Barça: Atunes en el paraíso

Escribía mi admirado Javier Ruibal: el paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Pues aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Y el paraíso azulgrana hace tiempo que dejó de existir, pues de entre sus múltiples dueños se marchó Pep, amo y señor de este paraíso, se marchó Txiqui Beguiristain, por circunstancias de fuerza mayor se tuvo que marchar Tito y al verlos jugar tengo la firme sensación que se marchó la pasión por jugar. Y se marcharon muchos otros (como Rosell) que poblaron el paraíso de incongruencias tales como la de apartar a Cruyff y dejar al equipo a la deriva cuando Tito tuvo que marchar por enfermedad, algo reconocido por la mayoría de sus futbolistas, que no dudaron en afirmar que el equipo logró la Liga de Tito por el trabajo realizado en la primera mitad del campeonato y luego por la inercia ganadora de un conjunto, que cuando el técnico se marchó perdió todos los automatismos. Se marchó también Lorenzo Buenaventura y se marchará Víctor Valdés. Además parecen querer marcharse otros, Piqué al que Pep quería expulsar del Edén hace tiempo que se fue, mientras que Alves y Puyol se marchan poco a poco. Entre medias a Xavi no le surgen aquellos pases que se sacaba directamente del Edén e Iniesta y Cesc no acaban de acomodarse al suelo de la tierra firme, pues no están habituados a jugar entre el cielo y el infierno. El Pedro más eléctrico que descubrió Pep también se marchó, a Busquets le hará marchar su pubis y Alexis no es que se vaya a marchar, sino que nunca acabó de llegar.

Prosigue mi admirado Ruibal con esta cuarteta: Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar, y dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio e indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. En referencia a lo primero el bello paisaje azulgrana, el aire de aquel juego que nos enamoró tuvo un dueño y tengo la sensación de que fue tirado por la borda por aquel del dinero malaje que no sabía ni sumar. Y en cuanto a lo segundo no me cabe duda que los Zubi y compañía le han encomendado al guapo de Tata la complicada misión de pescar atunes en el paraíso de las incongruencias. Especialmente trascendente no por las decisiones tomadas, que no me cabe duda que fueron complejas por contratiempos como los de Tito y Abidal, sino por aquellas que no fueron tomadas y aceleran la descomposición de un grandioso equipo que tenía años por disfrutar, pero que necesitaba una puntual e inteligente renovación sanguínea que no ha sido llevada a cabo por los responsables de la parcela deportiva.

No nos equivoquemos, aunque desde Madrid se celebre y apoye todo mal concerniente al club azulgrana, lo que está matando a este equipo legendario y genial es un lento pero firme proceso de autodestrucción que comenzó con la marcha de Pep, el desprecio a Cruyff, que dice muchas cosas interesadas pero que cuando habla de fútbol los demás deben callar y escuchar. Y la pantomima de todo lo que rodeó al fichaje de Neymar, que no me cabe duda que es un grandioso jugador, pero por el que el Barcelona y su presidente han pagado un precio muy caro, irreparable en la imagen y muy dudoso en cuanto a la justificación deportiva respecto a una plantilla que necesitaba una renovación y refuerzos de nivel en varios puntos clave del equipo.

Pues como canta Ruibal: En la costa del edén hay un nido de tunantes, y, por chulos, que les den por donde salta el levante. Y puede saltar por donde quiera, puesto que Messi comienza a dejar síntomas de hastío, de ausencia de ilusión, no identificamos en él ese apasionado amateur que se mataba por hacer el mejor gol, la mejor jugada, en definitiva no vemos a ese pibe de veintitantos años que jugaba como cuando era niño: por disfrutar. Si el Barça no es capaz de recuperar a ese jovenzuelo de Rosario se habrá acabado el negocio, en definitiva de lo que siempre habló Pep: tener contento al genio que le abrió las puertas del paraíso a la mejor generación.

Por ello con permiso de Javi Ruibal cierro este texto exprés con la última cuarteta de una canción que pone en solfa la situación de un club y un equipo que a la vuelta de su viaje al paraíso se dejó por el camino las maletas: Ya no hay nada que me importe, yo cumplí mi compromiso: no se pescan por deporte atunes en el paraíso… Y el Barça que nos enamoró, el de Pep, el de Messi, Xavi, Iniesta y compañía se quedó en el Edén pescando atunes, por lo que a partir de ahora lo máximo que podremos ver es a un equipo que entre el cielo y el infierno que entre ramalazos brillantes de un pasado inolvidable se pierde en el paraíso de las incongruencias.