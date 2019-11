Entrevista. Rubén Cruz: "Los tres puntos que jugamos cada semana son lo más importante"

Rubén Cruz Gil (Utrera, 13 de octubre de 1985) inició sus pasos como futbolista en el Club Deportivo Utrera. En edad juvenil recaló en el Real Betis Balompié, en el que estuvo en Juveniles, para posteriormente pasar a formar parte del equipo filial durante 6 temporadas. En esos años compartió vestuario con su actual compañero Israel Bascón, con Cañas, Beñat, el malogrado Miki Roqué o con el portero Adrián. En la temporada 2010/11 recaló en la Unión Estepona, con la que disputó 26 encuentros y anotando 10 goles. A pesar de estos guarismos, el equipo descendió de categoría y Rubén se trasladó a Melilla. En la Unión Deportiva Melilla, durante la temporada 2011/12 disputó 24 partidos y marcó sólo 2 tantos, pues jugó casi todos los partidos en la posición de lateral izquierdo. La temporada pasada recaló en el Écija Balompié. Allí 29 partidos y 9 goles fueron la carta de presentación para que el Albacete lo reclutara para esta temporada.

Pregunta: En Écija anotó goles, pero lo que está haciendo este año, compartiendo el ser máximo goleador con Quique, que es delantero centro, ¿le sorprende?

Respuesta: Bueno, yo soy media punta, más jugador de pase. Lo que ocurre es que desde pequeño tengo la suerte de que también hago goles. Soy un jugador de tener 2 ó 3 ocasiones por partido. La temporada pasada, si hubiera estado algo más acertado, podría haber acabado con 15 goles la misma.

P. Su llegada a Albacete vino precedida de un viaje para fichar por el Barnet, de la quinta división del fútbol inglés, entrenado por Edgar Davids. ¿Qué ocurrió para que el fichaje se fuera al traste?

R. Fui a ver lo que me ofrecían y la verdad que todo era estupendo: las instalaciones, el proyecto, las condiciones,… Yo antes de tomar esa decisión tenía que cerciorarme de que todo eso que me contaban era cierto, pues siempre que me muevo tengo que trasladar a mi familia conmigo. Me vine convencido de recalar allí, con un proyecto ilusionante y en un año o dos intentar dar el salto a otras categorías. Pero a la vuelta del viaje, llamaron a mi representante y le dijeron que de lo que me ofrecían el contrato final debía quedarse en la mitad. Y decidí echarme para atrás.

"Decirle que no a todo un Albacete hubiera sido imperdonable."

P. Lo de venir a Albacete, a pesar del momento de incertidumbre que se vivía el pasado verano, no se lo llegó a pensar, ¿no?

R. No me lo pensé dos veces. Decirle que no a todo un Albacete hubiera sido imperdonable. Yo estaba buscando equipos así, que luchasen por jugar playoff e intentar el ascenso. A pesar de la incertidumbre que había, se veía que las personas que hablaron conmigo me dieron la confianza necesaria para no rechazar la oferta.

P. Está viviendo los mejores momentos de tu carrera futbolística, ¿está de acuerdo?

R. Por supuesto. Conforme va el equipo, el club, la afición, la ciudad, la unión del vestuario… Quedan unos meses duros por delante, pero esperamos que con el esfuerzo de todos llegue la recompensa.

P. Cambiemos de tema; ¿en el campo con quién se siente mejor, con Calle o con César Díaz?

R. Pues son tipos de futbolistas diferente, los dos muy buenos.

P. Pero cuando el entrenador da la alineación y se decide por uno u otro, ¿ya sabe cómo el Albacete va a jugar y cómo tiene Rubén Cruz que plantearse el partido?

R. César es un jugador es un jugador con el que se juega más al espacio y es más potente que Calle. Calle es más referente, más jugador de área, para apoyarse en él. Tenemos la suerte de tener mucha variedad en el equipo y es una gran suerte poder tener a estos dos jugadores.

P. ¿La palabra euforia está presente en el vestuario?

R. No. El equipo sabe lo que tenemos que hacer cada semana, que es ir poco a poco. Que queda mucho y que hay que trabajar duro día a día.

P. Es curioso, pero los dos partidos en los que faltó por lesión son dos de los que ha perdido el Albacete…

R. Bueno, en La Roda y Algeciras estuve y perdimos, así que fue toda una casualidad que esos dos encuentros no ganásemos.

P. Cuando se pensaba que la línea a reforzar en este mercado de invierno iba a ser la defensa, el cuerpo técnico ha decidido fichar a dos jugadores de ataque, ¿qué le parecen los dos fichajes?

R. La verdad es que tanto Luis (César Sampedro) como Víctor (Moreno), el director deportivo, son los que mejor conocen al equipo. Son muchas horas las que le dedican a mirar vídeos en los que analizan las zonas en las que podemos flaquear. Moutinho lleva un par de semana y se le ve unas cualidades magníficas. Y a Borja Navarro no lo he podido ver mucho porque acaba de llegar, pero los referentes que tengo me dicen que es un chaval con mucha calidad.

P. ¿Se imagina un Real Betis-Albacete el año que viene en Segunda División?

R. Por el Alba me encantaría, pero por el Betis espero que con los puntos que quedan y la afición que tiene pueda salvarse al final de temporada.

P. Quedan catorce jornadas, La Hoya líder ¿cree que como algunos creen va a ir dejándose puntos o dará guerra hasta el final?

R. Yo sólo pienso en mi equipo. Los tres puntos que jugamos cada semana es lo más importante. Está claro que La Hoya está haciendo una temporada para quitarse el sombrero y está haciendo méritos para estar ahí.

P. De todos los equipos con los que se ha enfrentado este año, ¿con cuál se quedaría para decir que será el equipo que pelee hasta el final por el primer puesto y por entrar en playoff?

R. La Hoya Lorca va a estar arriba peleando con nosotros. Y no nos olvidemos del Cartagena, que también va a estar luchando hasta el final. Para el cuarto lugar creo que Cádiz y Guadalajara no se van a dejar muchos puntos por el camino.

P. Para terminar, las dos próximas salidas serán duras, Cacereño y Cádiz…

R. El domingo en Cáceres va a ser complicado conseguir los tres puntos. Es una plantilla muy completa con varios conocidos de mi etapa en el Betis, pero intentaremos traernos la victoria.