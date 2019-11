Real Jaén-UD Las Palmas: a por la primera victoria de 2014 en casa

La jornada 26 de la Liga Adelante se presenta cargada de partidos importantes para muchos equipos. La competición sigue al rojo vivo y cualquier descuido puede costar muy caro a final de temporada. El duelo entre Real Jaén y Las Palmas se prevee bastante movido por el hecho de que ambos equipos necesitan mejorar sus actuales registros. Los jienenses no ganan desde el partido en Mendizorroza contra el Alavés, al final de la primera vuelta. Los canarios desde el 19 de enero, en su visita a Riazor.

Así llegan

Los jienenses empezaron el 2014 con la victoria ante el Alavés. Sin embargo, la derrota ante el Eibar y los empates ante Numancia,Lugo y Girona,dieron muestras de que el equipo podía haber sacado algunos puntos más de estos enfrentamientos.El problema ahora mismo parece estar en la línea de ataque, Jona, el máximo artillero del equipo, no ve puerta desde el 11 de enero y el equipo crea ocasiones pero no las materializa. Quizás esta sea la causa por la que cuerpo técnico y jugadores dicen no estar en absoluto preocupados. En declaraciones previas al encuentro de este fin de semana, Manolo Herrero ya dejó entrever que no le preocupaba el hecho de que el equipo no estuviera metiendo goles mientras se crearan ocasiones, que es lo que más cuesta hacer en el fútbol, los goles dijo "Ya llegarán". El equipo andaluz actualmente ocupa la posición 15 de la tabla clasificatoria con 31 puntos, a dos del descenso. Como local, el equipo blanco suma 19 puntos de 36 posibles y es el 12º conjunto que más puntos a cosechado en su feudo, marcando un total de 14 tantos y recibiendo únicamente 9 en 12 partidos, junto a Alcorcón y Eibar los menos goleados en casa.

Por su parte, los canarios no llegan ni mucho menos en su mejor momento. Su última victoria fue ante el Deportivo de la Coruña fuera de casa por 1-2. El míster, Sergio Lobera, está en la cuerda floja y de no ganar el equipo en La Victoria podría ser sustituido.Suman 4 de los últimos 12 puntos que han disputado, eso sí, como visitantes son el 5º mejor conjunto con un total de 19 puntos de 39 posibles. Fuera de casa han anotado un total de 15 goles y han recibido 16. El máximo artillero del equipo amarillo es el nigeriano Chrisantus con un total de 7 tantos, aunque no ve puerta desde el 22 de diciembre, cuando anotó en el Nuevo Colombino, además,para este partido,el jugador está fuera de la convocatoria por lesión. Actualmente los canarios son 7º en la clasificación con 35 puntos, a uno solo de las posiciones que dan vía al ascenso a la Liga BBVA.

Histórico de enfrentamientos

En el último duelo entre andaluces y canarios, los isleños se llevaron el triunfo en casa por 1-0. El Real Jaén hizo su mejor partido hasta la fecha pero un gol de Masoud en el 36 privó a los de Manolo Herrero de conseguir su primera victoria de la temporada fuera de casa. El último encuentro que disputó la UD Las Palmas en Jaén en competición fue hace 16 temporadas, partido en el cual, el equipo canario goleó por 1-4 al Real Jaén.

Destacados y ausencias

La UD Las Palmas llega a Jaén con asusencias bastante importantes, no podrá contar Lobera con algunas de sus estrellas, como Nauzet, Masoud, Chrisantus o Máyor, además a última hora de ayer jueves, el míster dejó fuera de la convocatoria a Aythami por decisión técnica, por lo que el entrenador del equipo canario tendrá que convocar a jugadores del filial para completar la lista de convocados que partirán hacia Jaén en las próximas horas.

Por parte del Real Jaén, Manolo Herrero ha recuperado a Nino y Víctor Curto de sus respectivas lesiones y podrían entrar en la convocatoria para el encuentro. Por su parte Kitoko y Álex Cruz casi con toda seguridad serán baja para este encuentro al no haberse recuperado de las molestias que arrastraban, así como las ya sabidas de Raúl Gaitán y Óscar Quesada.

Árbitro del partido

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será De Burgos Bengoetxea, perteneciente al colegio vasco. Este colegiado ha pitado 13 partidos en esta Liga Adelante. En dos ocasiones ha arbitrado a la UD Las Palmas, una acabó en empate y otra en derrota del equipo insular. Con el Real Jaén también se ha visto las caras en dos ocasiones, frente a Alcorcon y Ponferradina, con una victoria y una derrota respectivamente del equipo jienense por la mínima. El colegiado ha mostrado un total de 76 cartulinas amarillas y 1 tarjeta roja por acumulación.

Posibles alineaciones