Manchester City - FC Barcelona: el camino a Lisboa comienza en Manchester

El camino a Lisboa comienza en Inglaterra. El Barcelona empieza la parte decisiva de la UEFA Champions League visitando a uno de los favoritos para llegar en mayo a las capital lusa y poder levantar así la que sería la primera 'orejona' de los ingleses, que parecen tener, este año sí, más opciones al formar un buen bloque sumado a las grandes individualidades conseguidas a base de talonario.

Dos estilos similares, que buscan ser el protagonista del partido, del balón, encontrados de diferentes formas. Mientras el Barcelona es un proyecto a largo plazo, con La Masía como referencia en la plantilla azulgrana, los de Manchester han tirado de grandes inversiones y fichajes para estabilizarse como una alternativa a los grandes del continente. Manchester City - FC Barcelona, Pellegrini - Martino, duelo de sudamericanos en busca de reinar en Europa.

Favoritos a recuperar el trono perdido

El Manchester es, sin duda alguna, el principal favorito para levantar la Premier League en el próximo mes de mayo. El equipo dirigido desde la secretaría técnica por Txiki Begiristain y desde el campo por Manuel Pellegrini parece que va a más en la competición doméstica y ha superado el inicio tan irregular que le impidió comandar la Premier desde un inicio en el que parecía que el Arsenal podría dar la campanada.

Ahora el City es tercero a tres puntos del Chelsea de Mourinho, al que apeó de la FA Cup el pasado sábado, y a dos del equipo dirigido por Arsene Wenger. Sin embargo los The Sky Blues tienen un partido menos y si consiguen sumar los tres puntos volverían a lidera la tabla gracias a la abismal diferencia de goles que separan a Manchester y a Chelsea (+41 / +27).

Foto: Celebración de un gol del Manchester City - Chelsea del pasado sábado | Manchester City

Pese a la amplitud y calidad de su plantilla en los últimos años, ésta será la primera ocasión en la que el Manchester City dispute los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Parece imposible que un equipo con el poderío financiero y futbolístico como es el caso del conjunto 'citizen' jamás haya sido partícipe de las eliminatorias pero eso deja de ser noticia si vemos el inexistente pasado de títulos ya que los ahora dirigidos por Pellegrini se ausentaron de la máxima competición europea desde el 1968 hasta el 2011, ya con los petrodólares presidiendo el club.

Reencontrándose a sí mismos

Poco a poco parece que el Barça va siendo el Barça que fue. Aquel equipo exquisito con el balón y con hambre de fútbol, de títulos. La irregularidad, pero, está siendo la nota dominante de una temporada en la que los resultados positivos están tapando las lagunas y carencias en el fútbol desplegado por los hombres de Gerardo Martino, que siempre se ha mostrado confiado en cuanto al rendimiento de sus pupilos se refiere.

Finalistas ante el Real Madrid en la Copa del Rey, octavofinalista de la UEFA Champions League y líder, por diferencia de goles, de la Liga más disputada de los últimos tiempos. Viendo esos números y sabiendo del potencial del equipo haría pensar que la campaña estaría valorada en un notable alto, sin embargo son muchos los lunares del equipo. La mala imagen dada en el Camp Nou hace 3 semanas ante el Valencia y un comienzo más que irregular en el Sánchez Pizjuán pese a que se acabase goleando dejaron muchas críticas sobre el equipo, que parece que en las últimas fechas han disipado.

Foto: Andrés Iniesta y Leo Messi en un lance del Valencia - FCB | Carla Cortés - VAVEL

La segunda mitad del Sevilla - Barcelona, que acabó 1-4, el buen partido en San Sebastián ante la Real Sociedad en Copa del Rey y la goleada infligida al Rayo Vallecano hace apenas unos días dan motivos a los culés para soñar con un pase a Cuartos de Final. Además, la recuperación de sensaciones por parte del conjunto se produce, casualidad o no, con el regreso al 100% de dos pilares para el juego culé. Andrés Iniesta y Leo Messi. Ambos se echaron el equipo a la espalda en Nervión y lideraron el pase a la Final copera mientras que en Liga uno creo el fútbol para que el otro lo rematara ante el Rayo. El pase a la siguiente fase depende de ellos.

Las bajas lastran a los citizen

No llega en un buen momento el partido para los intereses del Manchester City. Un calendario más cargado de lo habitual a causa del Mundial que se nos avecina en Brasil este mismo verano ha pasado factura en forma de lesiones musculares a los de Pellegrini. El técnico chileno, que finalmente podrá contar con Fernandinho, no tendrá disponible a su hombre-gol, Sergio Agüero. El delantero argentino padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y es baja para la ida y seria duda para el próximo 12 de marzo, cuando se resolverá la eliminatoria en el Camp Nou.

Nastasic y el propio Fernandinho, que todavía no ha jugado tras lesionarse, no estarán en condiciones de jugar los 90 minutos al 100% de plenitud física y James Milner, el comodín celeste está sancionado para la ida por lo que Manuel Pellegrini tendrá que hacer algún experimento para completar un once de garantías para medirse al cuatro veces campeón de la UEFA Champions League.

Con todo y todos a por el City

Si Manuel Pellegrini tiene problemas a causa de las bajas para formar un once titular en forma, al contrario le pasa a su homólogo azulgrana. Gerardo Martino se ha llevado a 23 futbolistas para disputar el choque europeo en el City of Manchester y sólo se ha dejado en la Ciudad Condal a Isaac Cuenca, que no cuenta para el argentino. Los problemas para Martino llegan a la hora de dejar en el banquillo a dos fútbolistas, ya que el resto parece tenerlo bastante claro.

El Barcelona, con casi total probabilidad, volverá a juntar a todos los peloteros como ya ocurriera en Anoeta y alineará a Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc y Messi. El manchego, de dulce en lo que llevamos de mes, partiría desde el carril izquierdo dejando la banda para Jordi Alba, titular tras descansar ante el Rayo Vallecano. Pedro, quien está enrachado, sería el acompañante de Andrés y de un Messi que ya lleva 10 goles en lo que llevamos de año. En el banco se quedarían Alexis Sánchez y Neymar Jr, que reapareció el sábado con un gol espectacular.

Primer duelo oficial

Algo inédito. Hasta para eso el duelo más bonito de los octavos de final de la Liga de Campeones ha dejado sorpresa. La eliminatoria entre el FC Barcelona y el Manchester City será el primer enfrentamiento, en competición oficial, entre ambos conjuntos. Precedentes sí que han existido. Pero todos ellos se han dado en partidos amistosos. Nada que ver con lo que ambos se van a jugar en el momento en el que empiece a rodar el balón. Durante los 180 minutos de eliminatoria, los de Pellegrini y los del ‘Tata’ lucharán por un puesto para la siguiente ronda: los cuartos de final. Un pasito más para la final soñada.

El 2 de junio de 1952, los dos conjuntos se veían por primera vez las caras, en Les Corts. La afición que ese día acudió al estadio pudo disfrutar de una goleada al conjunto inglés. Los goles de los Velasco, Segarra, Calvet, Kubala o Moreno. Con los tres tantos de Kubala, se pondría el 5-1 en el electrónico. 57 años después, en el 2009, y con el recuerdo del triplete histórico recién conseguido, el antecedente más reciente es el Trofeo Joan Gamper disputado el 19 de agosto de 2009 en el Camp Nou.

Foto: Marc Bartra, que debutaba en un Gamper, en un lance con Carlos Tévez, ahora en la Juventus | FC Barcelona

El conjunto inglés, entrenado entonces por Mark Hughes, se llevó la victoria en feudo barcelonista con un gol de Petrov a los 27 minutos. En el banquillo azulgrana se sentaba Josep Guardiola. Ese día, los protagonistas fueron, sin lugar a dudas, los jugadores de la cantera. Siete salieron de inicio. Pero el Camp Nou saludaba a su nueva estrella, Zlatan Ibrahimovic, que debutaba con el primer equipo.

El actual campeón les apartó del liderato

Nadie diría que en el actual formato de la UEFA Champions League una simple derrota podría evitar el liderato en la Fase de Grupos. Sin embargo, eso es lo que le ocurrió al Manchester City en esta edición. El sorteo celebrado en el mes de agosto les encuadró en un Grupo D con Bayern de Múnich, el actual campeón, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen, dos de las 'cenicientas' de la competición. Como era de preveer, los dos favoritos iba a clasificarse para Octavos de Final y entre ellos se disputarían el primer puesto, que finalmente se lo quedó el equipo dirigido por el exentrenador azulgrana, Josep Guardiola.

En la jornada inaugural, el equipo de Manuel Pellegrini venció sin dificultad en Plzen por 0-3 con una actuación destacada de dos de sus pilares, Touré Yaya, que se enfrentará por primera vez contra su exequipo, y de Sergio Agüero. Un gol de cada uno de ellos más otro, el primero, de Edin Dzeko dieron los tres puntos para los citizen, que sucumbieron por única vez en la segunda jornada. El Bayern de Múnich visitó el City of Manchester y el resultado fue un contundente 1-3 que se antojó hasta corto por la diferencia futbolística que se mostró sobre el verde. Ribery, Muller y Robben aniquilaron a un City que sólo contestó por mediación de Negredo.

Foto: Milner celebra su gol al Bayern de Múnich | AFP - Getty Images

Tras la derrota ante el equipo de Guardiola, el Manchester encadenó tres victorias consecutivas, dos ante el CSKA (1-2 y 5-2) y otra, también cómoda, ante el Viktoria Plzen (4-2). El Bayern, por entonces, sumaba un claro 5 de 5 en victorias y llegaba enrachado a la última fecha europea. El Allianz Arena se vistió de gala y lo que comenzó como una fiesta bávara estuvo a punto de convertirse en un drama.

Müller y Götze, en diez minutos, dieron una clara ventaja al Bayern que, sin embargo, se diluyó tras el gol de Silva que recortaba distancias. En el segundo tiempo el equipo de Pellegrini remontaría gracias a los goles de Milner y Kolarov pero desconocedores de la situación, no fueron a buscar un cuarto tanto que les otorgase un mejor cruce y la posibilidad de jugar la vuelta ante su público.

Liderato de prestigio y derrota sonrojante

El FC Barcelona sí que consiguió el liderato en la Fase de Grupos tras quedar encuadrado en uno lleno de campeones de Europa, aunque en horas más que bajas. Con Celtic, Milan y Ajax, el Barcelona se aseguraba la primera posición desde la primera jornada, en la que recibió al Ajax de Amsterdam. Tras esa victoria y una más complicada en el Celtic Park el doble duelo ante el AC Milan terminó de decantar la balanza antes de una humillante derrota en Holanda. Para cerrar, y asegurar, la primera plaza del grupo, el debut goleador en Europa de Neymar fue decisivo para el Barcelona.

Los azulgranas abrían la UEFA Champions League con el espina de la terrible eliminación sufrida ante el Bayern de Múnich. El Ajax, espejo del club catalán, era el primer escollo y un soberbio Leo Messi, autor de tres goles, fue el verdugo de los holandeses, que no se clasificaron para Octavos de Final por un tanto que no llegó ante el AC Milan. Tras esa victoria llegaría una más ajustada. El Celtic Park fue una olla a presión que Neymar, que provocó la roja de Brown, y Cesc terminaron de asaltar al filo del final del partido. Seis de seis y doble duelo ante el siete veces campeón de la Champions.

Foto: Leo Messi y Andrés Iniesta celebran un gol en San Siro | AFP - Getty Images

El AC Milan - FC Barcelona fue un partido duro, rocoso, justo antes del Clásico y en el que el Barcelona consiguió salvar un punto tras empatar Messi el tanto inicial de Robinho. El equipo de Martino no jugó nada bien y sufrieron demasiado ante un Milan en el que Robinho y Kaka, jugadores ahora mismo de segundo o tercer nivel, brillaron con luz propia. En el choque del Camp Nou, Messi en dos ocasiones y Sergio Busquets firmaron un holgado triunfo en el que se vio, por momentos, una versión notable del equipo culé, sin embargo todavía lejos de la que maravilló al mundo entero con Guardiola como entrenador.

Con el liderato oficioso, que no oficial, para el conjunto azulgrana, el equipo culé viajó al Amsterdam Arena por vez primera en su historia y la imagen fue algo más que paupérrima. Un primer tiempo desastroso provocó la primera derrota de la temporada y un aluvión de críticas hacia un equipo que sucumbió ante el Athletic Club apenas cuatro días más tarde. Sin embargo, en la fecha final, tres goles de Neymar maravillaron al mundo entero y dieron el pase a los culés como líderes tras arrollar al Celtic por 6-1.

Pellegrini: "Mantendremos nuestro estilo"

El entrenador del Manchester City, Manuel Pellegrini, aseguró en la rueda de prensa previa al partido que les enfrentarán al FC Barcelona en el City of Manchester que no renunciarán a su estilo. "Cuando juegas contra el Barça, por supuesto siempre debes considerar diversos aspectos importantes, pero lo esencial es continuar siendo el mismo equipo que puede verse cada semana en la liga inglesa", admitió el exentrenador del Real Madrid, entre otros.

En la misma comparecencia, el chileno admitió que habrán matices en el equipo ya que el Barcelona dispone de jugadores de primer nivel mundial, ya que advirtió que: "No podemos dejar de lado que ellos tienen a Messi y otros jugadores relevantes, pero no vamos a pensar solamente en defendernos, sino en lo que podemos hacer con el balón. Eso es lo principal".

Pellegrini, que salió en defensa del criticado Touré Yaya, confirmó ante los medios que Sergio Agüero será baja para el choque de ida y que, por contra, Fernandinho sí que podría ser de la partida tras completar dos buenos entrenamientos con el grupo.

El propio centrocampista marfileño fue el futbolista citizen que también compareció ante los medios de comunicación. El exazulgrana habló sobre su pasado en el club culé afirmando que: "Ya he conquistado algunos trofeos con el equipo y muchos premios individuales, así que cuando la gente me pregunta si dejar el Barcelona para venir aquí fue una decisión correcta digo que absolutamente".

"Era un buen momento para dejar el Barcelona y no tengo nada que demostrar. Estamos tratando de hacer historia en el City y el futuro que afrontamos es muy alentador. Espero estar aquí mucho tiempo", sentenció el centrocampista de 30 años, que espera salir victorioso del doble duelo ante el club catalán: "Tenemos que estar muy concentrados y dar el cien por cien ante el Barcelona pero, si queremos ser el mejor equipo del mundo, tenemos que derrotarlos, ser capaces de competir contra equipos como ese", concluyó el ex '24' del Barcelona de Rijkaard y Guardiola.

Martino: "El City no es un mini Barcelona"

El técnico argentino del FC Barcelona, Gerardo Martino, también salió en la sala de prensa del City of Manchester para mostrar sus impresiones acerca del partido. El de Rosario afirmó que su equipo saldrá a por el partido y que querrá dominar el choque a través del balón afirmando que: "Si nos quitan el balón nuestro plan es quitárselo. Si no se lo podemos quitar, mejor no presentarse a jugar el partido. El que tenga menos la pelota es el que va a sufrir más". Sobre su planteamiento y la posibilidad de que Neymar sea de la partido, el míster culé sentenció: "Debemos mantener la posesión y buscar el gol. Son los dos objetivos que tenemos. Tener el balón es nuestra prioridad juegue quien juegue".

Cuestionado sobre la igualdad entre ambos equipos, Martino no quiso sentenciar la eliminatoria como si fuese una final anticipada: "Nuestro cruce es el más parejo de octavos. Podría haber sido tranquilamente un cruce más cercano a la final. Los dos estamos bien", aclaró el argentino. Además el míster azulgrana habló de la ausencia de Sergio Agüero: "Es un problema menos para mí como entrenador del Barcelona. Como aficionado lamento su ausencia", finalizó.

El jugador del FC Barcelona que compareció ante los medios de comunicación fue Gerard Piqué. El central catalán, con pasado en Inglaterra y Manchester tras pasar por el United de Ferguson, afirmó que este Manchester City - FC Barcelona será un encuentro especial. El '3' culé habló sobre cómo llegan ambos equipos a la cita: "Llevamos una temporada muy movidita, a pesar de ser líderes en la Liga y estar en la final de Copa, pero llegamos en el mejor momento. Tuvieron la derrota en casa en Liga ante el Chelsea, pero ahora les ha ganado en la Copa y tienen un equipo muy solvente. Llegamos con muy buenas sensaciones, pero el estado anímico no influirá porque los dos llegamos con confianza", afirmó el zaguero catalán.

"Si nos dicen en agosto cuando empiezan que estaríamos en esta situación, todos los culés firmaríamos. Estamos en una muy buena situación, y el míster tienen una incidencia muy grande. Creo que llegamos en un gran momento", respondió Piqué ante la pregunta de si llegan en un buen momento. Además el defensa azulgrana tambíen tuvo palabras para su compañero Leo Messi, al que alabó: "Leo sigue siendo el mejor, es una de nuestras grandes bazas y mañana seguro que va a dar la cara como lo hace siempre".

Alineaciones previstas

Manuel Pellegrini variará con algún pequeño matiz su equipo también forzado por la baja de Sergio Agüero. Alineando un 1-4-3-3, Hart será el cancerbero y la línea defensiva la formarán Zabaleta y Clichy en los carriles mientras que el capitán Kompany será acompañado por un exjugador de La Liga, Martin Demichelis. El centro del campo lo protegerá con Javi García y Fernandinho para dar así rienda suelta a Touré Yaya y Negredo, referente arriba, será acompañado por otros dos jugadores nacionales como son Jesús Navas y David Silva.

Por su parte, como comentábamos, Martino alineará a los cuatro pequeños más un extremo y dejará en el banquillo tanto a Neymar como al chileno Alexis Sánchez. Valdés será el portero y la zaga será la habitual, liderada por Piqué junto con Alves, Alba y Javier Mascherano. Sergio Busquets, como siempre, será el mediocentro de referencia en el equipo.