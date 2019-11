Sevilla - Valencia: cortar la sangría de puntos

Llega la jornada número 24 al Ramón Sánchez Pizjuan con Sevilla y Valencia como protagonistas de un duelo en el que ambos contendientes llegan igualados en la tabla. Las diferencias las marcan las sensaciones obtenidas en las últimas jornadas tras sufrir y disfrutar respectivamente de rachas negativas y positivas de resultados. Ambos equipos luchan por clasificarse para competición europea en la próxima campaña. Tras sellar Barça y Real Madrid sus pases para la final de la Copa del Rey, a sevillistas y valencianos les valdría con quedar como séptimos clasificados para entrar en la Europa League, aunque a buen seguro ninguno de los dos entrenadores querrá conformarse con esa posición y buscará acercarse a la cuarta plaza.

Los hombres de Unai Emery llegan como séptimos clasificados con 31 puntos, los mismos que desde hace cuatro jornadas, cuando empataron en el Vicente Calderón y se llegó incluso a hablar de que el conjunto hispalense podría aspirar a jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. Casi un mes después, hablar de ese objetivo es un poco pensar con el corazón y no con la cabeza que nos dice que los puestos de la máxima competición europea están a 13 puntos. Los sevillistas siguen encajando numerosos goles. Sus números en goles recibidos tan solo son superados por Rayo Vallecano y Real Betis, que ocupan puestos de descenso. Una derrota hispalenses traería la peor racha desde febrero de 2012 (ocho partidos sin ganar) que le costó el puesto a Marcelino, que entrenaba a los hispalenses en aquella temporada. El conjunto ché llega al igual que su rival sumando 31 puntos y ocupando la octava posición. Los valencianistas han conseguido ir remontando poco a poco su clasificación que tocó fondo en la jornada número 11 en la que se colocó en la undécima posición con trece puntos. Una derrota de cualquiera de los dos equipos podría hacer que bajaran hasta la décima posición ya que tan solo los separan dos puntos del ecuador de la tabla.

Errores decisivos

En la última jornada de liga los sevillistas recibían al F.C. Barcelona, partido que se antojaba difícil de ganar. Pero tras ver el rendimiento de los de Nervión en citas previas frente a grandes equipos se podía pensar que los hispalenses podían plantar cara a un Barcelona que no llegaba en su mejor momento y que necesitaba ganar para no perder comba en el campeonato. El partido se desarrolló bajo un intenso aguacero durante la primera mitad que amainó en la segunda parte. Los sevillistas salieron enchufados desde el primer minuto y su intensa presión obtuvo el fruto del gol en el primer cuarto de hora de las botas de Alberto Moreno. La alegría no duró mucho y a la media hora, una falta botada por Messi es rematada por Alexis en claro fuera de juego que el juez de línea no vio. Este gol fue un duro golpe para los andaluces que antes de llegar al descanso y cuando el agua caía con más fuerza recibieron el 1-2 de las botas de Messi que finalizaba un rápido contragolpe blaugrana. En el segundo tiempo los sevillistas salieron decididos a empatar. Vitolo y Gameiro dispusieron de dos grandes oportunidades que no pudieron materializar y cuando al Barça se le perdona se acaba pagando, así fue y Messi hizo el 1-3. De ahí al final el partido se abrió debido al cansancio y el Barcelona se encontró demasiado cómodo, en el 87 hizo el 1-4 final tras una definición genial de Cesc.

Abusó del colista

Los valencianistas se enfrentaron en la pasada jornada al otro equipo de la capital andaluza, el Real Betis, un equipo que llegaba como colista y con la ilusión de sumar algo positivo en Mestalla para acercarse un poco más a las posiciones fuera del descenso. En la primera mitad las ocasiones fueron para el Valencia pero el Betis se supo defender muy bien y lograron mantener su portería a cero, eso cambió en el minuto 40 cuando tras un saque de esquina Mathieu remató a las mallas en solitario y puso el 1-0 en el marcador, ahí no terminaría la primera parte ya que en el 44 Alcácer puso el 2-0 dejando así prácticamente sentenciado el choque al descanso. En la segunda mitad los valencianistas solo tuvieron que jugar con el marcador y esperar que los verdiblancos abrieran sus líneas para que llegasen los goles por si solos. Feghouli, Álcacer por segunda vez y el recién llegado Vargas hicieron los tres últimos de la tarde, dejando el resultado en un doloroso 5-0 para los andaluces que tras vencer al Espanyol volvía a la cruda realidad en Mestalla.

En la primera vuelta

En la jornada quinta de la primera vuelta se veían las caras en Mestalla, Valencia y Sevilla, los hispalenses tan solo habían sumado dos puntos en las jornadas anteriores y se encontraban penúltimos en la clasificación. En el partido hubo un claro dominador y este fue el Valencia. El único hombre que incordió a los defensas valencianistas fue Gameiro que fue en encargado de empatar el gol ché de Jonás a los 32 minutos. El gol del jugador hispalense llegó en la segunda mitad en la que de nuevo Jonás puso por delante a los locales en el 73, pese al intento de Emery por lograr el empate con la entrada de Bacca en el ataque, fue inútil el esfuerzo y en el 82 Victor Ruíz hacía el definitivo 3-1.

Espectáculo y adiós a Negredo

En la pasada campaña sevillistas y valencianistas se vieron las caras en la última jornada de liga y contrariamente a lo que se pueda pensar, los visitantes no venían a cumplir el expediente, se jugaban entrar en la Liga de Campeones, esa que esta temporada añoran ambos clubes. Una victoria de los ché les daba la clasificación para la máxima competición europea sin depender del resultado de la Real Sociedad que también estaba en la pelea por la cuarta plaza. Los vascos visitaban al Deportivo que se jugaban la permanencia en primera. Por lo que, de los cuatro equipos implicados en estos dos choques, los hispalenses eran los que menos se jugaban.

El choque fue un homenaje al fútbol de ataque y al espectáculo del balompié y el absoluto protagonista fue Álvaro Negredo que fue el encargado de chafar la fiesta a los visitantes marcando la friolera de 4 goles en el encuentro. El partido comenzaba de cara para los valencianistas gracias al gol de Banega a los 12 minutos, pero a partir de ahí el hoy jugador del Manchester City se echó el equipo a la espalda y en los minuto 40 y 44 remontó el partido. Tras el descanso, otro que ha emigrado a Inglaterra, Roberto Soldado puso el 2-2 pero fue un espejismo ya que en el siguiente minuto, Álvaro Negredo transformó una pena máxima y como ya hiciera en la primera mitad, cuatro minutos después marcó el cuarto. Cuando el partido parecía decidido, Soldado se encargó de darle emoción marcando el 4-3, que a la postre fue el resultado final.

El año del alirón

La última vez que el Valencia salió victorioso del Ramón Sánchez Pizjuán fue en la temporada 2003/04 y los valencianistas eran dirigidos por Rafa Benítez, mientras que los sevillistas eran comandados por Joaquín Caparrós. Los visitantes llegaban con la oportunidad se sellar el título liguero si lograban los tres puntos, así fue, los visitantes no fallaron y se llevaron el encuentro por un claro 0-2 con goles de Vicente y Rubén Baraja. Los aficionados valencianistas por tanto no olvidarán a buen seguro la última victoria en territorio sevillista. Pese a este buen recuerdo, el Ramón Sánchez Pizjuán no es un estadio que se le dé bien a los valencianistas. El conjunto valenciano ha visitado Nervión en 68 ocasiones acumulando 40 derrotas, sumando 14 empates y 14 victorias con 72 goles a favor y 135 en contra.

Bienvenido Keita

El Valencia ha hecho estas navidades un fichaje conocido en la liga española, hablamos de Seydou Keita, futbolista que militó en el Barcelona y anteriormente en el Sevilla donde dejó patente su gran calidad en el centro del campo hispalense en el que era un auténtico pulmón y que formó parte de una de las mejores plantillas de la historia del Sevilla, con Jesús Navas, Kanouté y Palop entre otros. Todos ellos comandados por Juande Ramos. El maliense disputó con la camiseta sevillista 43 partidos entre Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Supercopa de España, en su último encuentro con la elástica sevillista marcó el último de los 4 tantos que consiguió marcar con el equipo de Nervión, por lo tanto a buen seguro que la parroquia sevillista lo recibirá con una gran ovación.

Posibles Onces

Unai Emery ha incluido solo una novedad respecto a la lista de la pasada jornada para recibir al Valencia, este es Coke que entra en sustitución de Diogo que cumplirá partido por acumulación de tarjetas. Por lo tanto el equipo que ponga en liza el técnico sevillista será bastante parecido al utilizado frente al Barça. Con el indiscutible Beto y con Gameiro y Bacca cerrando el ataque como sucede habitualmente en los partidos que juega como local el Sevilla. Si los sevillistas marcaran, sumarían 12 jornadas consecutivas marcando y se quedaría a tan solo dos jornadas de igualar su mejor racha desde 2008 en la que acumuló 14 jornadas marcando.

El técnico argentino Juan Antonio Pizzi no podrá contar con Pablo Piatti que ha sido baja de última hora tras retirarse con molestias en el último entrenamiento antes de viajar hasta Sevilla. Otra de las bajas es la de Oriol Romeu que ha sido operado del menisco de la rodilla derecha esta misma semana y estará de baja entre cuatro y seis semanas. Por lo tanto, Pizzi podría darle entrada a Keita para sustituir la importante baja de Piatti. El resto del once no debe variar demasiado respecto al choque del Betis.

Así por tanto, el partido que se disputará este domingo a las 9 de la noche es de vital importancia para sevillanos y valencianos que se juegan seguir aspirando a entrar en Europa la próxima campaña. Los hispalenses se juegan su imagen frente a su público que tras ver los últimos encuentros y especialmente los cambios efectuados por Emery anda un poco con la mosca detrás de la oreja y no permitirá otro tropiezo en casa si realmente se aspira a jugar competición europea la próxima campaña.



Foto1: Sevilla F.C.

Fotos 2, 3 y 4: Carla Cortés (Vavel)