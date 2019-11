FC Barcelona - Valencia: prueba de madurez en un mes clave

Mismo fin para diferentes objetivos. FC Barcelona y Valencia se ven las caras en un clásico del fútbol español, en el que ambos conjuntos se juegan seguir en la pelea de sus objetivos finales. El equipo de Gerardo Martino comienza un febrero que puede ser decisivo para el devenir del conjunto en las tres competiciones, además, los duelos de sus rivales también hacen que cada punto de los culés valga su peso en oro.

El Valencia, comandado con por Juan Antonio Pizzi, se presenta a la cita del Camp Nou con la necesidad de sumar de tres en tres ya que, desde la llegada del técnico argentino, sólo ha sumado un triunfo y fue en su debut en el banco ché. Tras quedar eliminados en Copa del Rey y con la Europa League a la vuelta de la esquina, los de Mestalla buscan una victoria que les aproxime a los puestos europeos, principal objetivo del cuadro valencianista.

La consolidación de un estado de forma óptimo

No son malos tiempos los que pasan por la Ciudad Condal. El Barcelona es líder de la Liga BBVA, en igualdad de puntos que el Atlético, y parece haber dejado atrás las dudas de comienzo de la temporada y los dos empates con los que despidió la primera vuelta y abrió la segunda. Tras la contundente resolución de la eliminatoria de la Copa del Rey, y a las puertas de las semifinales ante la Real Sociedad, el equipo de Gerardo Martino es consciente que el jugar antes que sus rivales más cercanos les añadiría un plus de incertidumbre antes de los partidos ligueros de Atlético de Madrid y Real Madrid, que disputarán entre ellos la otra semifinal copera y que tendrán duros compromisos este próximo domingo ante la Real Sociedad y el Athletic Club, respectivamente.

Foto: Álex Gallardo - VAVEL

Messi, que sigue ver portería en Liga desde su reaparición el pasado 8 de enero, será la gran atracción del choque. El argentino, que ha perforado la meta ché en ocho ocasiones en el Camp Nou, estará secundado por dos futbolistas que se están complementando a las mil maravillas y que han conseguido suplir con goles y buenas actuaciones las lesiones, primero de Messi y más tarde de Neymar. Alexis y Pedro, los dos máximos goleadores del conjunto azulgrana volverán a ser titulares tras ver portería en el último choque liguero. Además, el de Tocopilla también vio puerta, por dos veces en Copa del Rey ante el Levante.

En busca del equilibro ansiado

No está siendo un año fácil en Valencia. Tras el enésimo verano en el que jugadores de primera línea, como Soldado, abandonaron el conjunto ché para limpiar la economía del club, se apostó por Djukic para un nuevo proyecto pero éste no terminado de cuajar y el técnico, ex del Valladolid, salió antes de Navidad. Tras Estévez, que fue un mero puente hacia el nuevo entrenador, llegó Juan Antonio Pizzi. El argentino, que hizo campeón del Apertura argentino a San Lorenzo, aterrizó lleno de optimismo pero con el paso de los primeros partidos y a pesar de mejorar la imagen del equipo, se ha demostrado que el problema no era únicamente de banquillo.

Tras la victoria en su debut frente al Levante, las expectativas estaban altas, sin embargo, la eliminatoria copera frente al Atlético eliminó cualquier atisbo de mejoría y pese a la buena imagen ofrecida, los errores de Guaita condenaron al equipo ché a la eliminación. El empate a dos en la última jornada de Liga BBVA ante un Espanyol que está por encima de ellos en la tabla, muestra una vez más la irregularidad del equipo de Mestalla. Sin embargo no todo son malas noticias en este año para los valencianistas y es que el rendimiento de jugadores como Bernat, reconvertido a lateral izquierdo, o el momento de Piatti y Feghouli son clavos a los que se agarran para un futuro más ganador.

Foto: Carla Cortés - VAVEL

Rotar para evitar cansancio en este crucial tramo

La baja de Neymar por lesión ha sido lo más destacado en una semana en la que el regreso a los terrenos de Ibrahim Afellay ha significado la mejor noticia para el día a día culé. Además, el 1-4 con el que se presentó el FC Barcelona a la vuelta de los Cuartos de Final de la Copa del Rey les permitió rotar a sus principales jugadores con el propósito de que estén al 100% para lo que se les avecina, que no es poco. Busquets, Alves y Xavi ni siquiera fueron convocados para la Copa mientras que Valdés, Piqué, Alba y Messi estuvieron los 90 minutos en el banquillo. Otros, como Alexis, Pedro, Cesc e Iniesta no disputaron la totalidad del partido y por lo tanto llegarán con las piernas frescas al choque ante el cuadro valencianista.

Es tal el nivel de partidos que se les avecina a los azulgrana que Martino tiene que seguir con su política de rotaciones y esta vez, pese a ser menos significativo, el capitán del equipo no ha sido convocado, al igual que Neymar Jr, Afellay, Dos Santos y Cuenca. Dongou, que había sido citado para el último choque liguero, volvió a la dinámica del filial azulgrana.

Un equipo de circunstancias para viajar al Camp Nou

Lo tendrá difícil Juan Antonio Pizzi para poner en liza un equipo que compita en un campo tan complicado como el azulgrana. Las salidas de Guardado, Canales, Postiga y Pabón ha dejado en apenas nada la plantilla ché y el técnico argentino se mostró obligado a tirar del filial para completar una lista de diecinueve futbolistas. Las recientes llegadas de Vargas y Seydou Keita, ex del conjunto catalán, complementarán algo más una plantilla descompensada. Además, el de Mali no ha llegado a tiempo para entrar en la lista y se quedará en Valencia.

Sin el calendario tan apretado como el de su rival, Pizzi podrá poner en liza a su once de confianza y seguir dotando de minutos a jugadores que se antojarán claves como Oriol Romeu, Bernat o Feghouli. Además Paco Alcácer también se postula como titular tras marcar ante el Espanyol en el último encuentro liguero.

Sin noticias ché desde hace ocho años

FC Barcelona y Valencia CF tienen una rivalidad histórica que fue en aumento a finales de la década de los 90 y a comienzos del nuevo milenio. Sin embargo, desde la campaña 2006-07 que el conjunto valencianista no puntúa en el templo azulgrana. El 1-1 que firmaron los goles de Andrés Iniesta y David Villa fueron los últimos puntos que volaron del Camp Nou cuando el Valencia visita la Ciudad Condal. En el último año con Frank Rijkaard en el banquillo, el Barcelona consiguió la goleada más amplia de su historia ante el Valencia tras vencer por 6-0 con dobletes de Henry y Bojan.

Foto: Carla Cortés - VAVEL

Con Guardiola, y posteriormente Vilanova, la racha permaneció y se incrementó. Cinco encuentros de Liga y cinco victorias azulgranas con 15 tantos azulgranas y apenas dos del Valencia, que precisamente se avanzó en la temporada 2010-11 y en la posterior para terminar claudicando en ambos choques. En esos duelos, un hombre por encima de cualquiera perforó la portería ché. Leo Messi, que marcó cuatro tantos en el último año de Guardiola, es el verdugo cuando el Valencia visita el Camp Nou. El astro argentino ha marcado ocho goles en los siete enfrentamientos en el templo culé.

Martino: "En febrero cada equivocación se paga muy cara"

El entrenador argentino del FC Barcelona habló ante los medios de comunicación para mostrar sus impresiones ante semejante calendario que se les avecina en las tres competiciones. Martino quisó dejar claro que no se pueden permitir un solo error: "Nos ha tocado el rival más difícil en Champions. En febrero cada equivocación se paga muy cara. No podemos descuidar nada, tan importante es el partido contra el Valencia, como las semifinales de Copa del Rey como los octavos de final de Champions", dijo. Respecto a las rotaciones dijo que el futuro se analizaba de dos formas: "Mantener el plantel en forma muy competitiva y en lo físico estar de la mejor manera. Hay partes del año donde los errores se pagan menos y otra donde son más decisivos".

Foto: Laia Cervelló - VAVEL

También se quiso referir al estado de Messi y a su rol de asistente, además de querer quitar importancia al hecho de que el '10' no haya visto puerta en Liga desde septiembre en Almería. "Cuando le toque hacer gol hará gol, y cuando le toque asistir, asistirá. Lo hace todo con tanta naturalidad y tanta facilidad que se me ocurre que puede hacer cualquier cosa", concluyó. Además, lejos de la actualidad azulgrana, también tuvo palabras de apoyo para la situación que vive el Racing de Santander: "Son imágenes que ninguno desearíamos ver, que cuesta asimilarlas. Pero nos toca respaldar al grupo de jugadores y de entrenadores. Es muy normal que un trabajador tenga que cobrar por lo que produce y en el Racing no está sucediendo".

Pizzi: "No perdemos las esperanzas de conseguir un buen resultado"

El también técnico argentino, Juan Antonio Pizzi, se mostró optimista en torno a la visita de un estadio que bien conoce él. "A pesar de las dificultades que sabemos que vamos a tener, no perdemos las esperanzas de conseguir un buen resultado en Barcelona". "La mentalidad del equipo y la concentracion están al 100%", afirmaba el ex de San Lorenzo. Preguntado por las recientes incorporaciones, 'Macanudo' Pizzi, como se le conoce cariñosamente en Barcelona, añadió: "Es un jugador muy fuerte, de hecho ya está convocado para el partido de mañana. No creemos que vayamos a tener problemas con Vargas. En cambio, por lo que refiere al futbolista maliense, mostró cierto grado de admiración: "La vida lo dotó de un talento grande, y a ese talento le pusieron el sacrificio que se nos exige a todos los seres humanos para ser mejores. Una cosa no quita a la otra, y en el caso de Keita creo que sucede eso".

Foto: Carla Cortés - VAVEL

Por último también tuvo palabras para el FC Barcelona y todo lo que rodea a su ex equipo. "Tengo muy buenos recuerdos, muchos amigos, mucho agradecimiento hacia ese club, hacia el trato que me ha brindado su gente, y ahora solamente me centro en ganarles un partido de fútbol", sentenció el entrenador del Valencia.

Convocatorias de ambos conjuntos

FC Barcelona: Valdés, Pinto, Piqué, Fàbregas, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Mascherano, Bartra, Sergio, Jordi Alba, Song, Tello, Adriano, Alves y Sergi Roberto.

Valencia CF: Diego Alves, Vicent Guaita, Barragán, Ricardo Costa, Rúben Vezo, Mathieu, Bernat, Oriol, Javi Fuego, Dani Parejo, Pablo Piatti, Portu, Feghouli, Míchel, Róber Ibáñez, Fede, Vargas, Jonas y Paco Alcácer.

Alineaciones