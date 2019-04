Jesé: "¿Selección? Imposible no es, pero lo veo muy difícil"

Jesé Rodríguez está encantado con su estado de forma y con los ocho goles que ha marcado durante la temporada, pero asegura que lo más importante es “ayudar al equipo". Por ello, apunta que “hay que seguir en esta línea, aprovechar los minutos y trabajar”, sobre todo, para “ponérselo difícil al míster”.

No obstante, no baja los brazos y, tras marcar en tres jornadas de Liga seguidas, apunta hacia el récord de Raúl, que en su primer año como madridista consiguió 10 tantos. “Cuantos más, mejor. Yo me marqué un objetivo, que es importante porque nunca se sabe en este club lo que vas a jugar y lo que no, pero lo estoy aprovechando”, asegura el canario, que está en su “mejor momento” y no se conforma.

La baja de Cristiano, que “siempre es importante, pues es el mejor del mundo”, le ha valido para comenzar hoy de titular ante el Getafe y continuar con su racha. Sin embargo, no tiene garantizado el puesto de cuando el portugués vuelva, ya que asegura que “es muy difícil entrar en la lista”, aunque intenta convencer a Ancelotti “en cada entrenamiento y en cada partido” de que no sea así.

Pese a ello, está ilusionado con poder ir con la selección absoluta y, aunque ve "muy difícil” ir convocado por Vicente del Bosque, no lo descarta. “Locura o imposible no lo es, pero hay una generación muy importante, que son los campeones, y gracias a ellos el fútbol español ha mejorado muchísimo. No sé si aportaría algo diferente, para ello hay que jugar y ver", manifiesta el canterano.