Calderón: "Nos jugamos la vida mañana"

Gabriel Humberto Calderón ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Benito Villamarín para comparecer ante los medios de comunicación en la previa al encuentro entre Valencia y Real Betis. El conjunto dirigido por el técnico argentino anda con un refuerzo moral tras la victoria ante el Espanyol, y contra los che intentarán seguir incrementando la autoestima: “La primera cosa era ganar después de mucho tiempo. Ahora se trata de buscar continuidad para reforzar la confianza. Vamos en busca de esa estabilidad con la ambición de ganar”, dice Calderón, quien hoy cumple 54 años.

Las cuentas no van con el ex jugador del Betis, aseverando que nunca las ha hecho y que lo importante es el futuro más inmediato, para lo cual han estudiado mucho al rival y saben el nivel del Valencia, un equipo “muy fuerte ofensivamente cuyos laterales juegan de extremos”. Los 30 primeros minutos serán, según Calderón, “fundamentales para el desarrollo del partido”, al cual su equipo saldrá a ganar con el “máximo respeto”. Tratándose de una final, los de Heliópolis no pueden salir a otra cosa en Mestalla, a donde ambos equipos llegan reforzados por sus victorias la pasada jornada.

Sacar algo positivo de su visita a Valencia es fundamental, y para ello Calderón ha trabajado el partido a conciencia, sobre el campo y “con vídeos de cómo juegan ellos” y de cómo deben hacerlo sus jugadores, para intentar “contrarrestar la fuerza del contrario y poner en evidencia sus virtudes”. Para conseguirlo, el entrenador verdiblanco no ha querido revelar el esquema que empleará mañana, el cual tiene “clarísimo”. Aunque sí ha asegurado que no jugará con 3 centrales, cosa que no le gustó nunca: “En función del rival o en momento puntuales puede ser útil. El otro día fue un caso excepcional que podría repetirse, pero no es algo habitual en mí”. Por tanto, con lo que saldrá el Betis a Mestalla vendrá a ser un 4-2-3-1, con “un punta y un mediapunta que llegue”.

"Todos los jugadores están involucrados y ese es el camino para terminar ganando"

Desde la llegada de Gabi Calderón al banquillo bético, el optimismo se ha instalado en el vestuario y más aún tras la victoria del pasado domingo. Un vestuario que habla bien de él y al cual va conociendo cada vez más. El míster busca “ese equilibrio entre respeto y cariño” que hace que lleguen los resultados. De momento, está consiguiendo que “todos los jugadores estén involucrados y ese es el camino para terminar ganando”. Así, destaca el espíritu de sus muchachos por sacar la situación adelante y cómo cada uno le está mostrando el nivel que tiene, lo que le dificulta a la hora de elegir y eso le contenta.

En cuanto a los jugadores, Calderón quiso reconocer que Baptistao no se encuentra al 100% a pesar de haber entrenado “muy bien durante la semana”. Por su parte, alabó la versatilidad de N’Diaye para jugar tanto en la defensa como en el medio campo, mostrándose el senegalés “muy a gusto atrás”. Cedrick ha trabajado en los entrenamientos en el teórico once titular que mañana saltará al césped de Mestalla, dándole así Calderón un boto de confianza. Quien no parece tenerlo hasta el momento es Jorge Molina, que se ha caído de las alineaciones del equipo con la llegada del técnico de Chubut. Ante ello, las palabras del entrenador fueron a favor del delantero alicantino: “Es un profesional con una mentalidad extraordinaria. Trabaja al servicio del equipo siempre y es un ejemplo. Estamos eligiendo alternativas y él está ahí. En cualquier momento va a jugar seguro”.

Para el encuentro, Calderón ha convocado a 18 futbolistas, en una lista de la que se quedan fuera Perquis, Chica, Chuli y Braian Rodríguez, además de los lesionados Paulao y Vadillo y el sancionado Salva Sevilla. Así, los integrantes son: Guille Sara, Adán, Juanfran, Amaya, Figueras, Nacho, Dídac, Lorenzo Reyes, N'Diaye, Nono, Matilla, Nosa, Verdú, Cedrick, Juan Carlos, Baptistao, Rubén Castro y Jorge Molina.