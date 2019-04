La falta de intensidad, factor clave en el resultado del equipo de Paco Fernández

Si en algo destaca el entrenador racinguista es en la sinceridad de sus declaraciones. Hoy no fue menos en el Estadio Hermanos Antuña, que le recibió con cariño después de entrenar a su equipo durante cuatros años consecutivos. La afición mierense se mostró cariñosa con él durante todo el partido, dedicándole cantos. De igual manera, concluido el encuentro, un gran número de aficionados se acercaron a estrecharle la mano.

En el plano puramente deportivo, el entrenador del conjunto santanderino se mostró crítico con la intensidad de sus jugadores, pero no lo achacó a problemas físicos . Paco Fernández dejó muestras evidentes de su disconformidad con la segunda parte de su equipo, muy distinta a la primera. "En la primera parte estuvimos bien, llegamos a las segundas jugadas, estuvimos bien colocados y aunque no hubo goles no salió del todo mal. La segunda mitad, todo lo contrario". A pesar de la oportunidad que dejó pasar el actual líder del grupo, posteriormente el entrenador del Racing no quiso echar más leña al fuego y trató de sacar el lado positivo. "Hay que pensar en positivo: tenemos un punto más". Tampoco se mostró partidario de achacar el mal rendimiento de su equipo al estado del césped, reiterando que "el campo estaba mal para los dos equipos", conocedor además de este factor por su etapa en Mieres. Reconoció que su táctica de reservar a Koné para el final y sentenciar el encuentro no surtió efecto, lastrado por el gol del Caudal. "No estaba aún para aguantar todo el partido. Es algo que nosotros ya habíamos hablado. Queríamos mantener la misma línea del primer tiempo y luego meter un plus de velocidad".

La prensa local preguntó en varias ocasiones a Paco Fernández por la marcha de su antiguo equipo, evidenciando el afecto se tiene al actual entrenador racinguista en la localidad asturiana. "Encantando de venir aquí y de ser recibido así. Para mí es muy importante el haber podido dejar un buen sabor de boca entre la gente después de tanto tiempo". Se mostró extrañado por la situación en la tabla de su ex equipo, pero no por el rendimiento de sus antiguos pupilos en este encuentro. Espera de ellos una remontada en el segundo tramo de la competición. Seguidamente, los periodistas asturianos se interesaron por la situacion del conjunto cántabro, a lo que el técnico respondió que espera que el cambio de rumbo no haga zozobrar a una nave que tiene muy claro su destino: el ascenso. "Estamos intentando que el equipo entrene normal y empezar a echar a andar ya. Tenemos ahora partidos complicados para poner en pie todo después de lo que hemos vivido. Pero es lo que toca». El técnico agradeció, como es habitual en él, el apoyo de la masa racinguista que se desplazó hasta la localidad de Mieres. "La afición apoyó siempre. Hubo dudas pero ahora estamos más unidos que nunca y hay ilusión por mejorar aún más". Acabó sus declaraciones a la prensa con total normalidad, recordando el próximo compromisos con el C.D. Logroñés. Paco Fernández reiteró que "toca volver a entrenar mañana y ponerse las pilas".