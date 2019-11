Getafe CF - Real Valladolid: en busca de la confianza

Prácticamente nadie daba un duro por la victoria del Pucela el pasado sábado contra el quinto clasificado, el ordenado y vistoso Villarreal. Contra todo pronóstico e incluso los pesimistas augurios de la parroquia vallisoletana, el equipo de Juan Ignacio logró superar a los castellonenses y sacio parcialmente su sed de puntos con un buen trago de agua fresca tras varias jornada vagando por el desierto sin encontrar oasis alguno.

Las campanas pucelanas por fin doblan, como diría Hemingway, pero es muy pronto para lanzarlas al vuelo. El triunfo ha sido un bálsamo en la herida castellana, pero de nada sirve curarla parcialmente si a la siguiente ocasión de seguir cerrándola no se aplican los cuidados necesarios. Esta disyuntiva se avecina en Getafe, pues en manos de los jugadores de Zorrilla está el mantener esta línea positiva o volver al fango del que parecía imposible salir.

Fue contra los azulones, allá por septiembre, cuando los pucelanos cosecharon su primera victoria de la campaña. No queda otra que repetir resultado para intentar abandonar los puestos de descenso, ese temible agujero que lleva al infierno de Segunda.

La importancia de la psicología

Al igual que una mentira repetida mil veces se convierte en algo cierto, un pensamiento negativo que no se elimina de la mente acaba asentándose y lastrando el rendimiento. Lo mismo sucede en el fútbol, ya que cuando las cosas no salen bien y los resultados no llegan se fragua una vorágine destructora que acaba con los ánimos de los futbolistas y, por ende, minan sus cualidades hasta el punto de sumir al equipo en un agujero negro que tiene su foco en las propias cabezas de los integrantes.

En manos de los jugadores de Zorrilla está el mantener esta línea positiva o volver al fango del que parecía imposible salir

Algo similar sucede cuando se viven momentos positivos. La dinámica exitosa se afianza en el cerebro del jugador y es capaz de hacer no solo lo que está dentro de sus aptitudes, sino que le da alas para conseguir llevar a cabo acciones inalcanzables en otras circunstancias. Por eso es capital la victoria en el Coliseum Alfonso Pérez, ya que afianzaría la confianza y borraría miedos de la conciencia pucelana.

Mención aparte merece el caso Ebert. Este caso se ha convertido en un culebrón venezolano que parece no terminar. Los hombres de Juan Ignacio Martínez han sabido gestionar bien la papeleta con un mensaje claro, contundente y que sirve de aviso: el que quiera bajarse del barco, que lo haga, pues nadie es imprescindible. En caso contrario, todos deben dar el 100% de sí mismos.

Cierto es que el alemán ofrece una calidad por banda derecha que el resto de la plantilla no proporciona, pero de nuevo interviene el factor psicológico. De nada sirve tener un buen jugador si este no se integra en el grupo y tiene la cabeza en el limbo, pues esto distrae al conjunto y lo aleja de la senda del bien. El 1 a 0 contra el Villarreal debe servir para que el Valladolid sea consciente de una realidad: a pesar de la baja de Ebert, hombre indudablemente decisivo en otras ocasiones, pudieron con un equipo llamado a luchar por la Champions. Esta inyección de autoconfianza será clave para el devenir de las próximas jornadas y, por qué no decirlo, de la Liga. El discurso del presidente Carlos Suárez ratifica la unidad del grupo y la importancia del bloque.

El rival

Enfrente estará el Getafe, un equipo tan talentoso como irregular. No son pocos los hombres de calidad que atesoran los del sur de Madrid, pues no es moco de pavo juntar del centro del campo en adelante a Pedro León, Sarabia, Colunga, Lafita o Diego Castro. La seguridad en la portería que aporta Moyá es fundamental para el éxito de los de Luis García.

Sin embargo, algo no va del todo bien para los azulones. Son irregulares, pues tan pronto practican un fútbol vistoso y eléctrico como muestran una apatía y una abulia impropia de un conjunto profesional. Esta variopinta mezcla provoca que los getafenses vivan en mitad de la tabla sin excesivos apuros pero sin acercarse a cuotas más altas.

En la actualidad ocupan la duodécima posición de la clasificación, con cinco puntos de colchón sobre los puestos de descenso. La presencia azulona en la zona europea en los compases iniciales del curso confirman la línea decadente que han seguido los del Alfonso Pérez en las últimas semanas. Los resultados cosechados por los madrileños han influido negativamente en los castellanos, pues al caer derrotados contra el Almería y el Rayo provocan que el Valladolid vea cómo rivales directos toman aire a costa de su próximo rival. A orillas del Pisuerga esperan que los suyos metan el dedo en esta llaga y puedan seguir sumando en busca de la permanencia.

Los precedentes

El Getafe no es un equipo con tradición en Primera, así que los enfrentamientos con el Pucela no son abundantes, pues solo se han medido cuatro veces en el Coliseum. El balance es netamente positivo para los locales, pues se llevaron el gato al agua en las tres últimas ocasiones que se vieron con los de blanco y violeta. La temporada pasada Alexis y Lafita hicieron estéril el gol inicial de Óscar.

Entre los años 2008 y 2010 los dos partidos en suelo madrileño fueron yermos para los castellanos, pues una vez Cata Díaz y la otra Casquero frustraron sus sueños de obtener tres puntos. El único triunfo vallisoletano data de la temporada 2007-2008 por una goleada de 0 a 3. Dos de esos tantos llevaron la firma de Vivar Dorado, que acribilló así al equipo donde había pasado los cinco años anteriores.

La defensa tiene la clave

Algo tan cierto como que el hielo se derrite al sol es que mantener la puerta a cero permite sacar algo positivo de un partido. Si la escuadra que lo consigue es capaz de perforar el arco rival se garantiza entonces el triunfo. Por desgracia para el Getafe y el Valladolid y por fortuna para los aficionados a este deporte, no es tan sencillo como parece. Los encuentros se deciden por pequeños detalles como pueden serlo un buen quiebro al defensor o una acción a balón parado elaborada con minuciosidad.

Aquí entra en escena la línea defensiva. En cuanto a los de Juan Ignacio, los cuatro zagueros han estado toda la temporada en tela de juicio. No puede decirse lo mismo del guardameta Mariño, uno de los estandartes del Pucela en la mayoría de los choques. Rueda ha mostrado un nivel muy por debajo del que puede dar, así como el rendimiento de Marc Valiente y Rukavina podría haber sido superior, especialmente en el caso del lateral serbio. Algo mejor ha estado Peña, pues con su pundonor y coraje cubre la diferencia de calidad que padece con los extremos rivales. Por si Marc y Jesús bajan sus prestaciones ha llegado Mitrovic, que con su juventud y contundencia hace que el técnico cuente con una posibilidad más en esa posición.

Los responsables de penetrar en las murallas que Juan Ignacio y Luis García plantarán el sábado son los atacantes. A estos se les paga para que, con la calidad que sus botas atesoran, sean el factor ganador de su equipo y labren el premio del gol. En el bando visitante destaca por encima del resto Javi Guerra. El malagueño ha firmado 11 de los 24 tantos de los suyos, así que sin él el Valladolid a buen seguro estuviese más abajo en la tabla. Lamentablemente para los castellanos y el mencionado ariete, Óscar no jugará contra el cuadro madrileño. El charro sufre un esguince y no podrá nutrir de certeros balones al andaluz, si bien sí estarán Larsson, Rama u Omar para intentar desequilibrar a la defensa azulona.

La zaga del Getafe, por su parte, no es algo de lo que su afición pueda presumir. El eficaz portero Moyá está rodeado por la línea más débil del plantel de Luis García. Escudero, Valera, Alexis, Lisandro o Rafa, que son los hombres más utilizados en esta demarcación, no están dando el rendimiento adecuado y han visto cómo 34 goles duermen entre sus redes en los 21 choques disputados. A esto se une que los tres primeros padecen ciertas molestias y podrían causar baja para el partido del sábado. Buenas noticias para los de la Meseta, aunque deberán tener cuidado máximo con los hombres de ataque de los locales.

Sí, porque los atacantes del Getafe CF podrían ocupar perfectamente la delantera de un equipo que pelease por Europa. Sarabia, una perla de la cantera del Real Madrid, dirige con su batuta a hombres talentosos como Colunga, Lafita, Pedro León o Ciprian Marica, que pueden aparecer de la nada y hacer un descosido en la zaga rival.

Posibles alineaciones

El Real Valladolid consiguió la semana pasada los tres puntos tras no catarlos desde que superó al Celta por 3 a 0. Por lo tanto, si se sigue un procedimiento lógico, el once que plante Juan Ignacio en Madrid no será muy distinto al que pudo con los de Marcelino según la convocatoria ofrecida. La portería lleva el nombre de Mariño, cuyo rendimiento está siendo de lo más destacado de este Pucela.

En defensa probablemente estarán Rukavina y Peña en los laterales y Rueda y Valiente en el eje. Este se ha recuperado del esguince de tobillo que lo mandó a la grada contra el Submarino amarillo y que propició el positivo debut de Mitrovic. El serbio podría salir de partida en vez del catalán, pero en principio es Marc quien sería titular.

El doble pivote de 4-2-3-1 a buen seguro será para Álvaro Rubio y Fausto Rossi. El riojano es imprescindible y el italiano está cogiendo galones poco a poco, así que Víctor Pérez presumiblemente tendrá que esperar su turno desde el banquillo. Las bandas contra el Villarreal fueron para Valdet Rama y Larsson. El segundo podría actuar por detrás de Javi Guerra a modo de segundo delantero, de ahí que el dibujo se pueda asemejar a un 4-1-4-1. El primero podría repetir titularidad, esta vez en la banda diestra, porque la izquierda sería para Omar o Bergdich. El rincón del '9' será, sin duda alguna, para Javi Guerra.

Si Juan Ignacio apuesta por proteger más su portería el sistema de juego podría transformarse en un clásico 4-3-3. El trivote de la medular lo formarían Rossi, Rubio y Víctor Pérez para que Guerra, Larsson y Rama, Omar o Bergdich (estos tres últimos en orden de posibilidades de jugar) se encarguen de crear peligro.

Es el momento de hablar de los once hombres que vestirán de azul contra los de blanco y violeta. Luis García cuenta con varios efectivos renqueantes, sobre todo en defensa, así que la alineación podría verse alterada si existen novedades de última hora, tanto para bien como para mal de la entidad presidida por Ángel Torres. Bajo palos estará Moyá con certeza, si bien las dudas llegan en la línea de zaga. Esta podría estar formada por Arroyo, Rafa, Lisandro y Roberto Lago. El doble pivote sería para Mosquera junto al expucelano Borja. Diego Castro, Sarabia y el viejo conocido por Zorrilla Pedro León formarían por detrás de Ciprian Marica, hombre de referencia para el Getafe.

Imágenes: Real Valladolid | La Vanguardia.