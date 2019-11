Aragoneses, nacido en Porriño con corazón blanquiazul

Hoy, 1 de febrero de 2014, se cumplen 37 años del nacimiento de Sergio Aragoneses Almeida, que con ocho temporadas y media en la plantilla del CD Tenerife ha conseguido sin duda convertirse en historia viva del club blanquiazul. Hace poco abandonó en club por el que luchó la mayor parte de su carrera deportiva, y desde VAVEL queremos aprovechar esta señalada fecha para repasar su carrera por la isla a modo de homenaje y agradecimiento.

Primera llegada a la isla y ascenso inminente

Aragoneses llegó al Tenerife en la temporada 2000/2001 procedente del Pontevedra, que por aquel entonces militaba en la Segunda División B. Pronto se hizo con el puesto de titular, y debutó con la elástica blanquiazul el 2 de septiembre del 2000 en Albacete, donde cayó por 1-0. Ese mismo año el conjunto chicharrero logró el ascenso a la Primera División, categoría en la que jugó su primer partido en el Heliodoro ante el Alavés el 26 de agosto de 2001, que también se saldó con derrota por 0-2. Aunque el de Porriño comenzó el año como titular, con la llegada de Javi Clemente al banquillo perdió el puesto en favor de Julio César, y ese año el equipo volvió a la Segunda División. La temporada 2002/2003 fue la primera que Aragoneses no arrancaría como titular bajo la portería del Tenerife, pero con la llegada de David Amaral el gallego volvió a contar con minutos y el equipo enlazó con él 7 partidos invicto, lo que le hizo asentarse de forma definitiva de el puesto de titular.

Como portero del Tenerife encajó 328 goles en 254 partidos

Pese a esto, Aragoneses abandonaría la entidad tinerfeña el verano de 2003 para marcharse a un Getafe que, casualmente, ascendería ese mismo año a Primera División ganando en el Heliodoro Rodríguez López, aunque Aragoneses ya no formaba parte de esta plantilla pues se había marchado en el mercado de invierno al Atlético de Madrid. La temporada siguiente sufriría el proceso inverso: si en la 2003/2004 comenzaba en el Getafe y se marchaba en invierno al conjunto rojiblanco, en la 2004/2005 comenzaba en el Calderón para poner rumbo en invierno al Coliseum. Tras este periodo en Primera División, el de Porriño pasó por Elche, Alicante y Numancia en Segunda División, y en la temporada 2008/09 volvió al Tenerife, al equipo que le hizo debutar como profesional.

Regreso a la isla y nuevo ascenso

No obstante, su regreso a la isla no sería tan feliz como se esperaba. Al poco tiempo de llegar sufrió una pancreatitis que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante ocho semanas, pero el guardameta gallego supo sobreponerse para acabar arrebatándole la titularidad a Luis García y ser una pieza clave del regreso de los blanquiazules a Primera División ese mismo año. Las dos siguientes temporadas la extrema debilidad defensiva del equipo hizo que los números de Aragoneses fuesen posiblemente los peores de su carrera, lo que, no obstante, no le hizo perder su sitio en la portería: en la 2009/10 los chicharreros volvían a Segunda División encajando 74 goles en 38 partidos, y en la 2010/11 el Tenerife bajó a Segunda B encajando 66 goles en las 42 jornadas disputadas. Pese al descenso, el gallego decidió permanecer en la isla en lugar de sumarse al éxodo del resto de la plantilla. Se negaba a marcharse dejando a su equipo en el pozo de la Segunda B, y así lo hizo. Tras un primer intento fallido en el que la Ponferradina trucó el regreso del Tenerife a la categoría de plata del fútbol español en el último partido, los chicharreros volvieron a Segunda la pasada campaña, en la que Aragoneses consiguió por méritos propios ser el portero menos goleado de la categoría con 26 goles encajados en los 36 partidos que disputó.

Pese a los dos descensos consecutivos quiso seguir en el Tenerife para lograr el ascenso a Segunda

Sin embargo, pocos podían imaginar que este regreso del Tenerife al fútbol profesional acabaría significando el principio del fin de la segunda andadura de Aragoneses en la isla. La crisis de resultados con la que la que el equipo comenzó la temporada hizo que Cervera decidiera no convocarle para el partido en Ponferrada pese a admitir que la parecía "el mejor portero de la categoría". Con Roberto bajo palos, el Tenerife ganó ese partido y se mantuvo invicto durante siete jornadas más, lo que llevó a al técnico a decantarse por seguir manteniendo al gallego fuera de las convocatorias. Ante este panorama, el club anunció su desvinculación el pasado 16 de enero. El "gato de Porriño" se despidió de forma muy emotiva de "el club más grande que hay y al que llevaré siempre en el corazón", y reconoció que abandonar la entidad tinerfeña "ha sido el paso más difícil de mi carrera deportiva". Tanto el club como la afición mostraron un enorme cariño a Aragoneses en su despedida, y días después firmó con el Cádiz, donde le deseamos todo lo mejor.

Su victoria más importante, el cáncer

No obstante, para hablar de Aragoneses no se puede hablar sólo de su etapa deportiva. No se puede hablar sólo de sus reflejos y de sus paradas, sino de su capacidad de superación y de lucha ante una enfermedad tan dura como el cáncer. En 2005, recién llegado al Elche, se le detectó un cáncer de testículo, ante el que el guardameta decidió operarse, y tan sólo 45 días después volvía a enfundarse los guantes y saltar al terreno de juego. Pero la cosa no acabó ahí. Cuando lo creía todo superado, un control rutinario en enero de 2007 detectó que la enfermedad se había extendido, y esta vez embistió de forma mucho más dura. Aragoneses tuvo que someterse a quimioterapia durante tres meses, pero logró salir adelante y seguir haciendo lo que más le gusta y lo que mejor hace: parar. El portero reconoció en numerosas ocasiones lo dura que fue para él aquella experiencia. "Llegué a ver el final de mi carrera con 28 años. Se te pasan mil cosas por la cabeza pero tuve la suerte de seguir jugando y ello supuso una vía de escape para no pensar en esas cosas, con lo que al final ves que el deporte es un motivo más que te da alas para seguir".

Venció al cáncer en dos ocasiones y siguió jugando

Así ha sido hasta ahora la carrera de Aragoneses, que se marchó como capitán del Tenerife y cuya sombra estará siempre bajo los palos de las porterías del Heliodoro. Mucho creímos que acabaría su carrera en la isla, y estamos seguros de que ahora en Cádiz continuará ganándose aprecios y salvando goles.

Aquí vemos un vídeo con las mejores paradas en su segunda temporada en Primera como blanquiazul: