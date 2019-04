FC Barcelona - Valencia: obligación contra necesidad

Difícil desplazamiento para el Valencia en esta 22ª jornada de la Liga BBVA. Peor campo imposible para el equipo de Pizzi, inmerso en una racha negativa de resultados y viviendo con la necesidad de comenzar a puntuar durante cada semana. El tren de Europa no espera a nadie y por culpa de esta irregularidad durante toda la campaña, los valencianistas ya están a 17 puntos de la Liga de Campeones y a 11 de la Europa League. Misión prácticamente imposible para un equipo que además, llega al partido después de una jornada frenética de fichajes.

En mejor situación vive el Fútbol Club Barcelona, aunque ello no le permite relajarse un solo partido, sobre todo en una Liga BBVA tan igualada y de récord como la actual. El tópico "cada partido es una final", en esta competición es toda una realidad. En un torneo que apunta a decidirse por muy pocos puntos o incluso por golaveraje, los de Martino no pueden fallar, menos en casa, si quieren seguir al frente de la competición. Empatados a puntos con Atlético y con solo un punto de ventaja sobre el Real Madrid, los culés buscan seguir sumando en el Camp Nou, mantener el liderato y esperar pinchazos de los dos equipos madrileños, con exigentes compromisos este fin de semana ante Athletic y Real Sociedad, en el doble derbi vasco-madrileño entre dos de los seis mejores equipos de la competición.

Semana de idas y venidas

Si la actualidad en el último partido estuvo marcada por la Junta de Accionistas y por la venta del club, esta semana, en Valencia solo se ha hablado de fichajes. Rufete y Pizzi, con el visto bueno del Presidente Salvo, se han decidido a renovar la plantilla pensando en el futuro. De este modo, apuestas del anterior Director Deportivo, Braulio Vázquez, que no han salido bien como Pabón o Postiga, salen cedidos del club con opciones de compra, a Sao Paulo y Lazio, respectivamente. También se van tanto Banega como Guardado, a Newell's y Bayer Leverkusen. Estas cesiones se unen a las de Cissokho, Viera y Rami. La única baja en forma de traspaso es la de Canales, sentenciado por el club y por la afición y traspasado a la Real Sociedad por 3,5 millones más objetivos y el 30 % de una futura venta.

El en capítulo de altas, a las ya conocidas de Vezo y Vargas, y la de Seydou Keita el jueves, se sumaron este viernes las de Vinicius y Philippe Senderos. El delantero y el central que necesitaban la corta plantilla. Sin embargo, el club intentó hacerse con un central consolidado como Otamendi, aunque el argentino del Oporto seguirá en Portugal ya que el acuerdo se cerró fuera de tiempo.

Pizzi, a estrenarse fuera de casa

La llegada del técnico argentino ha devuelto el buen juego y la ilusión a Mestalla, aunque estos no se han traducido en resultados por el momento. La victoria frente al Levante y el partido de ida contra el Atlético en copa no tuvieron la continuidad deseada. Las derrotas en el Calderón y en Balaídos en Liga contra el Celta sentaron en Valencia como un jarro de agua fría; el empate en Málaga, pudo haber sido mejor resultado de no ser por Willy Caballero, o peor de no ser por Diego Alves.

Sin embargo, este 'Proyecto Pizzi' demostró estar en fase de construcción, lejos de consolidarse. El Valencia quería sumar en Mestalla donde parecía hacerse más fuerte con el nuevo técnico, aunque el Espanyol de Aguirre terminó haciéndose con un punto en la pasada jornada tras el empate a 2, que dejó sabor a derrota entre los jugadores valencianistas. La necesidad de sumar está ahí, porque seguir sin ganar significa decir adiós prácticamente a Europa. El Camp Nou no es solo una nueva oportunidad de sumar, es otra ocasión para dar un golpe encima de la mesa y devolver de una vez por todas la confianza a los propios jugadores y a la afición.

Seguir con el buen juego

En el bando local, el Barcelona espera mantener la buena racha de resultados que vive en el Camp Nou durante esta temporada. Los de Martino han ganado todos los partidos de Liga en casa esta temporada y además acumulan 60 jornadas seguidas como líderes; solo el Sevilla con el 3 - 2 en septiembre estuvo a punto de hacerse con los puntos en el estadio azulgrana. No obstante, la gran preocupación de los culés en esta etapa post-Guardiola es el juego y el estilo. Cada victoria durante la primera vuelta vino acompañada de dudas respecto al juego, ya que en ocasones se prescindió del toque y de la posesión innegociables en la anterior etapa, para pasar a jugar un fútbol más simple, menos arriesgado y más resultadista.

Dicho estilo provocó críticas al cuerpo técnico, aunque en las últimas fechas, parece que el Barcelona ha recuperado su mejor nivel. Tras el empate contra el Levante en Liga, llegó la eliminatoria ante los 'granota' solventada por un contundente 9 - 2. Además, la pasada jornada, los catalanes ganaron sin dificultad al Málaga, en otra muestra del fortín en el que se ha convertido el Camp Nou. Sin embargo, en Barcelona ven este partido como una prueba de fuego y de madurez para el equipo, ante el exigente calendario que se les avecina: semifinal de Copa del Rey ante la Real, duelo en Liga contra el Real Madrid, y eliminatoria de Liga de Campeones ante Manchester City. La visita de un "grande" como el Valencia, aunque en horas más bajas, debe servir a los de Martino para confirmar su buen momento y demostrar estar preparados ante el exigente mes de febrero que se les presenta.

Messi, pesadilla del Valencia

Uno de los focos de atención del partido será sin dudas Leo Messi. El genio argentino siempre es protagonista, marque goles o no; en este caso, se puede hablar de él por los dos motivos. Por una parte, el '10' buscará reencontrarse con el gol en Liga, donde no marca desde el partido en Almería el 28 de septiembre. Desde entonces, las lesiones privaron al de Rosario de volver a ver puerta en la competición doméstica. Messi reapareció el 8 de enero en la Copa, donde sí ha marcado; lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones contra el Getafe. No obstante, se quedó sin marcar contra Atlético, Levante y Málaga.

Sin embargo, este sábado se reencuentra con el Valencia, su segundo rival preferido en Liga después de Atlético de Madrid. El de Rosario se ha enfrentado al Valencia en 15 ocasiones, encuentros en los que ha marcado un total de 14 goles. Para la historia quedan los dos hattricks en las temporadas 2007/2008 y 2009/2010, en partidos que finalizaron 6-0 y 3-0, respectivamente. Por último, cabe destacar su 'póker' en 2012 en el 5-1 que los de Guardiola endosaron a los de Emery esa temporada.

10 años desde la última victoria valencianista en el Camp Nou

Además de la demoledora estadística del Barcelona en casa, otro aspecto negativo para el Valencia es su racha en el Camp Nou. Su última victoria allí data de hace 10 años, en la temporada 2003/2004, la del doblete del equipo entrenado entonces por Rafa Benítez. Aquel 0 - 1 con gol de Ricardo Oliveira fue el último resultado positivo de los chés en el estadio culé. Desde entonces, empates con polémica, actuaciones destacadas de David Villa, o goleadas como las citadas anteriormente, 6-0 en 2008, 4-0 en 2009, 3-0 en 2010 o 5-1 en 2012. La temporada pasada el Valencia cayó por 1-0 en un partido en el que mereció más y en el que el árbitro no concedió un gol legal de Víctor Ruiz.

En la primera vuelta, el Barcelona ganó en Mestalla por 2-3, en un encuentro en el que se adelantaron los culés por 0-3 en 40 minutos, aunque Postiga puso el 2-3 antes del descanso, resultado que no se movió en la segunda mitad.

Barcelona y Valencia se han enfrentado en partidos oficiales en el Camp Nou en 100 ocasiones, con 65 victorias locales, 25 empates y 15 victorias valencianistas.

Martino no quiere fallar

El técnico argentino destacó ante los medios la importancia del partido y del calendario que se le presenta al Barcelona en las próximas semanas. Martino incidió en la necesidad de no fallar: "Nos ha tocado el rival más difícil en Champions. En febrero cada equivocación se paga muy cara. No podemos descuidar nada, tan importante es el partido contra el Valencia, como las semifinales de Copa del Rey como los octavos de final de Champions". El de Rosario también habló sobre posibles rotaciones pensando en Copa, aspecto del que plantea dos objetivos: "Mantener el plantel en forma muy competitiva y en lo físico estar de la mejor manera. Hay partes del año donde los errores se pagan menos y otra donde son más decisivos".

Pizzi y Romeu regresan a Barcelona

Partido especial también para dos exbarcelonistas. El técnico argentino vuelve al campo en el que jugó como local entre 1996 y 1998. El de Santa Fe tuvo bonitas palabras para el club catalán: "Tengo muy buenos recuerdos, muchos amigos, mucho agradecimiento hacia ese club, hacia el trato que me ha brindado su gente, y ahora solamente me centro en ganarles un partido de fútbol". Respecto a los fichajes, destacó la "fortaleza" de Vargas, mientras que elogió a Keita, ex del Barcelona aunque no llega a tiempo para estar convocado: "La vida lo dotó de un talento grande, y a ese talento le pusieron el sacrificio que se nos exige a todos los seres humanos para ser mejores. Una cosa no quita a la otra, y en el caso de Keita creo que sucede eso".

El propio Pizzi habló sobre el partido, del que se mostró confiado de poder sacar un buen resultado: A pesar de las dificultades que sabemos que vamos a tener, no perdemos las esperanzas de conseguir un buen resultado en Barcelona. Tenemos muy claro como juegan, el potencial que tienen, y nosotros vamos a tratar de, sabiendo las virtudes del equipo rival y los defectos, amoldar nuestra forma de jugar. Contrarrestar el juego del rival en su faceta ofensiva, y después tratar de imponer nuestra filosofía de juego que en ningún caso vamos a renunciar a ella", explicó el argentino.

Por su parte Romeu regresa al club en el que se formó, antes de salir traspasado al Chelsea. El centrocampista dio la bienvenida a los fichajes, en especial de Keita, del que no le preocupa que juegue en su misma posicón: "Lo importante es hacer un Valencia mejor", comentó el de Ulldecona. Sobre las salidas del equipo, como las de Canales o Banega, Romeu no quiso comentar nada: "Estamos centrados en el partido del sábado y no pensamos en otra cosa, los que vamos a Barcelona vamos a dar el cien por cien".

Convocatoria de circunstancias

Tal convulsión en el mercado de fichajes ha obligado a Pizzi a elaborar una lista de la que se cayeron evidentemente los exvalencianistas Guardado o Postiga y en la que tampoco entraron Banega y Caneles, pendientes de salir de la entidad de Mestalla. Pizzi convocó a todos sus jugadores disponibles a excepción del sancionado Joao Pereira y el lesionado Víctor Ruiz, además de los jugadores del filial Portu y Robert. La novedad en la alineación será la entrada de Feghouli por la derecha y la pareja de pivotes defensivos Fuego - Romeu.

Convocatoria: Diego Alves, Vicent Guaita, Barragán, Ricardo Costa, Rúben Vezo, Mathieu, Bernat, Oriol, Javi Fuego, Dani Parejo, Pablo Piatti, Portu, Feghouli, Míchel, Róber Ibáñez, Fede, Vargas, Jonas y Paco Alcácer.

En el Barcelona, Martino cuenta con toda la plantilla a excepción del lesionado Neymar. A pesar de los compromisos coperos, todo apunta a que el argentino saldrá con su alineación de gala.

Convocatoria: Valdés, Pinto, Piqué, Fàbregas, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Mascherano, Bartra, Sergio, Jordi Alba, Song, Tello, Adriano, Alves y Sergi Roberto.

Posibles 'onces'