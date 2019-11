Numancia 'B'- Arandina: necesidad de ganar

A la Arandina no la queda otra. Tras una serie de resultados y de partidos en los que el conjunto blanquiazul no ha sido reflejo de mejora, los de Pepe Calvo acuden a Soria con la obligación de ganar, ya no sólo sumando los 3 puntos, sino también demostrando la unidad de una plantilla que se ha cuestionado a lo largo de las últimas semanas.

Un filial peligroso

El filial numantino ha demostrado ser muy competitivo

El filial del CD Numancia no es un rival nada asequible para iniciar la “escalada”. Los sorianos ya sorprendieron a los blanquiazules en la primera vuelta, que acabaron remontando en los últimos minutos un resultado a priori insalvable. Y es que los rojillos siguen mostrando el gran potencial que atesoran, con un equipo joven y comprometido, que ha mostrado una gran competitividad durante toda la competición. Suman un total de 34 puntos, divididos en 10 victorias y 4 empates, con 30 goles a favor, y 28 en contra. Sorprendentemente, su campo, en el que siempre habían sido muy fuertes, no está siendo un talismán: sólo han ganado 3 partidos allí. Ante todo, los sorianos han dejado claro que han ido de menos a más, y todavía no se ha visto el punto más álgido de su potencial.

Plantilla

Su plantilla al tratarse de un filial, está completa de canteranos y jugadores salidos de las categorías inferiores, salvo alguna excepción. Eso no significa que sus líneas no estén bien cubiertas, todo lo contrario. En portería el meta por excelencia a lo largo de la temporada ha sido Pinillos, encajando un total de 22 goles. Nahuel, Sergio y Diego entre otros, son también habituales en el plantel de Juan Carlos Moreno, en este caso como defensas. En la siguiente línea, nos encontramos con varios centrocampistas muy destacados como Gallardo, David Sanz y Gil. Todos ellos han visto puerta, y suman un total de 10 goles entre los tres, destacando a Gallardo fundamentalmente, al ser el máximo goleador del equipo junto con David Martín, que ya forma parte de la delantera. Una delantera en la que los goles están muy repartidos, y en la que este segoviano (que debutó con el primer equipo el pasado año) es el líder destacado. Su técnico, Juan Carlos Moreno, contará con las bajas del defensa Ciria y del centrocampista Gil.

La Arandina defiende su profesionalidad

Los jugadores emitieron un comunicado desmintiendo las informaciones surgidas días anteriores

La situación con la que la Arandina llega a Soria no es nada positiva. No sólo al conjunto de Pepe Calvo le ha pasado factura los malos resultados, sino también la duda de la profesionalidad del plantel de jugadores ribereños. Ante las informaciones surgidas en algunos medios de comunicación, que reflejaban un posible complot de algunos jugadores hacia su entrenador, los propios futbolistas emitieron un comunicado en rueda de prensa, desmintiendo esas informaciones, y dejando clara la unidad del vestuario para sacar la dura situación deportiva por la que atraviesan los ribereños. Con la presencia de toda la plantilla, fue Álex, el capitán, el encargado de leer el comunicado: “Queremos desmentir una serie de informaciones que se han dado en algunos medios de comunicación como Diario de Burgos y Radio Aranda Cadena SER, en las que se dice que dentro del vestuario hay unos capos, que buscan hacer la cama al entrenador. Queremos negar unas acusaciones en las que se dice que no acatamos la metodología de trabajo del entrenador.

Decir que la plantilla al completo acepta y acata todas las decisiones que se pidan desde la directiva y el cuerpo técnico. Pedimos un poco de respeto a la plantilla sobre su profesionalidad, y que entre todos rememos en la misma dirección, y podamos crear un clima adecuado en el que trabajar, para poder mejorar en el aspecto deportivo que es lo que todos queremos. Para acabar, decir que los principales interesados en que todo vaya bien somos los jugadores, y que para eso estamos trabajando. Nuestra intención es aclarar esta situación que está creando malestar en la plantilla, porque se está acusando a algunos jugadores y esas informaciones son completamente falsas”.

Ya no sólo la denominada escalada podrá mostrar la recuperación deportiva, sino también anímica, de una plantilla que dice estar unida, y con el propósito de sacar el proyecto adelante.

El el aspecto deportivo, el entrenador blanquiazul deberá reinventarse el centro del campo, ya que contará con las bajas seguras por sanción de Durántez y David Marcos. La propuesta podría incluir como acompañante de Seoane en la medular a Obispo, al que se le buscaría reconvertir en medio centro, o añadir a Rubén Royo, un experimento que ya realizó el leonés en un pasado partido de liga, y con no mal resultado. Volver a la senda del triunfo es el primer paso para una Arandina que quiere empezar a demostrar de lo que es capaz.