El Lucena deja a tiro el playoff con la goleada al San Fernando

El conjunto dirigido por Falete salió a controlar el juego, desde el primer momento quiso tener la posesión del balón. El San Fernando salía con una presión fuerte arriba, pero que no llegaba a surgir mucho efecto a parte de incomodar levemente a los defensas a la hora de sacar el balón. Aunque los dos equipos a la hora de buscar jugada de ataque tenían imprecisiones, el Lucena CF se encontraba mucho más cómodo y llegaba con más facilidad al área rival. Varias fueron las ocasiones que centros desde la banda no encontraron rematador, o David Valle atajaba el remate con facilidad.

Los celestes cogen el mando

El Lucena CF empezaba a embotellar al San Fernando en su campo, que veía como los locales tocaban y llegaban con mucha facilidad. Santacruz remataba con facilidad, pero el balón lo atajaba Valle. Llegó el primer acercamiento de los azulinos, pero Juanje disparaba arriba y todo eso quedaría en un espejismo poco después. Clavero colgaba un balón desde la banda, y Javi Salero abría el marcador en el minuto 23 de partido. Clavero estuvo a punto de hacer el segundo poco después, pero Zafra estuvo rápido al cortar la jugada. Este se quedó cojeando y finalmente tuvo que ser sustituido por Cristian. El San Fernando seguía con la presión, pero no conseguía un acercamiento peligroso al área de José Ramón.

Los más de 1700 celestes que acudieron al Ciudad de Lucena se entregaron para dar fuerzas a su equipo. Los de Masegosa no reaccionaban y veían como el Lucena seguía creando cada vez más peligro pero no podían pararlos. Javi Salero de nuevo, estuvo a punto de hacer el segundo, pero no llegó a rematar.

Tras la renaudación más de lo mismo

Si la primera mitad fue un monólogo del Lucena CF, de los vestuarios solo saltó un equipo. Tan solo dos minutos después de haber vuelto de vestuarios, Sarmiento estuvo a punto de anotar el segundo gol, pero la defensa azulina en esta ocasió estuvo bien. Poco después Ismael remató de cabeza, y David Valle quedó como una estatua, pero por suerte para él, el balón se marchó fuera. Ismael volvía a ser protagonista en un balón que ponía al área, pero Javi Gómez no llegaba a rematarlo. El San Fernando intentó tranquilizar al Lucena teniendo el balóm, pero le era imposible crear peligro.

En el minuto 58, Fran Hernández, especialista en esta tarea, colgaba un corner, Valle erraba y dejaba a Sergio Rodríguez rematar a placer para poner el segundo gol en el marcador. El San Fernando a partir de aquí pareció mejorar algo, aunque sus acercamientos seguían siendo tímidos. Primero Iván Guerrero disparaba desde lejos un blando balón que atrapaba sin problemas José Ramón. Después Marcos tenía que despejar un balón colgado por Carlitos, para que Adri Gallardo no pudiera rematarlo.

Todo quedó en un espejismo cuando Javi Gómez, tras centro de Sergio Rodríguez, no perdonaba y hacía el 3-0. El Lucena se encontraba muy cómodo, tanto que el partido empezaba a aburrir. El Lucena empezaba a tener cada vez posesiones más largas, y el partido se dormía. Como si no fuera poco el dominio de los celestes, el San Fernando se quedaba con uno menos tras la segunda cartulina amarilla a Sambruno. Parecía que poco más quedaba por ver en el Ciudad de Lucena, pero no sería así. En el minuto 81, el joven Fran Hernández cogía el balon, y con un zapatazo desde los 30 metros ponía el 4-0 que ya no se movería a pesar de los intentos de emular el cuarto gol por parte de Germán y del propio Fran, pero uno se marchó desviado y otro lo atajó sin problemas Valle. Antes de finalizar el encuentro, Abel Molinero, que debutaba con el San Fernando, tuvo una buena oportunidad de hacer el gol de la honra, pero el balón no solo se marchó desviado, sino que salió fuera del Ciudad de Lucena

El Lucena CF queda con esta victoria a tan solo un punto de playoff, cuyo próximo rival, el Cádiz, ocupa la última plaza que da opciones de disputar este playoff de ascenso a Segunda División. Mientras tanto, el San Fernando recibirá a un rival complicado como es La Hoya Lorca, ante el que intentarán lavar la imagen dada en el Ciudad de Lucena.

Puntuaciones VAVEL 2B