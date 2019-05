FC Barcelona - Valencia CF: puntuaciones FC Barcelona, jornada 22ª

Tropiezo importante el que ha sufrido el equipo en el Camp Nou en el partido ante el Valencia. Tras unos buenos primeros 20-30 minutos, el equipo se ha desconectado y ha empezado a defender muy mal y a atacar peor. Tras el gol en el 44, el Valencia ha creído en la victoria y en la segunda mitad ha ido a por el partido. Con el marcador en contra, el conjunto de Martino no ha sabido reaccionar y finalmente ha perdido por 2-3.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Gerardo Martino

4 | No ha sabido encontrar las soluciones adecuadas a las situaciones que le ha preparado Pizzi como tampoco ha podido hacer reaccionar a un equipo que ha vagado por el campo durante toda la segunda mitad. La imagen ha sido preocupante y los cambios hechos no han aportado la frescura que quería Gerardo. La defensa ha ido de mal en peor y sólo Alcacer y Feghouli han puesto en muchísimos apuros a la línea de 4. Quizás, lo más preocupante es la actitud mostrada tras el paso por los vestuarios, con un equipo que no ha sido capaz de demostrar ganas de remontar el resultado y Martino deberá analizar el porqué de tan poca motivación ante tres puntos vitales.

Valdés

4 | No ha sido el mejor partido de Víctor Valdés en la portería azulgrana. No ha estado nada acertado en el segundo gol del Valencia, saliendo en falso a un centro. Otro centro de córner no ha acabado en gol de milagro tras su mala salida. En los otros dos goles no ha sido el portero salvador que tenía al culé "mal acostumbrado". No ha podido transmitir garra a los defensas, que se han mostrado más pasivos de lo que exigía el partido. Sí que ha estado acertado con los pies, jugando bien cada vez que lo ha necesitado.

Alves

3 | El lateral ha querido hacer de todo y no ha hecho de nada. Ha defendido a Piatti con muchísimas dificultades y ha sido muy vulnerable ante cualquier ofensiva ché. No ha sido capaz de dar seguridad en defensa como tampoco en ataque. Ha fallado situaciones simples, ha escogido mal en muchas situaciones habituales y no se ha incorporado con peligro a la espalda de Piatti y Juan Bernat.

Piqué

3 | Llegaba con confianza al partido pero la ha perdido por el camino. Muy alocado en ciertas situaciones defensivas, saliendo de posición muy fácil, dejando espacios abiertos. El central ha estado involucrado en los errores de los tres goles. Remates desde el área pequeña de Parejo y Alcácer libre de marcas, con el central en zonas intermedias sin tapar ni marcar. En el segundo tampoco ha estado afortunado, como toda la zaga. En la salida de balón no ha estado mal pero no ha provocado desajustes en ningún momento.

Mascherano

3 | Como a Piqué, al central le ha faltado acierto en las acciones en las que el Valencia ha ganado el partido. Poco contundente en el segundo gol y sin marcar de cerca en los otros, Mascherano no ha estado al nivel que merecía el partido. Incluso en algunas fases le han faltado contundencia e intensidad, dos características en las que se basa su juego y, sin ellas, el rendimiento de Mascherano cae en picado.

Alba

2 | Posiblemente el partido ante su exequipo es de los peores del lateral desde que viste la camiseta azulgrana. No ha podido contener a Feghouli en ningún ataque y no ha desbordado la banda con peligro como acostumbra, ya que el argelino y Joan Bernat le han ganado la partida en cada jugada. Conforme han ido pasando los minutos, se ha ido descentrando y ha acabado expulsado por una obstrucción clara e inoportuna.

Busquets

4 | Discreto. Toda su participación a partir de la media hora de juego se ha basado en pases horizontales y sin riesgo. Ha dado fluidez en el primer tramo de partido, ha asistido en vertical e, incluso, ha disparado a puerta con mucho peligro. Pero, pese al desacierto en el juego general, ha estado hasta el final corriendo y trabajando, con intensidad y orgullo.

Xavi

4 | Se le ha ido haciendo largo el partido y con el paso de los minutos se ha ido encontrando más y más incómodo hasta ser sustituido por Iniesta. El de Terrassa ha dominado a su antojo el partido hasta el minuto 30 de la primera mitad, marcando los tiempos y tocando mucho balón. A la que el equipo no ha recuperado el balón en campo rival y se ha tenido que desplazar de área a área, ha desaparecido.

Cesc

4 | Ha estado ausente durante todo el encuentro, apareciendo sólo en jugadas puntuales. Ha trabajado duro en defensa, presionando al salida de balón y de sus botas, tras un robo, nació la jugada del primer gol. Pero después, como todo el equipo, ha ido desapareciendo en ataque y la necesidad de correr hacia atrás le ha hecho encontrarse más incómodo y no ha podido desplegar sus movimientos al espacio y su verticalidad.

Pedro

4 | Acciones puntuales han informado de la presencia del canario en el césped del Camp Nou. No ha tenido protagonismo en ataque, ni acciones de uno contra uno claras ni oportunidad clara para batir a Alves. Su capacidad de trabajo le ha mantenido en el campo, ya que ha apretado muchísimo arriba pero, viendo que el equipo no acompañaba, ha ido bajando el listón.

Alexis Sánchez

6 | Junto con Busquets, de lo poco salvable en el partido del Camp Nou. Ha estado incansable en la presión, apretando al jugador que hiciera falta, aunque fuera Diego Alves. Ha tenido mucha fortuna con el gol, ya que el golpeo ha sido extraño, pero el gol es de muy bella factura. Como todo el equipo, bajó su rendimiento a partir del minuto 30 pero su trabajo incansable se ha mantenido hasta el pitido final.

Messi

5 | De más a menos, el argentino ha empezado con mucha chispa, creando y buscando asociarse con los compañeros. Tras el gol, ha buscado marcar su primer gol en Liga tras la lesión y ha buscado acabar jugadas pero sin fortuna. Tras el paso por los vestuarios, Messi ha conseguido marcar el gol que buscaba pero ha querido ser el héroe del equipo y solucionar él sólo el partido y no ha podido. En el último minuto ha tenido un mano a mano con Alves que ha enviado fuera.

Iniesta

4 | Ha sustituido a Xavi en la segunda mitad, pero ha salido impreciso y no ha podido marcar las diferencias que necesitaba el equipo.

Tello