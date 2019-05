Iago Falque: "Los tres puntos contra el Málaga son claves"

Iago Falque repasó brevemente el partido de la jornada pasada contra el Levante: "Nos deja sensaciones buenas, sobre todo la portería a cero. Aún así, está claro que, en la situación en la que estamos, tenemos que sumar de 3 en 3. Los 3 puntos contra el Málaga son claves y, para conseguirlos, necesitamos a la afición." Para que la afición asista en masa, el club ha preparado una campaña con entradas a 10 euros para acompañantes de abonados, lo que a Falque le parece muy buena idea: "Como dice el eslogan: Juntos podemos. La situación no es buena y la afición siempre nos ha apoyado y les estamos muy agradecidos. Les pedimos que este sábado sigan así o mejor y les prometemos que vamos a luchar por darles un alegría y sumar, así, tres puntos que nos acerquen a los de arriba."

De cara a esta segunda vuelta que ya ha empezado, Iago tiene claro que "tenemos que mejorar los números de goles encajados" y, además, que "necesitamos ser más fuertes en casa. Fuera de casa no tenemos peores números que rivales nuestros, pero en casa hace mucho que no ganamos y un equipo de Primera División, y más el Rayo, que siempre se ha caracterizado por ser fuerte en Vallecas, necesita sacar partidos adelante en casa como sea."

El sábado llega el Málaga a Vallecas, equipo que, como decía el jugador cedido por el Tottenham, "el otro día ganó un partido que le daba un poco de oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros. Vamos a intentar recortarles puntos, pero va a ser complicado." Aún así, el gallego reconoce que "nosotros seguimos mejorando día a día y encontrando ese equilibrio que necesitamos."

Como el equipo, Iago va a más: "Poco a poco voy encontrándome mejor y es lo que intento. Quiero aportar cada vez un poco más. Estuve cinco semanas sin entrar en liga, pero sí en Copa. Estoy con muchas ganas de demostrar al míster que puede contar conmigo." Sobre Paco Jémez también ha añadido que "siempre ha sido cariñoso conmigo. El míster toma decisiones que a veces no gustan, pero siempre me ha tratado bien y me ha animado. Necesitaba un poco de confianza y es lo que estoy ganando ahora, siendo un poco más atrevido, que es lo que quizá me faltaba. Siempre intento convencerlo para seguir contando con oportunidades y ayudar al equipo."

Para concluir, Iago tuvo la oportunidad, entre risas, de aclarar algo que aún muchos aficionados dudan: "Mi apellido es Falque. Hace años alguien me llamó Falqué, pero en realidad es sin tilde. Pero ni me preocupa ni me molesta ni nada, cada uno me llama como quiere. Vi la tilde en la camiseta, pero no voy a hacer cambiar ahora las camisetas, no pasa nada."

Vuelta a los entrenamientos

El equipo volvió a entrenarse bajo las órdenes de Paco Jémez. La plantilla se dividió en 3 partes y fue rotando, jugando dos de esas partes un partidillo en espacios reducidos y la sobrante realizando ejercicios físicos. Jonathan Viera, Tito, Borja López y Nery Castillo se ejercitaron en el gimnasio para evitar que sus molestias fueran a más. Rochina se tuvo que retirar con molestias en su muslo izquierda, pero no parece nada grave. Las buenas noticias las pusieron Alberto Perea, que volvió con el grupo, y José Carlos volvió a tocar balón. Gálvez ultima su recuperación y Seba Fernández sigue recuperándose a buen ritmo. Mañana vuela a los entrenamientos en el Estadio de Vallecas.