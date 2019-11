Los periquitos son aquellos simpáticos pájaros que no se sabe sin macho o hembra hasta pasado un tiempo, llenan los alrededores de la jaula de alpiste y que con mucha paciencia pueden pronunciar alguna palabra pero sobre todo, son inofensivos. Sin embargo, existen otro tipo de periquitos que no lo son. Estos defienden la elástica blanquiazul, calzan botas de tacos y lanzan algún improperio al cielo cuando el esférico no quiere entrar en la portería. No son periquitos inofensivos, para nada, son periquitos de caza.

A los chicos de Sergio González se les puede achacar ser ingenuos, inocentes o demasiado jóvenes pero si algo les caracteriza es la intensidad que imprimen a todos los partidos. Nunca darse por vencidos y luchar cada balón como si fuera el último son las premisas de este cándido conjunto, que suple la falta de experiencia con voluntad e ilusión por llegar al primer equipo.

El fruto de esta intensidad ha llevado al Espanyol B a ser el segundo conjunto con más expulsiones del Grupo 3 con un total de 7, siendo solamente superado por el Huracán y sus 8 expulsados. A estas tarjetas rojas se le debe añadir las 72 tarjetas amarillas que han recibido hasta la jornada 25. Pese a las altas cifras del filial blanquiazul. El dato realmente preocupante es que todas las expulsiones del equipo se han producido en los últimos 11 partidos y 3 de ellas en partidos consecutivos.

Ferrán Monzó: "Entre la falta de experiencia y nuestra juventud es más fácil expulsarnos". Las causas de semejante hecatombe son los errores evitables en defensa y la gran facilidad para amonestar a los filiales que muestran los colegiados. Contra esta última no se puede hacer otra cosa que asumir las rigurosas decisiones mientras que la primera, a medida que los futbolistas vayan desarrollándose y quemando etapas, acabará por desaparecer por selección natural.

El particular ranquin de jugadores periquitos amonestados lo encabeza Antonio Raíllo. El central cordobés ha recibido 7 amarillas y ha sido expulsado en una ocasión haciendo un total de 8 tarjetas. A Raíllo le siguen de cerca Duarte con 7 amarillas y Canario con 6 y una expulsión. El punto positivo de las tarjetas rojas es que ninguno de los expulsados ha vuelto a repetir. En cuestión de amarillas se ha mostrado al menos una a 19 jugadores del filial.

El factor suerte está siendo crucial en este sentido. El de amarillo puede que perdone alguna acción clara pero perjudique en otra acción sin contacto. La última acción de este tipo fue el dudoso penalti cometido por Raíllo contra el Llagostera que le costó la amarilla y la expulsión a Paul Quaye. El propio Raíllo ha señalado el azar como uno de los culpables de esta situación: “No creo que los colegiados sean severos, sino que estamos teniendo mala fortuna en este sentido”. Su compañero en la zaga, Ferrán Monzó, defiende la intensidad del equipo porque “se nos pueden achacar muchas cosas pero intensidad este equipo siempre tiene” aunque admite que “no estamos teniendo suerte con las expulsiones y las dos últimas han sido muy rigurosas”. El zaguero balear se ha mojado al opinar sobre los árbitros: “Entre la falta de experiencia y nuestra juventud es más fácil expulsarnos pero tenemos que ser más listos y no cometer errores”.

Los goleadores del pasado partido contra el Levante B también se han manifestado en la misma línea que Ferrán. Jairo Morillas ha indicado que “hay todo tipo de árbitros pero los jugadores de un filial siempre son más fáciles de amonestar. Hay que tener intensidad pero siempre con cabeza” mientras que Iván Sales, que no acostumbra a ser apercibido, ha reiterado que “las últimas rojas son dudosas”. Sin embargo, el extremo de Castellón ha restado importancia a esta racha de expulsiones: “Es casualidad que nos haya pasado esto en tres partidos seguidos. Hay que intentar que no vuelva a pasar para no dar facilidades al rival”.

El capitán del equipo, Héctor Rodríguez, se ha mostrado mucho más conciliador con los colegiados: “Nos tenemos que adaptar a lo que pitan en las primeras acciones”. El polivalente defensor ha recalcado que “el míster nos pide intensidad en cada jugada pero nunca nos ha pedido que vayamos a hacer daño o a jugar al borde del reglamento”.

El Espanyol B no es un equipo agresivo pero el dato está ahí. No queda otro remedio que mirar hacia adelante, a un futuro donde no haya tantas tarjetas.