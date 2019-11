Atlético de Madrid - Real Madrid: el dominio del Calderón, antesala a la final

Llega ese momento de la temporada en el que todo aquello por lo que se ha estado luchando, se sitúa al alcance de la mano o bien se esfuma, probando la capacidad de los equipos para alzarse, porque si bien algunos objetivos pueden acabar convertidos en futuros anhelos, otros pueden seguir siendo tangibles sueños que lo exigen todo en la lucha por su conquista. La decepción no es esquiva para el que cae pero los rostros que desde la grada han apoyado y llevado en volandas a los suyos hasta este momento merecen la continudad de un camino que discurre por la extenuación y que sólo en ese trazado puede considerarse bien recorrido cuando se llega al final. Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en uno de eso momentos. La batalla del Calderón dirimirá la suerte de unos y otros en la Copa del Rey, si bien, más allá de eso, la Liga y la Champions siguen siendo aún metas al alcance de ambos -con permiso, claro está, del FC Barcelona-.

El que salga vencedor en esta eliminatoria, podrá aparcar el torneo del K.O. con la satisfacción del deber cumplido hasta nueva orden, mientras que Liga y Champions relegan el torneo a un plano secundario en espera de que la final corone a su rey. El que caiga habrá de hincar una rodilla mientras que con la otra pierna impulsará su levantamiento porque el discurrir de las jornadas y las eliminatorias prosigue sin detenerse a esperar a quienes se lamentan por lo perdido.

El eterno resurgimiento del Atlético de entre sus propias cenizas se confirmaba en la final copera del pasado año cuando el gol de Miranda en la prórroga rompía una maldición demasiado larga para la parroquia colchonera de la forma más satisfactoria posible: arrebatándole al eterno rival el trofeo, y algo más; porque el tanto rojiblanco, el del triunfo, llevaba implícita la particular revancha por cada derrota sufrida, por cada gol encajado, por cada casillero en blanco ante los 'merengues' durante los últimos años. Lograrlo, además, en el Santiago Bernabéu multiplicaba el éxtasis atlético porque el estadio del eterno rival nunca puede ejercer de campo neutral por mucho que así lo estipule el protocolo de la final. Por si quedaban dudas, el choque de ida en Liga en el coliseo blanco reafirmaba la idea de que lo sucedido en mayo no fue casualidad ni fruto de lo que se deriva en un partido único, donde todo puede pasar. Los del Cholo Simeone se imponían de nuevo, rompiendo -otra vez- una racha de imbatibilidad que le había valido al Bernabéu el apelativo de 'fortín'.

Los blancos buscarán prolongar su hegemonía de los últimos años en el Calderón El Real Madrid, por su parte, no es un equipo ajeno a la derrota, que le ha forjado en muchas lides y le ha fortalecido a base de lágrimas en muchos momentos de su historia pero sí lo es a la ausencia de casta, de orgullo y el cruce ante el eterno 'enemigo' de la capital no suponía sino una ocasión de oro para devolver el golpe. La reconquista del Bernabéu era el primer paso; el Atlético lo había hecho suyo en las dos últimas ocasiones y los blancos necesitaban recuperar su territorio a base de un partido como el que rubricaban hace solo una semana: intensidad, dominio, autoridad y cómo no, goles. Los de Carlo Ancelotti encarrilaban de forma brillante la eliminatoria de acceso a la gran final con el mejor partido de la temporada, en boca de sus propios protagonistas. Pero aún queda un asalto en este particular combate y los 'merengues' saben que nada es imposible cuando el Atleti está por medio. El objtivo, por tanto, es claro para los blancos: demostrar que si el Bernabéu sucumbió, el Calderón prolongará la hegemonía madridista desde un tiempo a esta parte.

El Atlético de Madrid, guerrero extenuado

En las últimas temporadas "la liga de dos" ha sido una expresión que ha ganado popularidad por la incapacidad del resto de equipos de aguantar el ritmo establecido por FC Barcelona y Real Madrid. Las diferencias de presupuesto, plantilla y calidad quedaban patentes más temprano que tarde en una temporada tan plagada de partidos como falta de fondo de armario para muchos; no para los dos colosos del fútbol español. Por todo eso, ver al Atlético de Madrid metido desde el primer momento en la pugna por la cima de la clasificación podía sorprender a muchos, si bien no tanto a aquellos que seguían de cerca las evoluciones de los hombres de Diego Pablo Simeone; la seridad, la intensidad y el fútbol desarrollados no podían menos que reservarles un lugar destacado en todas las competiciones.

Pero en la particular carrera de fondo que supone toda temporada, el Atlético empieza a dar muestras de un cansancio que amenaza con convertirse en su gran enemigo. Decidido a no bajarse el 'caballo ganador' en Liga, los rojiblancos acariciaban la gloria la pasada semana con la consecución del liderato, envuelto en la magia de la figura de Luis Aragonés, que arrastraba de la mano al equipo que siempre latió en su corazón hasta el cielo, junto a él. La ilusión ha durado una semana en el Calderón, convertida en espejismo; el Barcelona descansaba el peso del liderato sobre las espaldas colchoneras durante una semana, el tiempo justo para recobrar fuerzas bajo el diluvio sevillano y cargar de nuevo con su condición de líder en la que probablemente es la temporada más emocionante de los últimos años.

El Real Madrid, fondista a buen ritmo

Si bien la marcha que impusieron desde el principio Barcelona y Atlético resultó de difícil seguimiento incluso para el Real Madrid, zozobrante en las dudas de su esquema y su juego, el momento actual de la temporada presenta un panorama muy diferente. Carlo Ancelotti ha dado con la tecla y esa falta de intensidad que abrió un abismo de 11 puntos con los dos de arriba en otros tramos de la campaña, le supone un plus más de oxígeno en la actualidad, cuando las decisiones importantes en las distintas competiciones lo requieren. La sensación ahora es que los blancos solventan sus partidos envueltos en menos dudas que Atlético y Barcelona, aunque ningún equipo vaya a regalar el triunfo.

Ni siquiera la ausencia de Cristiano Ronaldo -sancionado en tres partidos y al que aún le restan dos por cumplir- parece convertirse en hádicap para una plantilla con sobrados recursos. Jesé Rodríguez, al que puede tildarse de falto de experiencia pero no de valentía, ha cogido 'el toro por los cuernos' para que la figura del crack portugués no se aguarde con nostálgico lamento en el Bernabéu, sino con serena resignación. El canterano es un reflejo del astro luso, sus cabalgadas, sus desbordes, sus regates, su descaro y sus goles reflejan la ambición del discípulo diligente, el que no pierde detalle de los movimientos de su ídolo y los suma a un reportorio propio e innato que sólo pueden impulsarle a lo más alto. Ha suplido a Crisitano y ha suplido a Gareth Bale, alcanzando la proeza de que nadie les eche en falta de manera angustiosa.

Y como el canario, los blancos pueden presumir de gozar de un 'fondo de armario' que, a lomos del sistema establecido, ofrecen las mismas garantías, haciendo que el Real Madrid llegue al tramo decisivo de temporada en un gran estado de forma. Empatado a puntos con Atlético y Barcelona, ya ha rebasado al primero de ellos en la clasificación -sólo por golaveraje- y hoy esperará hacer lo mismo en el torneo del K.O, certificando el pase a la final en el Vicente Calderón.

La adversidad, ¿aliada del Atlético?

Para que el ave fenix resurja de sus cenizas, antes ha de ser devorada por el fuego; no existe hazaña sin golpe previo ni proeza sin caída. Y si algo ha caracterizado al equipo rojiblanco a lo largo de su historia es su capacidad para forjar su propia identidad a base de sangre, sudor y lágrimas. Por esta razón el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu hace tan solo una semana se presume como un arma de doble filo para el aguerrido equipo de Simeone. El reto de levantar la eliminatoria y la salsa de hacerlo ante el Real Madrid, en feudo colchonero, puede resultar un desafío demasiado tentador como para que el Atlético no vaya a echar el resto en el partido.

Villa, Diego Costa, Luis Filipe, Tiago Mendes y Courtois, bajas; vuelve Turan Y es que si todo parece en contra para los que en esta ocasión ejercerán de locales, el panorama puede presentársele aún más oscuro: cabe recordar que Diego Costa vio su quinta cartulina amarilla en el torneo y que, por tanto, no podrá ser de la partida para el Cholo en este choque de vuelta, aliviando así a Pepe y Arbeloa, que las vivieron de todos los colores con el delantero hispano-brasileño. Otro que tampoco estará, mermando de este modo la delantera rojiblanca es David Villa. El asturiano sufre una elongación sin rotura de grado I del músculo bíceps femoral de la cara posterior del muslo izquierdo, dolencia que le mantendrá de baja por el periodo aproximado de diez días. No estarán ellos pero sí Raúl García, que es el máximo artillero de la Copa, junto a Messi y Fàbregas con cuatro tantos cada uno.

La tercera baja confirmada es la de Filipe Luis, que ya no pudo estar en el choque de ida del Bernabéu por una rotura de fibras en el aductor mediano del muslo derecho y que tampoco estará para la vuelta de esta noche. Y el último en sumarse a la enfermería fue Tiago Mendes, que se retiraba lesionado del partido ante el Almería con un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y una fractura en la muñeca izquierda. Cerrando el capítulo de bajas y como la más destacada se encuentra Thibaut Courtois. El guardameta belga no estuvo bajo palos en la derrota de su equipo en Almería por una sobrecarga lumbar, que ya le había impedido entrenar con normalidad el viernes anterior al citado encuentro y finalmente se ha quedado fuera de la lista de 18 convocados que Simeone daba a conocer en la tarde del lunes.

En contrapartida, Simeone podrá contar ya en el Calderón con la presencia de Arda Turan. Un problema en el gemelo derecho le dejaba desde el 26 de enero fuera del equipo pero el turco ha venido entrenando con normalidad en las últimas sesiones y todo parece indicar que podrá ser de la partida para los suyos.

El regreso de Cristiano

El contundente triunfo ante el Vilarreal por cuatro goles a dos deja claro que el Real Madrid no echa en falta de manera agónica a Cristiano Ronaldo pero qué duda cabe, contar con el portugués es un lujo al que el ni el Madrid -ni ningún otro equipo si contase con él en sus filas- está dispuesto a renunciar. Cumplido el primer partido de sanción en el campeonato nacional de Liga, el luso vuelve al equipo con algo más de descanso y su sempiterna ambición. Cristiano lleva anotado un gol en el torneo del K.O, por los dos que lleva Benzema y los tres que llevan Jesé y Di María, respectivamente, algo que a buen seguro, el portugués tratará de modificar, acostumbrado como está en los últimos años a ser el máximo goleador de su equipo en todas las competiciones.

El capítulo de altas, bajas y duda en el Real Madrid parecía pasar, a priori, por una posición concreta: el lateral izquierdo. Marcelo se retiraba en el partido ante el Villarreal en el minuto 18, aquejado de un dolor en la espalda que ni siquiera le permitía moverse con cierta soltura en el camino hacia el vestuario. El brasileño se encargaba de tranquilizar a los aficionados, afirmando que sólo había sido un susto. Por su parte, el que fuera su sustituto en ese partido, había de ser reemplazado también en la media parte con una contractura en los isquiotibiales, razón por la que Arbeloa ocuparía la banda zurda de la defensa, mientras Carvajal había hecho lo propio de inicio en la diestra. Ambos jugadores han entrenado con normalidad en la última sesión y, salvo contratiempo de última hora, se espera que los dos estén a disposición de Ancelotti, que los ha incluido en la convocatoria.

Ramos y Pepe están apercibidos de sanción La zaga será, precisamente, protagonista de variaciones, más allá de las lesiones o molestias: Sergio Ramos y Pepe están apercibidos de sanción. Una cartulina ante el Atlético en el Calderón les privaría de disputar la final en caso de que los blancos acaben por certificar su pase a la misma. Por esta razón, el técnico italiano del Real Madrid alineará a Raphäel Varane -dato que ha confirmado en rueda de prensa- en el centro de la zaga y dará descanso a uno de los dos apercibidos. La otra gran duda en el 'once' blanco pasa por ver si el regreso de Cristiano y la total recuperación de Bale, que disputó un buen partido ante el 'submarino amarillo', dan cabida a Jesé, cuyas actuaciones en los últimos encuentros han venido deslumbrando a propios y extraños, o si Carlo Ancelotti le utiliza como revulsivo ante los rojiblancos, más necesitados de imprimirle un alto ritmo al partido desde el momento inicial.

Las últimas notas a tener en cuenta son el regreso de Iker Casillas a la portería para tratar de prolongar su racha histórica de imbatibilidad, que asciende ya a 772 minutos y la posible alineación de Isco, dato que apuntaba el propio Ancelotti tras el choque ante el Villarreal: “Le tengo en cuenta todos los días porque mostró gran calidad cuando llegó y le necesitaremos. Hoy no hubo oportunidad porque hicimos dos cambios para sustituir a los laterales, pero en el próximo partido jugará”, afirmba el de Regiolo.

La última maldición

El Madrid: 13 derbis consecutivos sin capitular en el Calderón El triunfo del Atlético de Madrid el pasado mes de mayo en la final de Copa que ahora mismo buscan los dos equipos, daba al traste con una maldición de 25 derbis consecutivos sin capitular para los blancos. Además, y para quien pudiera ser objeto de duda, hacerlo en el Bernabéu rompía la racha de imbatibilidad del Real Madrid en su feudo. A pesar de todo eso, sin embargo, hay una racha que continúa intacta en favor, paradójicamente del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti; y la alusión a la paradoja no es por otra razón, sino porque la gran 'maldición' latente aún en los derbis es la que se mantiene en el Vicente Calderón, donde el Madrid acumula trece enfrentamientos consecutivos sin caer.

El dominio del Santiago Bernabéu, que había quedado en entredicho con las dos conquistas atléticas logradas de manera consecutiva, recibía su particular 'carpetazo' con el último triunfo blanco en Chamartín, lo que devolvía los hechos a un orden natural creado por el tiempo y el Real Madrid. Pero en esta ocasión, el dominio del Calderón se erige como algo más: su conquista es un paso a la final y los blancos tratarán de mantener intacta esa dinámica, mientras los locales pugnarán por tumbar el último muro ante los 'merengues', matando dos pájaros de un tiro.

Los números, fieles aliados a la realidad e invitados ajenos a esta clase de partidos, visten hoy de blanco: 197 derbis disputados, 104 victorias 'vikingas', 45 empates y 48 triunfos 'colchoneros'. En el coliseo rojiblanco, los datos siguen en el mismo bando: 40 triunfos blancos, 24 empates y 33 victorias locales. Y acotando sólo a la Copa: 16 conquistas blancas, 13 empates y 10 triunfos atléticos. En definitiva, aparentemente y sólo aparentemente: todo a favor del Real Madrid; nada a favor del Atlético, una conclusión que desprende la idea de que lo que está por vivirse es un capítulo sin probabilidades, sin 'a prioris' ni certeza alguna. Un capítulo por escribir.

Ancelotti: "Lo mejor es no pensar que tenemos esa ventaja"

Si algo se ha hartado de repetir el entrenador del conjunto blanco es que la eliminatoria no está cerrada, algo de lo que deben concienciarse bien los jugadores para no pecar de un exceso de confianza que pueda costarles muy caro. Ancelotti ha insistido, por activa y por pasiva, de la necesidad, no sólo de plantear un encuentro serio y trabajado en el Calderón, sino de ganar: “Tenemos una ventaja importante, pero necesitamos jugar con la misma concentración y actitud que en la ida para evitar problemas. No debemos cambiar nuestra filosofía y debemos mostrar intensidad para tener la posesión del balón. Lo mejor es no pensar que tenemos esta ventaja. Será un partido de vuelta complicado porque el rival es muy fuerte”.

El de Regiolo hizo mención también a la intensidad con la que se viven los derbis y aseguró que en lo único que hay que centrarse es en el encuentro, más allá de factores asociados como tarjetas, posibles sanciones e incluso, como se exponía anteriormente, la ventaja con la que parte el equipo: “Los partidos entre dos equipos de la misma ciudad siempre son más intensos de la normal. Lo único que hablaremos horas antes es preparar bien el partido e intentar jugar bien, tanto defensiva como ofensivamente. No es bueno preparar un partido pensando en que no te saquen tarjeta. Es más importante concentrarse en cómo ha de jugarse el partido”.

Simeone: "Hay que llevar el partido hacia donde queremos"

El Cholo Simeone compareció en sala de prensa horas después de que lo hiciera Carlo Ancelotti. El técnico argentino valoró las posibilidades de su equipo para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa del Rey, nada menos que la final. Para Simeone sólo hay un camino posible: “Lo especial que hay que hacer es buscar todas las posibilidades para llevar el partido hacia donde nosotros queremos”, afirmó. Un objetivo que se complica con la ausencia de uno de los grandes valores en alza del panorama futbolístico: Diego Costa, que cumplirá sanción: “Me fijo más en cómo podemos ganar al rival, en cómo complicarle, en qué errores puede cometer. Diego está en un momento extraordinario. Lleva muchos goles, pelea por la Bota de Oro y le va a venir muy bien a la Selección española. Es difícil mantener ese nivel y es normal que un partido lo juegue menos bien”.

Simeone no reveló nada acerca del posible 'once' que pondrá en liza ante el Real Madrid para buscar la remontada y se limitó a afirmar: “Pienso poner a los que considere tal y como lo venimos haciendo en Liga y Champions”. Máximo secretismo en sus particulares armas para darle la vuelta a una eliminatoria a la que los rojiblancos no renuncian: “Seguimos en la misma línea en todo. Seguimos pensando en una eliminatoria que se puso difícil y que tenemos que llevarla de la manera que nos interese. Imposible no hay nada”.

Convocatoria Atlético de Madrid

Porteros: Aranzubia y Bounou.

Defensas: Godín, Alderweireld, Manquillo, Juanfran, Insúa y Miranda.

Centrocampistas: Mario Suárez, Koke, Raúl García, Arda Turan, Cristian Rodríguez, Gabi, Diego y Sosa

Delanteros: Adrián Y Mesa.

Convocatoria Real Madrid

Porteros: Casillas, Diego López y Jesús.

Defensas: Sergio Ramos, Pepe, Varane, Arbeloa, Carvajal, Coentrão, Marcelo y Nacho.

Centrocampistas: Xabi Alonso, Illarra, Isco, Bale, Casemiro, Modric y Di María.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Jesé.

Posibles 'onces':