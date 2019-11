Real Madrid - Villarreal: Prueba de fuego ante el miedo escénico

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal. Un partido apasionante, que enfrentará a dos equipos con la misma idea de juego; posición del esférico, transiciones rápidas, profundidad, velocidad y sobre todo, la creación de muchas ocasiones de gol.

A seguir la buena racha

Tras empatar en su último envite liguero, ante el Athletic en San Mamés (1-1), el Real Madrid, tercero en la tabla y empatado a puntos (54) con el segundo, el FC Barcelona, no se puede permitir otro tropiezo. Con un Atlético en estado de gracia y un Barça que tampoco suelta mucha prenda, los hombres de Carlo Ancelotti han de dejar lo mejor de si en el campo si quieren soñar con ganar la Liga.

Mucho cuidado tendrán que tener los blancos con el Submarino amarillo que navega a toda máquina y que intentará aprovechar la ausencia de Cristiano Ronaldo y el desgaste que los partidos cada 3 días, puede llegar a provocar en los 'merengues'. El Real Madrid aún no ha probado el amargo gusto de la derrota desde que el 2014 hizo su entrada, y ya suma 22 partidos seguidos sin hacerlo; desde que cayó en su visita al Camp Nou.

Foto: ciberche.net

Los de Chamartín están obligados a aprobar esta examen ante el equipo revelación de la temporada en su regreso a la elite y que en el partido de iba no dejó que los blancos pasaran del empate en El Madrigal.

Para este encuentro, Carlo Ancelotti no podrá contar con Cristiano Ronaldo, al que se le va a mantener la sanción de 3 partidos. Una baja importante y no tanto. Importante porque es clave en arrastrar a los rivales, y su sola presencia sobre el césped influye en el juego de sus compañeros y rivales; no tanto porque el Madrid ya a demostrar que también puede golear sin el astro.

El técnico italiano pierde a Cristiano pero recupera a Gareth Bale. Será un encuentro especial para el galés ya que se vuele a enfrentar al equipo frente al cual debutó y marcó su primer tanto con la camiseta blanca. También quedan fuera de la lista de convocados el lesionado Sami Khedira y Casemiro que en el entrenamiento de ayer se ejercitó en el interior de las instalaciones madridistas.

Foto: ciberche.net

El encargado de hacer que nadie eche en falta a Cristiano será Jesé Rodríguez, quien en poco minuto se ha convertido en "el salvador", "el asistente" y/o "el revulsivo" que al Madrid le ha hecho falta. Carvajal y Marcelo volverán a ser los laterales titulares, mientras que Ancelotti podría dar descanso a uno de los centrales y colocar a Nacho o Varane en el centro de la zaga.

Ancelotti sabe que el Submarino anclará en el Bernabéu con los torpedos preparados, por lo que habrá que andar con botas de plomo: "Es un partido muy complicado. El Villarreal es un muy buen equipo. Sufrimos en el partido de Liga allí. El miércoles tuvimos un partido con mucha intensidad. Para ganar necesitamos lo mismo, máxima intensidad y máxima concentración. Tengo confianza en que los jugadores estén mañana con la misma intensidad".

En cuanto al once que presentará, el de Reggiolo, dejó entrever que podrían haber rotaciones ya que "si alguno de los que jugó contra el Atlético no ha recuperado, puede ser que no juegue", es decir, jugadores como Alonso, Di María y Pepe. Bale será titular, eso es algo que Ancelotti sí tiene claro.

A disfrutar con la mira en alto

Todos los 'groguets' se saben de memoria la frase que Marcelino García y los jugadores no dejaron de repetir una y otra vez desde el principio de la temporada: "El objetivo primordial del Villarreal en esta temporada, es al permanencia". ¡Se acabó! Con sus 40 puntos, el Submarino seguirá siendo equipo de Primera la siguiente temporada, aunque empate todos los partidos hasta final de temporada.

Ahora Marcelino hará uso de la filosofía del Cholo Simeone, el partido a partido, disfrutando y haciendo disfrutar, y con la mira ya puesta en los puestos europeos. Los 'groguets' visitan el Santiago Bernabéu con la idea de cuajar una buena actuación y de intentar arañar algún punto que le acerque al cuarto clasificado, el Athletic, con el que mantiene un bonito pulso, ya desde principios de temporada.

Foto: ciberche.net

Para este encuentro Marcelino García no podrá contar con Juan Carlos, baja a causa de un proceso gripal, Cani, que sigue con su recuperación tras sufrir un esguince colateral medial en la rodilla derecha, Pablo Íñiguez, que padece una elongación en el aductor derecho, Óliver Torres, por una luxación de hombro izquierdo, Uche, a causa de una elongación en los isquiotibiales de la pierna derecha y Tomás Pina, que cumplirá un partido de sanción tras ver la quinta amarilla ante Osasuna.

La buena noticia para los 'groguets' es al vuelta de Bruno, pilar fundamental en el esquema de Marcelino. También viajará con el equipo, Edu Ramos, el canterano que milita en el Submarino B y es el ojito derecho del técnico amarillo, Aitor Fernández, cancerbero del Villarreal B y Pantic. Joan Román vuelve a repetir convocatoria, aunque no se sabe si debutará o no.

El Villarreal aterriza en Chamartín con el papel de víctima asumido, aunque no bajará los brazos, y siendo fiel a su filosofía, intentará hacer daño a un conjunto y al que sólo Ibai Gómez ha podido hacerle un gol en lo que va de 2014. Los 'groguets' nunca han ganado en el Bernabéu y sólo ha sumado 3 empates en 13 visitas.

Foto: Juan Fran Delgado Vavel.com

En el feudo blanco, tan sólo vale la perfección, y eso es algo que Marcelino sabe muy bien: "En Madrid hay que estar perfecto. La diferencia entre Madrid, Barcelona y Atlético respecto al resto es muy grande. Pero sobre todo Madrid y Barcelona, están muy lejos por el presupuesto que ambos tienen. Sorprenderles en casa es muy complicado. El Madrid, aparte de mucha calidad, tiene un potencial físico tremendo, por ello en el juego de contacto son muy fuertes y también te superan en eso".

Aún así, no hay que rendirse ante de empezar a luchar: "Vamos a intentar sorprenderles, ganar allí es una sorpresa y no es nada fácil, pero en el fútbol existen esas sorpresas. Ellos vienen de un partido muy duro y en una eliminatoria muy complicada y ahora vamos nosotros, con la intención de hacer un buen partido y de poder lograr una victoria", comentó Marcelino.

El técnico amarillo sabe lo que es ganar en el Bernabéu, gesta que logró cuando estaba los mandos del Recreativo de Huelva. En cuanto a las rotaciones en su once, Marcelino no quiso dar pistas: "Tenemos lo que tenemos y yo confío en todos mis jugadores porque sé que están preparados para jugar en cualquier campo, incluso en uno tan exigente como lo es el Bernabéu".

Curiosidades Real Madrid - Villarreal

29 Partidos, 19V 8E 2D (DG: 63-24) Media de goles marcados: 2,17/J Media de Goles encajados: 0,83/J 2 empates consecutivos 7 partidos sin perder Última derrota: 2009-05-16 - Villarreal 3-2 (desde entonces: 5G 2E) Última victoria: 2011-10-26 - Villarreal 3-0 (desde entonces: 0D 2E) Real Madrid anotó goles en 25 partidos Real Madrid encajó goles en 15 partidos 11 partidos consecutivos con goles marcados Perdió sólo 2 de los últimos 29 Partidos Mejor racha victorias: 8 partidos (entre 1998/08/31 - Villarreal 4-1 y 2002/03/09 - Villarreal 3-0 ) Mejor racha sin perder: 17 partidos (entre 1998/08/31 - Villarreal 4-1 y 2006/08/27 - Villarreal 0-0 ) Peor racha sin ganar: 4 partidos (entre 2006/01/08 - Villarreal 0-0 y 2007/01/27 - Villarreal 1-0 )

Convocatoria Real Madrid

- Porteros: Casillas, Diego López y Jesús.

- Defensas: Pepe, Ramos, Varane, Marcelo, Coentrão, Carvajal, Arbeloa y Nacho.

- Centrocampistas: Bale, Xabi Alonso, Modric, Di María, Isco e Illarra.

- Delanteros: Benzema, Jesé y Morata.

Convocatoria Villarreal

- Porteros: Asenjo y Aitor.

- Defensas: Mario, Pantic, Jokic, Jaume Costa, Dorado, Gabriel y Musacchio.

- Centrocampistas: Bruno, Trigueros, Edu Ramos, Aquino y Moi Gómez.

- Delanteros: Giovani, Perbet, Jonathan Pereira y Joan Román.

Posibles onces