FC Barcelona - Rayo Vallecano: 90 minutos para romper con 14 años

El conjunto del Tata Martino recibe este sábado a un Rayo Vallecano que llega con un aire renovado al choque. Los locales buscarán los 3 puntos en su estadio, donde no pueden fallar si quieren aspirar a ser campeones a final de año. Los vallecanos vienen de ganar su último partido en liga, frente al Málaga, y de añadir el cuarto refuerzo invernal la plantilla, el de Răzvan Raţ, con el que continuarán persiguiendo su sueño de la salvación.

Mismos puntos, ligas diferentes

El Barcelona tiene que ganar sí o sí. Eso es lo que pensarán los aficionados del conjunto azulgrana, ya que su equipo se encuentra en la cabeza de la tabla, pero en un triple empate junto con Real Madrid y Atlético de Madrid en la lucha por la liga. Los tres conjuntos lideran la clasificación con 57 puntos, 13 por encima de un Athletic de Bilbao que encabeza la que parece ser, desde prácticamente el comienzo de la temporada, una liga secundaria en el que compiten el resto de clubes.

El conjunto de la ciudad Condal ocupa el primer puesto debido a un excelente “golaveradge”, ostentando 63 goles a favor y 17 en contra en los 23 partidos de liga disputados. Además, su promedio goleador como local amenaza, al menos psicológicamente, al Rayo. El Barcelona ha logrado anotar 36 goles en casa en 11 partidos, lo que hace un promedio de 3,2 goles por partido.

La temporada hasta el momento del equipo está siendo perfecta. Lideran la tabla de la liga, esperan el inicio frente al Manchester City de la siguiente fase de la Liga de Campeones para la próxima semana, y se han metido en la final de la Copa de su Majestad el Rey. Pero el ritmo de partidos no cesa, lo que obliga a seguir remando a la tripulación capitaneada por el Tata Martino, quien esta semana se deshacía en elogios hacia sus jugadores por el hambre de títulos que mostraban día a día. Por lo pronto, esa ambición debe continuar para vencer a un Rayo Vallecano que llegará al Camp Nou con muchas ganas y, sobre todo, con mucha necesidad de “arrancar” algún punto.

Esa necesidad proviene de estar penúltimo en la clasificación, con tan solo 20 puntos en 23 jornadas. 4 puntos por encima está el objetivo, el de la salvación, marcada por un Granada que ha cosechado 24 puntos en 23 jornadas. El equipo de Jémez ha recibido 24 goles fuera de casa en 12 partidos. Atendiendo a este promedio de 2 goles encajados por cada partido disputado lejos de Vallecas, sumado a la gran media de goles que consigue el Barcelona en su estadio, más de una persona será la que augure un partido intenso y un partido atractivo para el espectador.

Sin embargo, la última victoria cosechada en casa frente al Málaga, ha aportado cierto grado de optimismo que se ha manifestado en las declaraciones de los jugadores rayistas a lo largo de esta semana. Las palabras de Arbilla y Baena ratificando que creen en su estilo y que tratarán de seguir logrando buenos resultados, son el fiel reflejo de la concentración y la intensidad con la que saltarán mañana al césped el equipo de la comunidad de Madrid.

Enfrentamientos entre ellos

El Rayo buscará curar las heridas que levantó el Barcelona en su visita a Vallecas en la primera vuelta de la liga. El equipo blaugrana le endosó un contundente 0-4 y se llevó los 3 puntos en un partido en el que Pedro se encargó de firmar un “hat-trick”. El gol que completó la goleada se encargó de anotarlo Cesc Fábregas en el tramo final del partido.

Atendiendo a los últimos choques entre estos equipos, los vallecanos no han salido en absoluto bien parados. La última victoria rayista se remonta allá por 2002, cuando el 7 de diciembre el Rayo Vallecano venció por 1-0. Ese mismo año el Rayo descendió a segunda división acabando en el último puesto de la clasificación.

14 años sin ganar en el Camp Nou

Tras el regreso a primera división, en el año 2011, todo han sido derrotas muy contundentes por parte de los franjirrojos. 3-1 es el mejor resultado que ha logrado desde entonces el equipo de Jémez, conseguido la temporada pasada en el Camp Nou. La última victoria del Rayo frente el Barcelona como visitante se remonta a la temporada 1999/2000, venciendo por 0-2 con doblete de Bolo.

Competición Fecha Local Resultado Visitante Liga BBVA 21/09/2013 Rayo Vallecano 0-4 FC Barcelona Liga BBVA 17/03/2013 FC Barcelona 3-1 Rayo Vallecano Liga BBVA 27/10/2012 Rayo Vallecano 0-5 FC Barcelona Liga BBVA 29/04/2012 Rayo Vallecano 0-7 FC Barcelona Liga BBVA 29/11/2011 FC Barcelona 4-0 Rayo Vallecano

El conjunto vallecano sabe que la victoria se vende muy cara en Barcelona, pero lograr un punto en un campo tan difícil estaría bien visto por los visitantes, algo que no se consigue desde septiembre de 2001.

Paco Jémez: “Nos da igual quién sea el rival”

Con estas palabras mostraba el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, la ambición con la que afronta el partido del sábado. El técnico cree que su equipo debe salir a dar el máximo porque “no estan en disposición de no optar a ningún punto”.

Además, reafirmó las palabras de su jugador Baena de que el Rayo saldrá fiel a su estilo y “más valiente que nunca”. Cree que en un partido tan complicado como el mañana es fundamental salir con esa mentalidad, “porque si no, no tenemos ninguna opción. No entiendo otro partido que no sea el de disputarle la posesión, tener más el balón que ellos. El Barça cada vez que tiene el balón te puede hacer gol, por eso hay que intentar que lo tenga lo menos posible. En la primera vuelta fuimos capaces de quitarle la posesión y aún así nos ganaron porque demostraron que son mejores que nosotros. A partir de eso, intentar tener el balón, apretarle y no piensen ni tengan opciones, pero no veo ninguna opción de un Rayo temeroso, cobarde, metido atrás o que no quiera el balón”, afirmó.

Sobre la estrella rival, Lionel Messi, enunció que lo principal es el bloque y que el jugador argentino es “la guinda” a los atacantes azulgranas. "El Barcelona cuando ha tenido a Messi lesionado ha sacado los partidos igual. Es un equipo que tiene jugadores muy buenos, de primer nivel mundial, y si la guinda la pone arriba Messi mejor. El hecho de que pueda faltar uno o no, no es un problema, para eso está un equipo y no se nota. En el Barcelona hay jugadores que no se habla tanto de ellos pero que tienen mucha importancia", comentó.

Respecto al pronóstico de mañana, Paco Jémez prefirió no determinar un porcentaje de posibilidades de victoria, sino limitarse a acudir a la cita con la máxima ilusión y poder sentirse orgulloso de su plantilla. "No sé decir las posibilidades, no sé si son una, seis o cien, pero aunque tengamos una nos tenemos que aferrar a ella con toda ilusión, hay que apretarla y estrujarla. El Barcelona es un gran equipo, una gran plantilla y recordar que uno de los mejores partidos que hicimos el año pasado fue en Barcelona, por lo menos de los que más orgulloso me sentí".

Para el compromiso, Paco Jémez ha convocado a 18 jugadores que estarán a su disposición. En la lista destaca la salida de Embarba y Nacho –este último cumple ciclo de tarjetas amarillas-, y la vuelta a la misma de Tito, que cumplió ciclo de amarillas la jornada pasada, y Viera que se ha recuperado de sus problemas físicos. La lista queda compuesta por tanto por los siguientes futbolistas: Rubén, Cobeño, Tito, Arbilla, Zé Castro, Galeano, Saúl, Mojica, Trashorras, Baena, Adrián, Lass, Falque, Rochina, Bueno, Viera, Longo y Larrivey.

Tata Martino: "Estamos concentrados en el Rayo, no me interesa el partido de Champions"

El entrenador del F.C. Barcelona, Tata Martino, aseguró en la rueda de prensa previa al partido que “se juegan se el liderato” y pidió a sus jugadores máxima atención porque “no puede haber nada que nos distraiga”, dijo.

Respecto al choque de Liga de Campeones de la próxima semana, aseguro que no “le preocupa porque estamos concentrados en mañana". Además, el Tata aprovechó el momento para elogiar al técnico rival, del que aseguró que “me parece un entrenador muy valiente. Me parece loable que siga peleando de la misma forma con un equipo sin grandes individualidades y estando donde están en la clasificación".

En el partido de ida, a pesar de que el Barcelona se llevó la victoria, ocurrió algo que no es nada común, el conjunto azulgrana perdió la posesión de balón. El Rayo consiguió tener el balón más tiempo en su posesión, y sobre ese hecho habló el entrenador de los locales. "Nuestro fuerte es tener la posesión. Será interesante ver quién le gana la partida a quién. Es normal para un equipo acostumbrado a tener la posesión que cuando se pierda se hable de ello", respondió.

Para el encuentro, hay dos nombres propios a destacar. Uno es el de Neymar que vuelve a la lista de convocados tras su periodo de lesión. El otro es el Xavi Hernández, quien se queda fuera de la lista por molestia en el sóleo, aunque no parece nada grave y sí más una prevención de cara al partido contra el Manchester City.

La lista de convocados queda confeccionada por 21 jugadores, teniendo que realizar 3 descartes el día del encuentro, tal y como acostumbra el entrenador del Barcelona. Los 21 hombres que están citados son: Valdés, Pinto, Montoya, Piqué, Fàbregas, Puyol, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Neymar Jr, Mascherano, Bartra, Sergio, Song, Jordi Alba, Afellay, Tello, Adriano, Alves y Sergi Roberto.

