Vicente del Bosque: “Me preocupa más cuántos delanteros irán que quiénes”

El seleccionador nacional español habló y sigue dejando titulares. En El Partido de las 12, programa radiofónico de la Cadena COPE, Vicente del Bosque aseguró que en cuanto a los delanteros todavía no tiene ninguno elegido sino que piensa en cuántos llevarse, además que metió en las quinielas con fuerza a Thiago Alcántara e Iker Casillas de cara al Mundial de Brasil 2014.

Comenzó hablando de la Copa del Rey y del nivel: “Siempre es bueno ver dos semifinales de copa de España. Han llegado cuatro equipos que lo han merecido, los cuatro primeros del año pasado de Liga”, comentó. Y hay jugadores que le interesan de ambos duelos: “Me imagino que algunos irán convocados”. Además, dio su opinión del torneo: “Muchas veces la Copa es vilipendiada, pero yo creo que ha tenido un buen discurrir”.

En cuanto a los rojiblancos, tiene claro de que es aspirante a ser campeón de Liga: “El Atlético lleva muchos partidos a un nivel excelente. Está jugando muy bien, tiene oficio, respuesta defensiva de todo el equipo, buen contraataque, peligro a balón parado… Está bien. La está liando. No creo que nadie sea capaz de decir que es inferior a Madrid y Barcelona”, aseguró el técnico.

Pronto empezó a hablar de ‘La Roja’ y del portero hasta la fecha titular, Iker Casillas, y la situación que vive jugando solo dos torneos y no la competición regular: “Le vale. Está jugando, activo, entrenado… Si no tiene lesiones y tiene su cuota de minutos, puede ser que nos valga”, dijo. Sin embargo, no lo confirma como un fijo y su compañero Diego López tiene opciones: “No me pronuncio porque también hay otros porteros buenos. Diego ha estado con nosotros hace años y entra dentro de lo posible, pero hay otros porteros bastante buenos”, expresó.

Otro nombre que se puso sobre la mesa fue el de Thiago Alcántara, que está brillando en el Bayern de Múnich: “Que entre dentro de los potenciales jugadores que puedan venir, sin duda”, afirmó al respecto Vicente. Con los delanteros no se moja: “Me centro más en el número que en los jugadores. Ellos solos se van a poner o quitar. A través de la trayectoria de estos meses cada uno sacará la nota”, apuntó. Del mismo modo, cree que el número será pequeño: “Tenemos muchos centrocampistas jóvenes y veteranos que tienen que venir”, explicó.

Preguntado sobre si está preocupado por el estado de forma de algunos de los habituales futbolistas a los que convoca, tiene clara la respuesta: “Ahora mismo no, pero a medida que avance la temporada serán decisivos. Estamos muy atentos. Hace unos años tomamos la decisión de dejar a Marcos Senna sin venir y fue un dolor grandísimo. Pero no le vimos bien, quizás por equivocación nuestra, no digo que no”, declaró.

Respecto al reciente fallecimiento de Aragonés, tuvo algunas palabras por él y la gran despedida que le ha dado el mundo del fútbol: “Es que Luis tiene mucho pasado y un pasado muy reciente de mucho éxito. Los que hemos coincidido con él sabemos que ha sido uno de los jugadores grandes de España. Lo he pensado siempre, no ahora que ha fallecido. Como entrenador también ha tenido una historia muy buena y larga. Y como seleccionador todos sabemos que tiene parte de los éxitos de la selección española actual. Tiene todo nuestro reconocimiento y no me ha extrañado”, afirmó.

Finalmente fue cuestionado sobre Miranda, central del Atlético de Madrid y de la selección brasileña: “Me gusta mucho. No creo que pase nada, pero es de los jugadores que tiene mucha parte en los éxitos del Atlético de Madrid. Los dos centrales han sido fantásticos”, dijo del Bosque respecto a João, que ya ha jugado con la Canarinha partidos oficiales.