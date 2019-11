Yo jugué en el Real Betis: Xisco Muñoz

Hay futbolistas a los que la vida les regala segundas oportunidades cuando menos la esperaban. Jugadores que, cuando parecía que se les había escapado definitivamente el tren del éxito, tocan la gloria con más fuerza que nunca y se convierten en ídolos para una afición. Es el caso de Xisco Muñoz, un atacante balear que tras un prolífico peregrinaje por varios equipos de nuestra Liga es considerado como un auténtico crack en Georgia, donde, incluso, no han dudado en proponerle la nacionalización para convertirlo en la principal referencia de su selección.

No obstante, su historia comenzó en Manacor el 5 de septiembre de 1980 y vinculado desde muy pronto al Mallorca. A sus escalafonres inferiores llegó siendo casi un niño, quemando etapas a una velocidad de vértigo, hasta el punto de que con apenas 17 años, en la campaña 97/98, compaginaba el Juvenil con el filial. Este hecho no pasó desapercibido para el Valencia, que apostó bien fuerte por él, firmándolo para su cantera. Sin embargo, en la 98/99 apenas pudo disputar dos encuentros en las filas del segundo equipo del conjunto de Mestalla, algo que, en cualquier caso, no hizo que se desesperase.

Ha sido internacional sub 17, sub 18 y sub 21

Sobre todo porque en la 99/00 iba a justificar con creces su fichaje. Compartiendo vestuario con veteranos como Camarasa o gente de la talla de Javi Navarro, el balear se convirtió en pieza clave del equipo, con 37 actuaciones y 15 goles que le convirtieron en el ‘Pichichi’ del equipo. En este sentido, firmó actuaciones memorables como su póker de dianas frente al Lorca, aunque, para su desgracia, eso no sirvió para evitar el descenso a Tercera.

Sí le valió, en cambio, para dar un pasito más en su carrera, puesto que en la 00/01 jugaría cedido en el Recreativo de Huelva, en Segunda. Y allí, a las órdenes de Lucas Alcaraz, continuó creciendo. Estuvo sobre el césped en un total de 40 duelos y logró diez ‘chicharros’ que le convirtieron en la máxima referencia ofensiva de los blanquiazules. Entre sus mejores tardes estuvo la que protagonizó contra el Universidad de Las Palmas, al que le endosó un ‘hat trick’. Incluso, debutó con la selección sub 21, siguiendo así su también meteórica carrera en la ‘Roja’ donde ya había sido internacional sub 17 y sub 18.

Pepe Mel le hizo debutar en Primera con el Tenerife

Por todo ello, no es de extrañar que un equipo de Primera se fijase en él y le diese la oportunidad de debutar en la elite. Lo hizo en el Tenerife y de la mano de Pepe Mel, aunque, muy a su pesar, las cosas no le salieron tan bien como él esperaba. Porque tuvo cierta continuidad, llegando a los 29 envites, pero apenas logró un gol (al Rayo) y, para colmo, no pudo evitar el descenso. En cualquier caso, él no volvería a jugar en el ‘infierno’ de Segunda, ya que el Recreativo lo fichó en verano.

Y como blanquiazul estuvo a punto de lograr el primer título de su carrera, puesto que el Decano se plantó en la mismísima final de la Copa del Rey, donde cayó ante el Mallorca. Al margen de aquel encuentro, Xisco disputó 28 más en los que acumuló ocho tantos, dos de ellos a un Betis cuya elástica vestiría años después. Pese a todo, no pudo evitar el descenso onubense, que para él trajo bajo el brazo su retorno a Mestalla.

Como che ganó una Liga, una UEFA y una Supercopa de Europa

Allí se convirtió en un suplente habitual, aunque este detalle no impidió que interviniese en hasta 34 choques de una temporada que fue histórica para el cuadro che, que fue campeón de Liga y de la Copa de la UEFA. No obstante, sus registros anotadores sufrieron un importante descenso, quedándose en apenas tres dianas. Quizás por esto afrontó con ganas de resarcirse durante el curso siguiente, el 04/05, que arrancó ganando la Supercopa de Europa.

Sin embargo, su papel en aquella plantilla fue prácticamente el mismo. Es más, solo estuvo sobre el césped en 26 ocasiones y repitió el mismo número de ‘chicharros’, tres. Pese a todo, estos guarismos no representaron ningún problema para que el Betis se hiciese con sus servicios, llegando a Heliópolis en verano de 2005 y con la vitola de ser un refuerzo de Champions, competición en la que los verdiblancos iban a debutar en la 05/06.

En Heliópolis nunca disfrutó de continuidad

Pero en el Villamarín aquella temporada que comenzó con gestas históricas sobre todo en Europa, viendo cómo el equipo se imponía a Monaco o Chelsea, acabó llena de urgencias y con la escuadra de las trece barras peleando por la permanencia. Esto se dejó notar en el rendimiento de Xisco, que aunque cumplió estuvo, como el resto de fichajes, por debajo de las expectativas. Disputó 34 encuentros y solo logró una diana, de la que fue víctima el Alavés.

Y las cosas fueron aún más complicadas si cabe en la 06/07, donde la salvación llegó ‘in extremis’ en la última jornada, cuando Edu logró dos goles en El Sardinero que evitaban un descenso que ya se barruntaba por Heliópolis. En aquel curso, el balear incluso tuvo menos presencia, con 21 duelos que, no obstante, le dieron la oportunidad de mejorar sus estadísticas de cara a portería, llegando a las tres tantos (a Valencia, Racing y Nástic).

Se marchó del Villamarín tras el descenso de 2009

Sea como fuere, la 07/08, que además era la temporada del Centenario del Betis, la afrontaría como la de su necesaria resurrección, algo que, aunque no de una manera clara y meridiana, pudo atisbarse sobre el césped. Jugó más, alcanzando los 26 partidos, y su puntería mejoró sensiblemente, sumando cuatro ‘chicharros’. Con ello parecía que había cumplido en parte su deseo de reivindicarse, un objetivo que vino acompañado también por una permanencia relativamente cómoda.

Aunque todo se torció muchísimo en la 08/09, en la que las lesiones le impidieron aportar su granito de arena para evitar un descenso que se consumó en la última jornada, con el Valladolid como testigo. Xisco apenas pudo jugar trece encuentros y lograr un tanto (frente a los pucelanos en la primera vuelta). Fueron sus últimos servicios en Heliópolis, puesto que en cuanto se abrió el mercado de fichajes hizo las maletas con destino al Levante.

Como granota 'resucitó' y en Georgia llegó a la categoría de auténtico ídolo

Este cambio marcaría un punto de inflexión en su carrera, ya que como granota volvería por sus fueros, siendo una pieza importante de aquella plantilla que acabaría logrando el ascenso a Primera. Lo haría con 28 intervenciones y ocho goles que parecían confirmar que el manacorí vivía una segunda juventud. Incluso, en la 10/11, ya de vuelta en la elite, colaboró activamente en la consecución de la permanencia, con 29 duelos oficiales y cinco ‘chicharros’ que, no obstante, no impidieron que se marchara en verano.

Así, partió rumbo al Dinamo Tbilisi georgiano, iniciando una exótica aventura que, sin saberlo, le depararía enorme satisfacciones. No en vano, se convirtió en una de las grandes sensaciones de aquel país, con trece tantos en 23 duelos que, entre otras cosas, le convirtieron en el segundo máximo realizador de la liga, donde su equipo fue subcampeón. Es más, tal fue su éxito y repercusión que la Federación de este estado exsoviético le ofreció la posibilidad de nacionalizarse para ser una de las referencias ofensivas de la selección, opción que él rechazó a medias, con un lacónico: “de momento no, pero nunca se sabe”.

Este año lleva diez goles en 18 encuentros

Entre tanto, durante la 12/13 pudo sacarse la espinita del subcampeonato, llevándose el título liguero. Además, su olfato goleador siguió deparándole grandes registros, con 24 dianas en 28 duelos oficiales que no solo le mantuvieron como uno de los pilares de su club, sino que también le permitieron ser ‘Pichichi’ de Georgia. Igualmente, en esta campaña sigue siendo importantísimo, como lo demuestran sus diez ‘chicharros’ en 18 duelos.

Mientras, en Heliópolis hay quienes miran con cierta envidia el rendimiento que ha ofrecido desde que dejó vestir de verdiblanco, preguntándose qué pudo pasar para que no brillase tantísimo en el Villamarín. Quizás, todo se deba a que su destino estaba a miles de kilómetros de distancia, donde, tras peregrinar por varios equipos españoles, ha conseguido convertirse en ese ídolo que siempre quiso ser.

(Fotos del texto: 1, Maurisoft.es; 2, Eldia.es; 3, Mercafutbol.com; 4 y 5, Fiebrebetica.com; 6, Ceroacero.com; 7, Futbolbalear.com).