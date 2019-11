Un entrenador para el equipo del cielo

Hace no demasiado, a raíz de la última entrevista que concedió y la posterior rectificación por su parte se me ocurrió que el título del artículo al respecto sería “Ningún adiós es para siempre”. En este caso no me cabe la menor duda de que también nos serviría, porque Luis seguirá estando en el corazón de todos y cada uno de los que un día celebraron un título bajo su liderazgo.

En plena clasificación para la Eurocopa del 2008, rodeado de un debate que concluyó con la victoria frente a Alemania en Viena, Luis se mostró más que tajante: “Hemos creído que había que llevar a cabo una renovación. Yo cogí una selección, pero lo que trato de dejar es un equipo”. Entretanto, palos y más palos. Pero consciente de tener el mejor equipo del mundo, siguió confiando en que ese cambio llevaría a España a la gloria. Casi 6 años después nuestro fútbol ha cambiado de arriba abajo.

Le acusaron de ser racista por motivar a Reyes de aquella manera (aunque también tenía un amigo sexador de pollos que hasta se hacía pasar por médico), a Romario le obligo a que le mirase “a la carita, a los ojos”, y Eto’o vio cómo ‘El Abuelo’ le agarraba de la pechera y le zarandeaba en el banquillo de La Romareda. Tampoco dudó a la hora de unirse a sus jugadores del Barcelona cuando tuvo lugar el ‘Motín del Hesperia’, aunque luego José Luis Nuñez terminaría despidiéndole al final de aquella misma temporada. Irreverente, único, eterno.

“El Atlético lo es todo, es prácticamente mi vida”

Tras jugar algunos años en el Hortaleza y el Getafe Club Deportivo, el Real Madrid llamó a su puerta, pero no tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo. Una cesión al Oviedo le permitió jugar en Primera División para, posteriormente, recalar en el Betis.

Con 26 años el Atlético se hizo con sus servicios. Comenzaba así una relación que perduraría hasta el fin de sus días. Hace no demasiado, Luis reconocía: “El Atlético lo es todo, es prácticamente mi vida”. Cabe preguntarse en este caso quién le dio más al otro, si el Atlético a Luis o viceversa: 5 Copas del Rey, 4 Ligas, la Intercontinental y una Supercopa de España dan cobijo a la duda.

Marcó el primer tanto que la hinchada rojiblanca celebró en el Vicente Calderón, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y dejó para el recuerdo una libre directo que permitió al Atlético rozar con la yema de los dedos la Copa de Europa. Un alemán de nombre impronunciable impidió que Luis hiciera aún más grande su leyenda.

De la noche a la mañana pasó del césped al banquillo por petición expresa de Vicente Calderón y convirtió en campeones del mundo a los que la tarde anterior eran sus compañeros. Harto de perder en el Bernabéu espetó a sus hombres, un 27 de junio de 1992, que aquello que ponía en aquella pizarra no servía de nada. Schuster y Futre acabaron con su sufrimiento. Su honestidad le llevó a dimitir en 1986 por una depresión, rechazando así el contrato de 3 años y 105 millones de pesetas que había firmado.

El destino le convirtió en juez y parte del descenso de su Atleti a Segunda División cuando el empate frente al Oviedo que él entrenaba sentenció a los rojiblancos. Al verano siguiente, tras un añito en el infierno que sirvió de poco, Luis abandonó Mallorca por el Vicente Calderón, la Champions por los domingos a las 12.

Allí se encontró con un niño de apenas 17 años que se hizo un hombre de su mano. Unos años después, en Viena, antes de que comenzase la final de la Eurocopa repitió la misma ceremonia que un día llevo a cabo cuando ambos compartían vestuario en el Atlético de Madrid: le prometió que marcaría dos goles, dibujó con sus dedos una forma en su frente y selló su pacto con un beso. No serían dos, pero aquel tanto del 9 de España y del Atlético valió un título que lo cambió todo. Fernando Torres, al conocer su fallecimiento, expresaba: “En la vida conoces a personas que te marcan el camino. Estoy orgulloso de haber aprendido de ti”.

Luis ni siquiera olvidó su pasado cuando en la repesca del Mundial de Alemania, contra Eslovaquia, en el Calderón, después de que el cuarto árbitro le pidiera que no saliera del área técnica, le espetó: “¡Y usted no pise ese escudo!” al ver que pisaba el emblema del Atlético situado al lado de los banquillos.

En su última entrevista, llevada a cabo por José Miguélez en Voz Pópuli, se sinceró: “Yo le debo todo al fútbol. Pero el fútbol me debe algunas cosas, porque me he dejado la vida. Por ejemplo me gustaría ver al Atlético campeón de Europa. Esa espina de no haber ganado una Copa de Europa siendo mucho mejor sigue ahí”.

Su legado

Es 1 de julio de 2004. La RFEF da a conocer el nombre del sucesor de Iñaki Sáez como seleccionador español. Luis Aragonés dejaba su puesto como entrenador del Mallorca y ponía rumbo a la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Por delante, la fase de clasificación para el Mundial de Alemania que concluyó con España por detrás de Serbia, pero en la repesca La Roja (apodo que acuñó el propio Luis a la selección) lograría el pase.

Los Cesc, Fernando Torres o Sergio Ramos aún no superaban los 22 años y se sumaron a otros jugadores ya consagrados como Xavi, Villa o Casillas. Sin embargo, la eliminación contra Francia en octavos dio pie a los mismos comentarios que habían acompañado a las derrotas de España. Estos se acrecentaron al inicio de la clasificación para la Eurocopa del 2008. Luis decidió tomar cartas en el asunto y do un volantazo que dirigiría a la selección a la senda del triunfo. Raúl, Salgado o Cañizares dejaron de aparecer en las convocatorias, mientras que otros como Silva o Cazorla les relevaron.

Como los resultados no acompañaban los periódicos empezar a pedir la cabeza de Luis, al mismo tiempo que el vestuario empezaba a cerrarse en banda con el único objetivo de creer en lo que su entrenador les decía. “Él era de las pocas personas que confiaba en nosotros”, resumió Casillas. Empeñado en hacer de ese grupo de jugadores un auténtico equipo, inculcó un modelo de juego que giraba en torno a un centro del campo formado por un único mediocentro que acompañaba a otros 4 centrocampistas más adelantados. “Tuvo lo que se tiene que tener, y lo logró”, sentenció Cesc al ganar la Eurocopa. El bueno de Luis se permitió el lujo de reconocer

Lo que ocurrió después ya se sabe. Periódicos alabando su figura, pidiendo que se replantease su negativa a renovar, etc. En el vestuario el ambiente era distinto: capaz de llamar Wallace a Ballack en su propia cara en el túnel de vestuarios, o de pedir a sus jugadores que presionasen al rubio, al del nombre raro, el 7 de Alemania: “Ya le han echado una vez y si somos listos le echan otra vez”. No hizo falta.

Habían pasado 18 minutos de las 9 de la noche, en ese momento el murmullo en el Pratter de Viena se intensificó. Xavi recibió entre líneas un pase de Marcos Senna, se giró y cedió en profundidad a Fernando Torres. A priori Lahm hubiera llegado con facilidad, pero se confió. El Niño le adelantó por la derecha y ante la salida de Lehmann picó el balón por encima del portero para que éste entrase lamiendo el lateral de la red. Terminaba así un maleficio, comenzaba el sueño del que España aún no se ha despertado. Luis meció la cuna y tarareó esa nana que sigue encandilando a todo el planeta.

Si existe el cielo, la llegada de Luis ha debido ser curiosa. Uno se imagina a Yashin, Bobby Moore, Facchetti o Duncan Edwards empezando a acostumbrarse a otros llegados más recientemente como Socrates o Eusebio. Y de repente llega este señor de pelo cano y carácter apasionado hablándoles de no sé qué de ganar y ganar y volver a ganar. Se dirigirá a ellos de usted, pero se referirá a sí mismo en tercera persona. Les explicará por qué es mejor hacer una peineta que un corte de mangas. Al principio les costará adaptarse a él, luego le querrán como al que más. San Pedro está de enhorabuena, ya tiene al entrenador que el cielo necesitaba. Lo mismo le guarda las llaves en un momento dado que le enseña a tirar faltas. Desde aquí abajo nos las apañaremos y seguiremos vigilando que nadie pise ese escudo.