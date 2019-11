Martí Cifuentes: “El nivel de la plantilla es más alto del que está demostrando”

La etapa de Patxi Salinas al frente de la UE Sant Andreu tocó a su fin después de 209 días al frente de los quadribarrats. La mala dinámica del equipo y las dudas sobre el estilo de juego excesivamente defensivo del equipo han acabado condenando al técnico vasco, cuya etapa se recordará, seguramente, por la ilusionante eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Martí Cifuentes firmó a principios de esta semana su acuerdo con la UE Sant Andreu. Fue una decisión difícil para el de Sant Cugat, que desde hace años se ha formado como entrenador (con un MBA Master in Sport Management en el Johan Cruyff Institute) y en la presente campaña ha dejado a la UE Rubí en puestos de ascenso con un presupuesto muy bajo. El nuevo técnico se ha mostrado muy sonriente y afectivo en el día de su presentación; su primer entreno lo dirigió ayer mismo para preparar el próximo compromiso de liga ante el Levante B.

Cifuentes ha agradecido la confianza al club y se ha mostrado “abrumado por todas las muestras de cariño de la afición desde que se conoció la noticia”. El técnico es debutante en la categoría y, además, es el más joven de todos los del grupo IIII de Segunda División B. Martí Cifuentes: "La idea era que me incorporase para empezar la temporada que viene" Pese a ello, ha cogido el toro por los cuernos y afirma no estar preocupado por su adaptación, puesto que “la diferencia entre la Tercera División y la Segunda B no es tan amplia”. Además, Martí Cifuentes ha aseverado que “la plantilla tiene más nivel del que está demostrando". "Quiero sacarle todo el jugo posible”.

La marcha de Salinas ha sido un hecho que no ha cogido por sorpresa al entorno andreuenc. Con el de Bilbao, el Sant Andreu solo había conseguido sumar 2 triunfos en los últimos 14 partidos. Cifuentes en su llegada declaró: "Los primeros contactos se produjeron hará cosa de algunas semanas y la idea era empezar la próxima temporada”; la situación extrema que vive el Sant Andreu ha obligado a la directiva a agilizar los trámites. En cuanto al tipo de juego que caracteriza los equipos de Cifuentes, en Rubí ha demostrado ser atrevido y lanzado al ataque, y es lo que ha querido plasmar hoy con sus palabras: “Mi Sant Andreu quiero que sea un equipo agresivo, valiente, solidario en defensa, rápido en ataque y que mis jugadores jueguen bien unidos”.

Manuel Camino: "No me volveré a involucrar en materia deportiva. No lo sé hacer"

Manuel Camino, el presidente de la entidad, se ha incorporado a última hora a la rueda de prensa tras una reunión en la Seguridad Social para tratar el espinoso tema de la multa que hace peligrar al Sant Andreu. Camino se ha mostrado deslumbrado por el habla de Cifuentes y ha reconocido que la carta de Patxi Salinas no ha sido de sus mejores jugadas: “No me volveré a involucrar en materia deportiva; más que nada, porque no sé”. El principal objetivo con el que llega Cifuentes es el de salvar al equipo de categoría y, sobre todo, volver a encandilar al público andreuenc, que cada vez acude con menor frecuencia al Narcís Sala. La primera toma de contacto será este domingo a las 12 frente a un rival directo en la clasificación, el Levante B.

La rueda de prensa íntegra, aquí.