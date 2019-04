Juan Ignacio Martínez: "Tenemos que tener el máximo respeto, pero nunca miedo"

Juan Ignacio Martínez atendió a la prensa tras el entrenamiento matinal del Real Valladolid en el José Zorrilla. Para comenzar, explicó la situación de los dos lesionados del equipo, Óscar y Jeffre: “Es cierto que es mala suerte, en el primer día en un sprint se fastidie. Vamos a tener mentalidad positiva y que se reduzcan plazos, a ver si somos capaces que sea en menos tiempo. Lo de Óscar es complicado, no acaba de tener sensación buena. Óscar marca las diferencias, ahora cualquier jugador es importante”.

A raíz de las lesiones, volvió a surgir el tema del mal estado del campo de entrenamiento. Juan Ignacio, calmado como de costumbre, comentó que el Club ha hecho todo lo posible, pero los arreglos no han salido según lo esperado: “Hemos tenido mala suerte porque hicieron con buena intención la reparación de os Anexos, pero no ha tenido el efecto esperado. Quiero agradecer a todos los Ayuntamientos que no están ayudando, ahora hemos encontrado Zaratán, sobre todo por cercanía. El otro día el artificial no estaba para entrenar por la helada. Ayer lo dejamos un poco machacado, esperemos que mañana esté bien”.

"Nos espera una buena batalla"

En cuanto a la dinámica de su equipo, indicó que atraviesan un buen momento de la temporada, aunque les hubiese gustado lograr la victoria ante el Elche: “Venimos de estar sumando, aunque queríamos sumar de tres en tres mejor, sabemos que es un partido complicado. En la primera vuelta fuimos competitivos, sobre todo la primera parte. Luego la segunda encajamos los goles, nos van a someter. Son un equipo muy intenso, a eso no nos van a sorprender. Es difícil, pero para eso está la competición, para intentar dar la sorpresa. Vamos convencidos de ello”.

Otro de los asuntos candentes de la semana, son las protestas por parte del Atlético de Madrid a los arbitrajes sufridos en los tres últimos choques. Juan Ignacio, sin embargo, mostró una versión diferente: “La queja no es por parte del Atlético de Madrid, a mí nunca me han gustado hablar de los árbitros. Ellos tienen presión añadida por parte de todo el mundo en una Liga como la española que hay un nivel arbitral muy bueno. Lo hacen con la mejor intención, se equivocarán, pero la Liga no es solo Madrid, Barcelona y Atlético”.

“Creo que al final de Liga los aciertos y errores tienen que ser los mismos. Podrán acertar o no, pero lo hacen con la mejor intención. He coincidido con árbitros, siempre he tenido muy buena idea de ellos”, añadió.

Un aspecto que quiso destacar del Atleti, fue la llegada de Diego en el mercado invernal, puesto que consideró que el brasileño ha mejorado notablemente el nivel del conjunto colchonero: “Han ganado con la llegada de Diego, tienen la alternativa del contraataque y el juego posicional. Han mejorado como equipo, preocupa que ellos estén inmensos en el campeonato. Pero lo que nos preocupa a nosotros es ser contundentes, no volver a hacer esos pequeños errores”.

Hacer fuerte el centro del campo para competir

Ante el Elche, el Real Valladolid mostró su mejor versión con dos delanteros sobre el césped. A pesar de ello, Juan Ignacio refutó jugar con dos en el Calderón, aunque los tres que posee estén en buen momento: “Hay combinaciones. Estoy muy contento con el trabajo de Manucho, fue sensacional en todos sus aspectos. Marcó un gol (anulado) y dio una asistencia, destaco su trabajo de espaldas, en el juego directo. Osorio con tan poco tiempo metió dos goles. Luego está Guerra, que está en un momento muy bueno. Pero es una posibilidad remota, ante el Atlético de Madrid queremos mejorar el centro del campo”.

“Tenemos que ir a competir, con nuestras armas y poniendo en dificultad al rival. Que vea que el Real Valladolid es competitivo, seguro que tenemos nuestras opciones pero tenemos que ser contundentes como ellos, porque dan muy pocas opciones. Tenemos que estar con cuarenta ojos”, continuó.

"Tenemos que estar con cuarenta ojos"

Respecto a la posibilidad de reforzar al equipo con un jugador libre, alegó que no cierra las puertas, pero los que están son los que tienen que pelear por el objetivo de la permanencia: “Había varias gestiones adelantadas, están trabajando a tope. El equipo, la permanencia y los objetivos, los que estamos dentro. Todo el que venga es para ayudarnos, pero es en la plantilla en la que debemos confiar a muerte”.

Precisamente, un refuerzo podría estar ya en la casa. Ese es el canterano Zubi, quien está entrenando cada vez más con el primer equipo: “Está subiendo con nosotros Zubi, está dando muy buen rendimiento en el filial, tengo mucha fe puesta en él. En estas situaciones lo que queremos más es la plantilla por la experiencia, pero si tiene que jugar ahí le tenemos”.

Para terminar, comentó que no habrá problema con la dupla que formarán Mitrovic y Valiente, aunque estos no hayan jugado aún juntos: “No ha jugado a nivel de competición, pero ha estado entrenando. Tampoco había jugado ningún día con Jesús (Rueda), y al segundo día se puso la camiseta. Esperemos que tengan un buen día, frenen la embestida del Atlético y nos traigamos algún punto”.