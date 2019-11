Paco Herrera: "La derrota supone un paso atrás"

Tras un buen mes de enero, en el que se consiguieron diez de los doce puntos posibles, Paco Herrera veía febrero como un mes vital para los interés maños, y, de momento, no está siendo como esperaban: "Febrero para mí era un mes vital. Dentro de ello, vuelvo a insistir en que parece que en un equipo que tiene alrededor un montón de situaciones difíciles de manejar, es más fácil que las desgracias se ceben en él, y eso es lo que nos está pasando." Pese a ello, el técnico confía en poder levantar el vuelo: "En los dos partidos que quedan este mes, trataremos de hacer bueno lo que no ha sido bueno hasta ahora. No puedo pensar nada más que en positivo, porque, si pensara de otra manera, estaría haciendo daño a mi equipo".

Entrando a analizar el partido visto sobre el césped del Estadio Ángel Carro, Paco Herrera fue claro aseverando que su equipo no había jugado bien: "Hemos hecho mal partido, sobre todo en la primera parte. Cuando vas perdiendo 1-0 es mucho más fácil jugar y tener la pelota, pero ya vas perdiendo. No ha habido ocasiones de gol por parte de ninguno de los dos equipos. Nuestra, una de Luis García, y el gol de falta del Lugo. Todo lo demás ha sido tener la pelota el Lugo, jugar mejor, pero no crear ocasiones".

Además, admitía que la derrota ha dolido dentro del vestuario, pero que no pueden bajar los brazos: "La derrota supone un paso atrás. Tuvimos un inicio de Liga como estamos teniendo el inicio de esta segunda vuelta, excepto el partido del Mirandés que ganamos. Hago la misma lectura de ello, y es que cada partido que perdamos, cuando la Liga va marcha atrás, es un paso atrás que damos. Pero vuelvo a insistir, solamente conozco un camino, que es continuar, convencer y darle la vuelta a todo lo que no ha funcionado".

Asimismo, el técnico zaragocista apuntó que todavía no había analizado el partido con sus pupilos, y que solo se limitó a transmitirles ánimo en los instantes posteriores al pitido final: "Después del partido, me he limitado a ser el primero en sacar fuerzas, a decirles que tenemos que empujar, que ánimo, que debemos ganar la próxima semana. La reflexión final la haremos el lunes, con calma, viendo el partido, porque tras un partido los jugadores están calientes y todavía no ven qué acaba de suceder".

Pese a la autocrítica, y recalcando el paso atrás que supone haber perdido los dos últimos partidos, el entrenador catalán precisaba que la falta de efectivos también influye: "Los equipos que quieren estar arriba no pueden perder dos partidos seguidos a estas alturas, pero el equipo también se ha venido abajo por las lesiones. Siempre he dicho que este equipo, con todos, tiene capacidad. Se demuestra que cuando no tenemos a todo el grupo, no somos suficientes, no llegamos".

También profetizó que el Real Zaragoza va a tener que buscar otro camino para seguir peleando por estar arriba, ya que algunos equipos de la zona alta van a empezar a abrir brecha: "Tengo la sensación de que algún equipo va a empezar a irse para arriba. Hay equipos como el Deportivo, muy sólidos, que pueden tener la capacidad de escaparse, y los demás vamos a tener que pelar de otra manera".

Para concluir, Herrera insistió en que solo pueden seguir mirando al frente y pelear en cada partido: "El Real Zaragoza este año es eso, una absoluta desgracia en todos los sentidos, y hay que saber llevarlo, dándole la vuelta a eso, recuperando a gente y peleando por hacerlo mejor".