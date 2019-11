Barcelona - Real Sociedad: la Real Sociedad se cita con la historia

La Real Sociedad y el FC Barcelona se han enfrentado en 14 ocasiones en esta competición y los datos no pueden ser más apabullantes: 14 encuentros, 8 perdidos y 2 ganados en fases eliminatorias y 4 finales, todas ellas saldadas con derrota.



Pero los precedentes no son más que eso, una relación de fechas, de historias de enfrentamientos en los que se ganó o se perdió, se jugó bien o mal o se tuvo buena o mala suerte. Y eso no se puede cambiar. Lo que realmente importa es que esta noche la Real Sociedad tiene una nueva página por escribir en esta competición y que goza de una gran oportunidad para hacerlo con letras de oro.



Hacía 26 años que los blanquiazules no llegaban a una semifinal de Copa del Rey y los jugadores deberían ser conscientes de ello. Para los que salten al campo, además, será la primera vez que lo hagan en estas circunstancias y eso debería ser suficiente acicate para intentar lograr algo positivo y encender la llama de la esperanza entre los aficionados. El propio Jagoba Arrasate declaraba ayer que "el Barcelona está acostumbrado a los títulos y que los jugadores de la Real Sociedad deben tener una motivación extra para enfrentarse a un encuentro como este".

Mantener viva la eliminatoria

Jagoba Arrasate es consciente de la dificultad que entraña lograr un resultado positivo en el Camp Nou. Los blaugranas han hecho de él un fortín y la tarea de traer a Donostia un marcador a favor se presenta muy complicada. No obstante, de no ganar a perder toda posibilidad de seguir en la pelea hay una gran diferencia y los donostiarras no deberán bajar los brazos, como ha pasado en otros encuentros de la Liga BBVA, en el hipotético caso de recibir algún gol en contra.



Lo importante será competir, y competir los 90 minutos del primer partido de la eliminatoria. Los jugadores tienen que ser conscientes de que hay que jugar un segundo encuentro y que conseguir un gol en campo contrario y encajar los menos goles posibles, incrementan sus posibilidades de éxito. Ese puede ser el fondo de las posibilidades de la Real Sociedad y todo lo que sea superar esas expectativas será un resultado muy positivo para los txuri-urdin.



Para lograr esta gesta, Jagoba Arrasate contará más con jugadores especialistas en la contención pero las bajas de Markel Bergara y Gorka Elustondo hacen que la tarea pueda recaer en Jon Gaztañaga quien ha firmado unas muy buenas actuaciones, principalmente en el Vicente Calderón.



Pero la novedad de la Real Sociedad viene por la incorporación de Sergio Canales al grupo y la salida de Chory Castro y Agirretxe de la convocatoria. Estos dos últimos sin lesión de por medio no han viajado a Barcelona por decisión técnica.

El Barcelona, una bestia herida

Tras el batacazo ante su público frente al Valencia (2-3) y la pérdida del liderato en la Liga después de 59 jornadas consecutivas, es una animal herido que querrá solventar cualquier tipo de duda ante un sparring de lujo, la Real Sociedad. Los del tata Martino hicieron un mal partido, sobre todo en defensa, y en Barcelona, como ocurre cuando cualquier equipo “grande” pierde un encuentro, se ha abierto un debate sobre el estado de forma del equipo. Lo cierto es que los blaugranas harán frente a un calendario muy exigente las próximas semanas, semifinales de Copa del rey y eliminatoria de Champions frente al Manchester City, y que esta derrota ha llegado en el peor momento de la temporada.



Para optimismo de los aficionados blanquiazules el Barcelona erró mucho en defensa y dada la calidad que los donostiarras atesoran en la línea de ataque parece posible que la Real Sociedad pueda sacar beneficio de ello.



El técnico argentino dispone de toda la plantilla con excepción de Neymar para el partido de ida de semifinales de la Copa del rey y de los lesionados Oier y Dos Santos, que continúan con sus respectivos programas de recuperación. El que si estará en la lista de convocados será Isaac Cuenca, quien vuelve a una convocatoria después de dos años de ausencia.