Una cumbre con horizonte europeo

"Lo sé, ha sido un error, no deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero aqui estamos, igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros, esas de las que no quieres saber el final, porque... ¿Cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llegan al corazón, porque tienen mucho sentido aún cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo". En un momento de fragilidad en la consecución de su objetivo, Sam convence a Frodo de la importancia de seguir a pesar de los golpes y la dificultad de la emprenta en El Señor de los Anillos: Las dos Torres. Pizzi se encuentra en la misma tesitura que Sam, y deberá tirar de un vestuario que despierta tímidamente , pero que no consigue seguir adelante con continuidad por escalar la cumbre de la liga. Del 16 de febrero al 23 de marzo. 35 días en los que el Valencia deberá dar el do de pecho y adelantarse en la carrera por llegar a la cima de la montaña. Una cima con la que sueñan todos los valencianistas. Una cima desde la que se otea el horizonte europeo. Es ahora o nunca.

Los blanquinegros son octavos con 31 puntos. Están a 13 puntos de los puestos Champions y a 6 de la Europa League, todo ello sin contar con el cupo rebotado de una posible final copera entre Real Madrid y FC Barcelona. Pero en esta carrera por ser el cuarto en llegar a la cumbre, Pizzi lo tiene claro: “Tenemos que ser prudentes. No es importante marcarse metas europeas”. Y es que mirar hacia arriba no es bueno, el Valencia tiene que pensar en dar un paso, luego otro y así reunir los suficientes para verse a final de liga en el mismo lugar de los que ahora tiene por encima.

El entrenador argentino ha conseguido formar un grupo ambicioso. El vestuario ha sufrido una limpieza radical en el mercado invernal. Ahora la plantilla tiene un objetivo: llegar todos juntos a la cumbre. Y convertir en realidad lo visto frente a FC Barcelona y Real Betis.

Sevilla – Valencia: a empezar por los cimientos

El campamento base se establecerá en el Sánchez Pizjuán. El Valencia tiene un partido crucial contra los sevillanos. La confirmación. El equipo de Unai Emery es séptimo con 31 puntos, empatado con el Valencia. Los cuatro puntos serían una bombona de oxígeno para los blanquinegros en su ascensión. Y digo cuatro puntos por qué la diferencia de goles particular está en juego.

El equipo hispalense en la última jornada del pasado curso apeó al Valencia de la Champions League. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde escaló una cota de menor altitud y con más tiempo de reacción. Aun así apuró su bombona de oxígeno y de esperanza hasta los últimos 90 minutos de temporada.

El Sevilla no está donde esperaba. El entrenador de Hondarribia no ha conseguido darle la regularidad necesaria para tocar los cuatro primeros puestos. Pese tener una expedición que cuenta con nombres como Kevin Gameiro, Marko Marin, Juan Antonio Reyes o Iván Rakitic entre otros. Los locales saldrán con el cuchillo entre los dientes, y es que acumulan 3 remontadas consecutivas en contra. El sello de identidad del técnico vasco.

FOTO: Carla Cortés | VAVEL.

Valencia – Granada y Rayo – Valencia: no hay margen de error

Un falso llano antes de la pared vertical a la que se enfrentará el equipo de Pizzi. El Valencia debe vencer en casa al Granada sin ningún tipo de miramientos. En la primera vuelta Jonas marcó sobre la bocina, ahora no será suficiente. Y es que los granadinos son un equipo rocoso y molesto.

Además los valencianos visitarán Vallecas. El Rayo es el peor equipo como local con tan solo 9 puntos y también el más goleado de toda la Liga BBVA. A priori parecen 6 puntos más que posibles. Pero aquí las sensaciones y las estadísticas no valen. El Valencia tiene que sacar ambos triunfos, sino la escalada puede acabar antes de tiempo.

Valencia – Athletic: el primer escalón hacia la cima

La próxima cita liguera importante ante su afición supondrá el primer escalón de la subida. Los valencianistas no pueden fallar. El propio Pizzi habló sobre la necesidad de consolidarse, y este enfrentamiento es el idóneo para lograrlo. Esta vez no pueden apelar a la épica. El pasado curso Tino Costa y Valdez culminaron una remontada digna de ser recordada. Pero los leones no son el mismo equipo desorientado del segundo curso de Marcelo Bielsa. Ahora Ernesto Valverde comanda un grupo que no para a descansar. Avanzan con paso firme para ser los cuartos en plantar su bandera en la cima.

Foto: EFE

Los de Bilbao han aprovechado los problemas que ha sufrido el Villarreal para distanciarse. Los amarillos intentan agarrarse a la estela rojiblanca. El Athletic ha perdido en 2 de sus últimas 3 salidas. Asimismo los valencianos son uno de los pocos conjuntos que pudieron domar al león en San Mamés, es más, maniatarlo durante cerca de 70 minutos. El Valencia sabe por dónde meterle mano a los vascos, pero Valverde también conoce perfectamente al Valencia y jugará sus cartas para eliminar definitivamente a un peligroso rival.

Real Sociedad – Valencia: ya no habrá marcha atrás

Una vez superado ese primer escalón. El conjunto ché tendrá que hacer frente a un segundo escalón todavía más peligroso. La climatología y el cansancio pueden ser dos rivales a tener en cuenta. La climatología será un estadio de Anoeta lleno y volcado con un equipo que ha jugado Champions League, y el cansancio acumulado de toda la ascensión puede ser un factor en contra.

La Real Sociedad dirigida este curso por Jagoba Arrasate, pese al mal inicio blanquinegro, está a tan solo 6 puntos de distancia. Los donostiarras pueden llegar con nervios al encuentro. Distancia que puede verse reducida drásticamente. La Real tiene que visitar Málaga y Sevilla y recibir al FC Barcelona antes de enfrentarse a los de Juan Antonio Pizzi.

Foto: Carla Cortés | VAVEL.

Los obstáculos del camino serán los que dicten sentencia los días previos al trascendental choque. El Valencia no pudo con los blanquiazules el año pasado en su remontada a la Champions League. Una derrota dolorosa en Anoeta con polémica arbitral fue clave. Este curso el Valencia perdió nuevamente en casa por (1-2) en dos zarpazos aislados para traer de nuevo las sombras al coliseo blanquinegro. Si el Valencia llega con oxígeno a este punto, será toda una hazaña.

Valencia – Villarreal: más que un derbi

El último escalón para ver el horizonte europeo a lo lejos. Si el Valencia llega a este compromiso con vida, el mes de abril puede ser de infarto.

El Villarreal ha sorprendido a propios y a extraños con una primera parte de campeonato espléndida. Un recién ascendido que no tiene nada de eso. Marcelino ha mantenido el núcleo duro del regreso a la élite y una idea de juego. Sacrificio y verticalidad por todos los lugares. Bruno, Musacchio, Cani y Giovanni son piezas claves en este equipo. Piezas que con el paso de las jornadas y la poca rotación pueden empezar a caerse.

Los amarillos visitarán Mestalla dos años después. Aunque esta vez sin ningún tipo de complejos, y menos tras la goleada endosada en la ida que ahogó al "gigante" de Miroslav Djukic. Con el gol de Jonas todavía en el recuerdo, el Villarreal vendrá a Valencia como si de una final se tratara. El "Submarino" una jornada antes recibirá al Athletic.

FOTO: Juan Fran Delgado | VAVEL.

Numerosos enfrentamientos directos en el próximo mes

Pese a que el Valencia jugará contra los 4 equipos que tiene encima inmediatamente en la ascensión, ellos también tendrán un calendario complejo que dilucidará el devenir del último mes de competición.

Athletic: Espanyol, Betis, Granada, Valencia, Villarreal y Getafe.

Villarreal: Celta, Espanyol, Betis, Granada, Athletic y Valencia.

Real Sociedad: Málaga, Barcelona, Sevilla, Rayo, Valencia y Almería.

Sevilla: Valencia, Rayo, Real Sociedad, Almería, Valladolid y Osasuna.

Así está la tabla: