Valencia - Real Betis: mantener la dinámica o morir

Tanto Valencia como Betis se han visto forzados a cambiar de entrenador en el transcurso de esta Liga. Además, el Betis lo ha hecho hasta en dos ocasiones. Los cambios estuvieron motivados por la situación liguera de ambos conjuntos, pues si bien, en Europa League están clasificados para dieciseisavos y han realizado un papel aceptable en Copa, cayendo en octavos. Sin embargo, el hecho de estar lejos de puestos europeos le costó el cargo a Miroslav Djukic y tener al equipo último, pese a la limitada plantilla, a Pepe Mel.

Juan Carlos Garrido al margen, tanto la llegada de los argentinos Juan Antonio Pizzi y Gaby Calderón han hecho que los resultados de ambos conjuntos mejoren, la afición recupere la ilusión y la plantilla se vea confiada para lograr los objetivos marcados al principio de Liga. Desde la llegada del extécnico de San Lorenzo, el Valencia solo ha perdido un partido y fue capaz de batir al líder Barcelona hace una semana. Por su parte en el Betis, el último partido en casa hizo que el conjunto de la Palmera volviese a ganar 14 partidos después, mostrando una mejor imagen y volviendo a entrar en las quinielas de la salvación.

Calma en ambos conjuntos

La semana en el seno verdiblanco ha sido tranquila, Calderón abrió las puertas en varios entrenamientos para que los jugadores notasen el apoyo de la afición, sin embargo, optó por trabajar a puerta cerrada conforme la semana avanzaba para seguir puliendo aspectos tácticos. Aunque la defensa de cinco dio buenos resultados, parece que volverá a formar con cuatro defensas aunque no se descarta la aparición de un líbero aunque en una demarcación algo más adelantada. Nono aparece en todas las quinielas para ocupar esa demarcación y volver tras su expulsión contra Osasuna.

Amaya parece un fijo en el eje de la zaga y N’Diaye podría ser su acompañante. Juanfran ocupará el lateral diestro pero será un lateral puro, Nacho, quien juegue en la banda zurda. En la zona ofensiva, Rubén Castro será de la partida e intentará mantener su racha goleadora (suma 4 goles en los dos últimos partidos). Calderón cuenta con alternativas en la zona de ataque. Nosa y Verdú pueden aportar por dentro, mientras que Juan Carlos y Cedrick aparecen como alternativas en bandas junto al polivalente Baptistao, ya recuperado totalmente de sus molestias y que le sitúan en el once inicial.

Además del entrenador, el Valencia CF ha dado de baja a varios jugadores en el pasado mercado de fichajes. Los nuevos, Senderos, Araújo, Keyta y Vargas, ya podrán ser de la partida a pleno rendimiento. No obstante, el exjugador del Barcelona no ha entrado en la convocatoria. Pizzi optará con total seguridad por el bloque que le dio la victoria en el Camp Nou, con la previsible novedad del flamante fichaje Eduardo Vargas en la punta del ataque. Senderos cuanta con opciones de jugar en la zaga y Feghouli y Piatti volverán a intentar hacer daño desde las bandas. Romeu no ha entrado en la convocatoria debido a una posible lesión en el menisco.

Los entrenadores, argentinos y protagonistas

En la rueda de prensa previa al partido, Gaby Calderón compartió sus impresiones con los medios. “Debemos buscar continuidad para reforzar la confianza. Vamos con la ambición de ganar”. Sobre el Valencia comentó lo siguiente: “Es un equipo muy fuerte ofensivamente y tiene dos lateral que juegan de extremos. Los primeros 30 minutos marcarán el encuentro e intentaremos contrarrestar la fuerza del rival. No planeo jugar con 5 defensas, fue algo puntual pero no me gusta. Nos jugamos la vida”.

Al igual que su compatriota, Juan Antonio Pizzi también atendió a los medios: “Hemos potenciado bastante la plantilla en este mercado. Había recursos en el mercado que mejoraban lo que teníamos en defensa y en ataque”. Sobre el encuentro del Betis, para Pizzi es “un partido trampa”. Habló así: “La tabla no refleja el nivel del Betis. No es el peor equipo de la Liga ni en lo individual ni en lo colectivo. No queremos caer en el conformismo”.

El partido de ida: primera victoria del Betis

En el partido de la primera vuelta, el Betis consiguió su primera victoria de la temporada. Era la jornada 4 y el Betis, tras la victoria, sumó 4 puntos, adelantando momentáneamente al Valencia que solo sumaba 3. El Betis solventó el partido en la primera parte. Molina hizo el 1-0 antes del minuto 10 y Salva Sevilla, con un doblete, ponía el 3-0 pasada la media hora. Ricardo Costa descontó para los valencianistas a falta de 15 minutos para el final del partido. Con esa victoria ante un rival de entidad, parecía que el Betis se reponía de un mal inicio y comenzaba a arrancar pero, contando con otra victoria ante el Villarreal, habían sido las dos únicas victorias de esta temporada hasta la jornada pasada y, de momento, el partido en el que más goles ha anotado la escuadra de las trece barras.

Convocatorias

Valencia CF - Diego Alves, Vicent Guaita, Joao, Barragán, Senderos, Mathieu, Rúben Vezo, Bernat, Javi Fuego, Dani Parejo, Feghouli, Pablo Piatti, Fede, Míchel, V. Araújo, Vargas, Jonas y Paco Alcácer.

Real Betis - Guille Sara, Adán, Juanfran, Amaya, Jordi Figueras, Nacho, Dídac, N'Diaye, Lolo Reyes, Nosa, Nono, Matilla, Juan Carlos, Cedrick, Verdú, Baptistao, Rubén Castro y Jorge Molina.

Posibles alineaciones