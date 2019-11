Entrevista. Raúl Domínguez: "Manolo Preciado es el que más me ha marcado, no solo como entrenador sino como persona"

Raúl Domínguez Carral (San Román de Cayón, 1986) es un guardameta de 1'81 m. de altura y 75 kg. de peso formado desde los once años en las categorías inferiores de la Cultural de Guarnizo, dando el salto en el 2005 a su primer equipo. Tres años después cambiaba el Grupo IV de la Tercera División por la Segunda División B, en las filas del filial del Sporting de Gijón, llegando a desechar en esos momentos ofertas de otros filiales como el mismo Racing B. Allí, en Mareo, coincidiría con su paisano Manuel Preciado, quien, siendo entrenador del primer equipo le da la oportunidad de debutar en Primera División en la última jornada de la temporada 2010/2011, en el estadio José Rico Pérez de Alicante. En enero de 2012 fue inscrito definitivamente como tercer portero de la primera plantilla, donde se mantuvo hasta quedar desvinculado del club gijonés en verano de 2013. Tras quedar sin equipo a comienzos de temporada, a poco de finalizar el mercado de invierno decidió aceptar la oferta del Sestao River para ocupar el puesto vacante en la portería tras la baja de David Moral.

PREGUNTA. Casi sin tiempo de digerir su llegada a Sestao, y ya entró en la primera convocatoria del equipo, desplazándose a tierras oscenses el sábado. ¿Se puede decir que lo de usted ha sido “llegar, firmar y viajar”?

RESPUESTA. Puede decirse así. El miércoles empecé a entrenar, el viernes se tramitó la ficha y el sábado, convocado para hacer el viaje la misma mañana del partido hasta Sariñena.

P. Después de desvincularse del Sporting se encontraba sin equipo hasta ahora. ¿Nos puede resumir brevemente qué es lo que ha hecho durante todo ese tiempo?

R. He estado en casa con mi familia y amigos. Estuve en sesiones AFE durante el verano del año pasado y luego he estado entrenando con el Cayón, el equipo de mi pueblo. Además, estuve ejerciendo de entrenador de porteros en el fútbol base del equipo.

P. Usted participó en la VII Edición de Sesiones AFE, que se celebró entre julio y agosto del pasado año. Sin embargo, no encontró equipo hasta ahora. ¿Qué factores cree que influyen más para que haya conseguido en enero lo que no consiguió en verano?

R. Quizá no me salió ninguna oferta porque muchos equipos ni se lo habrían planteado, pensando erróneamente que mis pretensiones económicas por haber tenido ficha de Primera y Segunda División les haría no tener en cuenta sus propuestas. Así las cosas, cuando salió la posibilidad de firmar con el River ni me lo pensé.

P. También ha recordado que ha estado entrenando con el Cayón, equipo de Tercera, para no perder la forma. En su etapa en el Sporting ya le leímos la frase de “antes de estar parado, siempre es bueno jugar”. ¿Se planteó la posibilidad de competir con ellos, tal y como han hecho compañeros en parecida situación a la suya, si no surgía una oferta mejor?

R. Efectivamente. De hecho, ya lo tenía acordado con el Cayón para firmar con ellos a partir del 31 de enero. Tenía claro que no podía acabar el año sin jugar en ningún equipo, y si no hubiera llegado la oferta del River estaba preparado para jugar en Tercera hasta jugar a final de temporada.

P. ¿Fue la del Sestao la única oferta que ha recibido? ¿Qué le hizo decidirse por ella?

R. He tenido también otras ofertas, pero la del River me pareció la más seria. El tema económico es importante y, como hoy en día en muchos sitios deben dinero, es necesario informarse bien del equipo al que vas. Si vas a marchar a un sitio para que te deban dinero, prefiero quedarme en mi casa. Por otra parte, el fútbol del País Vasco considero que es un gran escaparate para promocionar a un futbolista, y si además te coge cerca de casa, pues poco más hubo que pensar.

P. Aunque la parte más importante de su trayectoria futbolística se circunscribe a Mareo, usted es cántabro y dio sus primeros pasos en un equipo de su tierra. Sin duda, la influencia de un paisano en el banquillo como Ángel Viadero habrá sido decisiva para su incorporación.

R. Para muchos, Ángel es el mejor entrenador de Cantabria, y hay quienes piensan que en un futuro podría ser el entrenador del Racing. No he estado nunca a sus órdenes, pero tengo buenas referencias de amigos que sí han estado con él y ya había visto muchos partidos de equipos entrenados por él.

P. Usted, hace ahora cinco años, ya jugó en Las Llanas, concretamente el 1 de febrero de 2009, en un partido que ganó 1-2 el filial sportinguista. ¿Qué recuerda de aquel partido?

R. Fue en las primeras jornadas de la segunda vuelta. Empezamos marcando pronto con un gol de Pablo Acebal, y luego volvió a marcar Pablo en la segunda parte. Al final ya marcó Txiki para el River, pero terminamos ganando el partido. Recuerdo muy buen ambiente de fútbol. Me encantó Las Llanas, es uno de esos campos de antaño, con la esencia del fútbol de siempre, en los que siempre te gusta jugar.

P. Y aparte de ese recuerdo, ¿qué sabía de su nuevo club?

R. El primer recuerdo que tengo del Sestao, desgraciadamente para ellos, es de los playoffs que jugaron en Noja y donde perdieron el ascenso a Segunda B. Al principio conocía la historia más reciente de este equipo: sabía que era un club típico del norte, de los que arrastra gente al campo; pero cuando te vas informando un poco descubres cosas nuevas como la historia de su desaparición y que antes incluso estuvo en Segunda División.

P. ¿Cómo le han acogido en el vestuario de Las Llanas? ¿Conocía a alguno de sus nuevos compañeros?

R. Les conozco de ver mucho fútbol, pero no había jugado con ninguno de ellos. Quizás al que más es Fernando Cabero, que había compartido vestuario con mi hermano hace dos años

P. Suponemos que también habrá fichado por el “coche cántabro” que cada día se desplaza a y desde Sestao. No cabe duda de que esto le facilitará su integración en el vestuario.

R. Pues sí, voy a ir con Álex García, Cabero. Lo cierto es que en el vestuario hay muy buen ambiente con Jito, Gerardo, Igor…Estoy encantado con todos. La plantilla es corta, pero creo que hay muy buen equipo.

P. Para los que no le conocen, ¿podría definirse como portero? ¿Cuál es su referencia como guardameta?

R. Bueno, yo creo que cada portero es diferente, tiene sus virtudes y sus defectos, y hay que intentar tapar los defectos y explotar las virtudes. En cuanto a porteros, me identifico con esos porteros antiguos, bajitos y rápidos, con buen juego con el pie, como Juanjo Valencia o Paco Buyo, pero me cuesta trabajo definirme. Prefiero que lo hagan otros.

P. El hecho de que el cuerpo técnico del Sestao haya decidido apostar por usted, con una plantilla algo corta y que ya disponía de dos porteros, creemos que revela que tienen mucha confianza en sus posibilidades. ¿Se ve con opciones de debutar como titular en el derbi de la semana que viene?

R. Creo que hay que estar preparado porque no se sabe en qué partido te puede tocar. Sé que es complicado porque el equipo viene de ganar y hay que dar confianza a la gente. Lo importante es, y estoy seguro de ello, que el que juegue, sea Igor o yo, lo haga bien.

P. Si así lo hiciera, sería el tercer portero en defender la meta del Sestao en 25 partidos de Liga, algo llamativo en cualquier equipo y más en uno que la temporada pasada tuvo en su portero al único jugador del grupo que disputó todos los partidos al completo. ¿Por qué cree que el mundo del fútbol sigue, por lo general, sin aceptar con normalidad las rotaciones en la portería?

"Otros equipos en Cantabria han jugado a ser ricos sin serlo"

R. Para muchos entrenadores y jugadores la portería es un puesto específico y diferente. En la rotación siempre hay debate, como el que está tan de moda entre Diego López y Casillas en el Madrid. Yo, de todas formas, creo que un portero asimila igual que un lateral cuando le toca jugar o no, si acaso más concentrado cuando no juegas. . En mi caso, del mismo modo que estaba en el filial jugándolo todo, me tocó estar mucho tiempo de suplente en Primera División: más de 40 convocatorias sin saber si vas a jugar, pero siempre preparado por si hay que salir para hacerlo al cien por cien.

P. Ya que hablamos de entrenadores cántabros, ¿confías que otro técnico de tu tierra como es Ángel Viadero sea tan decisivo en tu carrera como lo fue en su momento Manolo Preciado, quien le dio la oportunidad de debutar en Primera División?

R. Sin duda, es el que más me ha marcado, no sólo como entrenador sino como persona. No lo conocía hasta llegar a Mareo y siempre me trató, más que como jugador, como un amigo. Además, me permitió debutar en Primera con el Sporting, un momento muy bonito y por el que le estaré agradecido toda mi vida.

P. Para un jugador que hasta el año pasado estaba en la plantilla de un club como el Sporting de Gijón, ¿jugar en Segunda B en un equipo como el Sestao es un “paso atrás” o una posibilidad de “relanzar su carrera”? ¿Cuáles son sus aspiraciones a corto y largo plazo?

R. Yo en el fútbol profesional he jugado muy poco, y si quiero intentar volver a jugar, por lo menos en Segunda División, debo empezar en el primer escalón previo, que es la Segunda B. Hoy en día hay muchísima competencia y necesito minutos para que pueda verme la gente y demostrar que tengo nivel profesional. Puede parecer un paso atrás, pero más que humilde soy realista. Las condiciones actuales hay que aceptarlas, Es cierto que antes se ganaba mucho dinero en este mundo del fútbol, pero viendo cómo está la economía del país yo no me voy a quejar: Estoy haciendo lo que me gusta y disfruto siendo futbolista.

P. En este período, parado en su tierra, le habrá dado tiempo a reflexionar. ¿Qué opina de la situación actual del fútbol de su comunidad, y especialmente de algunos de sus clubes, como Racing, Noja o Gimnástica? ¿Se considera un ejemplo más de la “diáspora” a la que parece abocada la cantera cántabra?

R. No. El Racing, desgraciadamente, ha estado mal gestionado, lo han arrasado unos señores que deberían pagar por ello. Otros equipos en Cantabria han jugado a ser ricos sin serlo como la Gimnástica o el Noja, que ya desde la temporada pasada han tenido a sus jugadores aguantando sin cobrar. Sin embargo, tenemos también el ejemplo de clubes humildes como el Tropezón, que ascendió este año a Segunda B manteniendo los sueldos de Tercera. Es un club serio, que “tira con lo que tiene” y que, aunque al final descienda, compite con dignidad.

P. Nos decía que salía de clases de inglés. ¿A qué se dedica Raúl Domínguez aparte del fútbol?

R. Hasta que acabe la temporada voy a compaginar el fútbol con mis estudios de inglés por las mañanas. Yo tengo estudios de grado medio y superior que hice en Santander, y estuve trabajando en una oficina de delineante hasta que marché a Gijón. Allí he estado preparándome para sacar el título de entrenador nacional que acabo de obtener. Puede que siga estudiando, pero tengo la ilusión de volver al fútbol profesional, así que hasta junio, en que me replantearé la situación, estaré centrado en el fútbol.