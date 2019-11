Arzo: "La imagen mostrada no ha sido buena, y eso es lo que duele"

El Real Zaragoza comenzó ayer, lunes, a preparar el partido que le enfrentará al Tenerife la próxima jornada liguera. Para este partido, se espera la vuelta de Arzo, que ha tenido que estar dos semanas parado al sufrir una lesión. El central manifestaba que está deseando volver a jugar: "Estoy con muchas ganas de jugar, porque cuando empiezas a arrancar y sentirte mejor físicamente, con confianza, una tontería así te hace parar 15 días y es una faena. Si no hay nada extraño, mañana completaré la sesión con el equipo".

El conjunto zaragocista, después de completar un gran mes de enero, no ha empezado febrero de igual forma, y cuenta por derrotas los dos partidos disputados. El jugador castellonense consideraba que su ausencia no ha tenido nada que ver con que el equipo perdiera: "Somos un equipo y no porque yo haya estado fuera se ha perdido. Cuando empezamos a ganar tampoco era porque yo estaba, era porque todo el equipo estaba bien. Creo que el partido del Barcelona B nos ha pasado factura psicológicamente, y nos está costando volver a arrancar, pero lo haremos".

Lo que es una evidencia, más allá de los resultados obtenidos, es que el equipo ha vuelto a dar una mala imagen sobre el césped, algo que Arzo no termina de entender: "El equipo no ha estado como en los últimos partidos, no hemos sabido leer bien lo que el míster nos ha dicho o igual son circunstancias que se me escapan al no estar en el césped. Como todos hemos visto desde fuera, la imagen no ha sido muy buena, que eso es lo que más duele".

"Hay que ser positivos: seguimos en playoff y podemos optar a más todavía"

El defensor zaragocista, además, apuntaba que una Liga cada vez más apretada les está viniendo bien, y que deben pensar en positivo para volver a engancharse a la cabeza de la tabla: "Tenemos la suerte de que está todo cada vez más apretado, y que los de arriba también tienen miedo, y podemos engancharnos otra vez el próximo partido. Hay que mirar un poco en positivo, seguimos en playoff, y podemos optar a algo más. En 15 días hemos sido extremistas todos, y creo que somos capaces de cambiar esto, porque nadie se ha escapado todavía y lo tenemos ahí. Además, todos los grandes tienen que pasar todavía por La Romareda".

Por último, Arzo insistió en la idea de que el Tenerife no será un rival sencillo y deberán estudiarlo bien: "En Segunda ningún equipo es fácil. Creo que serán un equipo ofensivo, porque juegan en su campo, y habrá que armarse bien físicamente y salir con velocidad, eso puede ser un punto clave".