Fernando Torres: “Luis Aragonés nos bajó de las nubes”

Fernando Torres, delantero de la selección española y autor del gol del triunfo en la Eurocopa de 2008, ha publicado en el periódico El Mundo una carta de despedida de Luis Aragonés, recientemente fallecido. Le muestra todo su cariño y afirma que era correspondido, agradeciéndole todo lo que hizo por él y afirmando que fue vital para el éxito del combinado nacional.

“Me decía casi a diario: “¡Niño! Usted no sabe nada de nada”. Me apreciaba mucho. No se lo vi hacer con otro jugador. Me estaba preparando para que pudiera llegar donde yo quisiera y me estaba preparando desde el cariño que me tenía y que siempre conservó. Creía en mí”, afirma el ariete, que actualmente juega en el Chelsea y ha logrado un excelente palmarés, siendo uno de los mejores atacantes del mundo.

También habla de su etapa en ‘La Roja’, en la que considera al míster el causante del cambio para llegar a lo más alto: “Nos bajó de las nubes y nos dijo: “Fuera egos, no sois mejor que nadie hasta que no seáis un equipo”. Y ese proceso estuvo lleno de baches, de enemigos en el camino que dejamos atrás con la convicción del que sabe que tiene que pasar por eso para llegar a su meta. Y cuando lo comprendimos, su discurso de que podíamos ser campeones de Europa ya no sonaba a discurso motivador sino a objetivo real”, asevera Torres. Puedes leer la entrevista completa en El Mundo.