pero nos toca respaldar al grupo de jugadores y de entrenadores. Es muy normal que un trabajador tenga que cobrar por lo que produce y en el Racing no está sucediendo".

Conversaciones con Messi

El técnico tuvo una charla con Leo Messi en el entrenamiento, pero aseguró que no podía desvelar el tema de conversación: "Lo que hablaba con Messi no tenía nada que ver con el Barça, ni con él, ni conmigo. Hoy no lo puedo decir, quizás el martes". "No quiero entorpecer en las negociaciones", añadió en clave de humor. "Lo hago con todos. Me resulta agradable escuchar y hablar con alguien, siempre es enriquecedor hablar con estos futbolistas. A mí me toca dirigirlos a ellos desde la admiración. Me nutre mucho hablar con gente a la que admiro", explicó sobre las conversaciones.

Siguiendo con el argentino, aseguró que los cambios de demarcación de Messi "en algún punto tenía que ver con las características de los rivales y otras por decisiones en el campo". También quiso desmentir que el hecho de que últimamente no haga relucir su faceta más goleadora no va a hacerle olvidar de hacer goles: "Se dan circunstancias en el partido que a veces lo encuentra bien de cara a gol o de cara a la habilitación. No creo que haya una serie de partidos en los que encuentre más, vaya a habilitar menos, ni cuando asista se olvida de hacer gol". "Cuando le toque hacer gol hará gol, y cuando le toque asistir, asistirá. Lo hace todo con tanta naturalidad y tanta facilidad que se me ocurre que puede hacer cualquier cosa", concluyó.

Preguntado por si este año había menos 'Messidependencia' y de que si eso beneficiaba al equipo, dijo: “Es mayor beneficio que Leo no cargue con tanta responsabilidad. Me parece que eso es lo más importante. A nosotros nos toca este año tener distribuido el gol y es mucho mas beneficiosa. Por Leo y para que el resto de jugadores se crezcan anímicamente y futbolísticamente".

La vuelta de Neymar

El técnico rosalino desmintió que se marcara la fecha del Manchester City como la vuelta de Neymar: "Soy muy respetuoso de lo que me dicen los médicos y los fisiólogos. Todos esperamos que él esté bien para ese partido porque es un partido clave. Si está bien antes jugará antes, y si no está bien no jugará contra el City. La importancia del partido no acredita que se ponga al riesgo al jugador".

Respeco a Puyol, que no está convocado para el partido frente al Valencia, dijo: “En su evolución desde la lesión y su reinserción en el equipo, siempre pensamos que lo mejor para él es no repetir partidos. Cuando tenemos a la mayoría de los futbolistas sanos quedan a fuera jugadores que en la fecha anterior ya han jugado".

Preguntado por la marcha de Sanabria y por si el club hubiese podido hacer algo más para mantener al jugador, explicó que se hizo todo lo que pudo: "Lo que habría que hacer se hizo. Siempre terminan siendo decisiones personales. Se puede llegar hasta un límite y hay cosas que tienen que ver con cosas muy personales y a las que la directiva no llega. La decisión es del chico con su padre".

Finalmente, bromeó cuando le preguntaron por Claudio Bravo, cancerbero de la Real Sociedad, como un futurible azulgrana: "Me parece un arquero muy bueno. También es cierto que si se hubieran confirmado todos los arqueros que dijeron que venían el año que viene tendríamos un equipo con 11 porteros. Una cosa es reconocer las virtudes de un jugador y otra que tengan que venir al Barcelona".

Hablando de porteros, desmintió que hubiesen hablado del futuro de Víctor Valdés y añadió bromeando "que tampoco habían hablao del futuro del entrenador".