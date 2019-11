Manchester City - Barcelona en directo

22:47 Sin más, muchas gracias por estar con nosotros desde esta tarde y por vivir el encuentro a nuestro lado. Nosotros nos despedimos en esta noche de jornada europea, que tendrá su continuidad con toda la información del post partido en VAVEL.COM y que continuará mañana con la disputa de los otros dos partidos. Buenas noches y que disfruten.

22:46 Concluímos recordando los goles que, muy posiblemente, le den al FC Barcelona el billete para cuartos de final.

0-2: Dani Alves

0-1: Leo Messi, de penalti

22:42 Pasamos ahor a ver algunas de las imágenes del partido.

Getty Images.

22:41 VÍDEO | Gol de Dani Alves, el que supuso el 0-2.

22:35 ANÁLISIS | Duelo trepidante el que se ha vivido en la ciudad de Manchester. Barcelona y Manchester City abrían, junto al otro partido de hoy (Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain) el regreso de la Champions League. Empezaron dominando los culés, con posesión, aunque no tanto con ocasiones, topando ante la sólida muralla de un conjunto local rezagado y tímido en ataque. Poco a poco, los de Pellegrini empezaron a soltarse y a gozar de buenas ocasiones. Los de Gerardo Martino se dieron cuenta del cambio de tendencia y retomaron la dinámica de los primeros compases, disfrutando también de alguna buena ocasión y resistiendo las acometidas inglesas. Sin variaciones en el marcador se llegaría al final de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, el guión parecía repetirse y el Barcelona dominaba la posesión pero no así las ocasiones, que tampoco se daban. El City salió algo más lúcido que en el primer tiempo y volvió a disfrutar de importantes ocasiones que no se vieron materializadas. Hasta que llegó la jugada clave: Demichelis veía la tarjeta roja por falta cometida sobre Messi. Existían dudas acerca de la posición del jugador local en el momento de zancadillear al argentino pero Demichelis recorría el túnel de vestuarios de forma temprana y Messi no fallaba a la hora de lanzar el penalti, adelantando a los suyos. Los de Pellegrino jugaron son sobriedad a pesar de la inferioridad numérica pero se vieron sobrepasado por la calidad azulgrana y por la superioridad en el número de adversarios. Así las cosas y pese a las intentonas que lideró un gran David Silva, el Barcelona acababa por "sentenciar" la eliminatoria con el segundo tanto de la noche, que llegaría al borde de la finalización del partido. Minuto 90, por obra y gracia de Dani Alves. Los de Pellegrini se complican mucho las cosas y están obligados a ganar por 0-3 en el Camp Nou y no encajar ningún gol; misión prácticamente imposible, si bien los ingleses se agarrarán a su heróica victoria en casa del Bayern de Múnich en la fase de grupos. Con las cosas más o menos claras, quedan aún 90 minutos -mínimo- de intenso fútbol en tierras catalanas.

22:34 FINAL DEL PARTIDO. Venció el FC Barcelona por 0 goles a 2. Muy de cara la eliminatoria para el conjunto culé. El balón dejó de rodar, por el momento, en el Etihad Stadium pero en VAVEL sigue haciéndolo. No se marchen aún.

90+1 ¡Messi! Cerca estuvo el argentino de darle la estocada final a los ingleses pero su remate, salió demasiado flojo. El City está noqueado ahora mismo.

90' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL FC BARCELONAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOL DE ALVEEEEEES!!!!!!!! Sentencia, prácticamente el lateral brasileño, la eliminatoria para los suyos. No obstante, esto es fútbol.

89' Centro de Alves, que despeja Kompany.

88' Ahora sí, el City quema las naves a la desesperada. Quedan 90 minutos de eliminatoria en el Camp Nou pero un gol aquí podría darles la vida.

86' Centro de Silva y Valdés envió a córner. Se agotan las posibilidades para el conjunto local y la grada aprieta en cada acción.

85' CAMBIO | Se retira Cesc Fàbregas y entra en su lugar Sergi Roberto.

84' Se plantaba Dzeko solo en el interior del área pequeña y aunque Valdés evitaba el tanto del empate, el asistente había señalizado la falta del jugador local sobre Piqué.

82' Trataba de internarse Neymar pero Zabaleta despejó con contundencia. No se muestra extremadamente ambicioso el Manchester CIty a estas alturas y es que el conjunto de Pellegrini lleva toda la segunda parte con diez jugadores y un gol en contra.

80' Fuera de juego de Cesc. No parecían indicar eso las imágenes pero así lo señaló el árbitro.

78' VÍDEO | Gol de Messi: 0-1 de penalti.

76' ¡SILVA! Controló con el pecho el jugador canario y remató, tras un buen pase de Zabaleta para que Valdés acabase luciéndose con un soberbio paradón. Estuvo cerca el Manchester City de empatarle al FC Barcelona.

75' TARJETA AMARILLA | Mascherano ve la cartulina por una entrada a destiempo en el centro del campo.

74' CAMBIO | Pellegrini agota los cambios con la entrada de Dzeko por Negredo, que no estuvo especialmente afortunado en la noche de hoy.

74' CAMBIO | Mueve filas el FC Barcelona: entra Neymar por Alexis Sánchez.

72' Remató Leo Messi pero el balón se estrelló en la zaga rival. Sin peligro para el Manchester City.

70' Falta de Busquets sobre Silva en la zona del centro del campo.

69' Centro de Clichy al que llegó Valdés antes que algún delantero del Manchester City.

67' ¡ALVES! Lanzamiento excesivamente cruzado de lateral brasileño.

67' IMAGEN DEL PARTIDO | La falta de Demichelis sobre Messi.

66' Remate de Xavi; se perdió por fuera el disparo del centrocampista culé.

64' IMAGEN DEL PARTIDO | Gol de Messi

64' Trató de rematr Clichy pero perdió el jugador del Manchester City en la frontal del área. Trata de reaccionar el conjunto local, que sabe de las nefastas consecuencias que puede acarrear encajar un gol.

63' IMAGEN DEL PARTIDO | Expulsión de Demichelis.

62' ¡Remate de Nasri! Rechazó la defensa azulgrana.

60' Falta favorable al FC Barcelona. Centró Xavi y desvió Hart con los puños.

60' Falta de Zabaleta sobre Piqué, cumplida la hora de partido.

58' Fuera de juego de Alexis.

58' CAMBIO | Dos, concretamente en filas del Manchester City: Se marcha Jesús Navas y entra en su lugar Nasri. En el segundo de ellos, se marcha Kolarov y entra Lescott.

55' Las imágenes son dudosas acerca de la posición de Demichelis en el momento de cometer la falta. ¿Era dentro del área o fuera? El árbitro lo tuvo claro: dentro.

54' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL FÚTBOL CLUB BARCELONAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡ MARCÓ LEO MESSI DESDE LOS ONCE METROS!!!!

52' PENALTI A FAVOR DEL FC BARCELONA. Demichelis ve la tarjeta roja y deja a su equipo con diez con toda la segunda mitad por delante. Lanzará la pena máxima Leo Messi, jugador que sufriera la falta del propio Demichelis.

50' IMAGEN DEL PARTIDO |

50' Similitudes con el arranque del partido. El Barcelona controla pero su peligro muere en la zona de tres cuartos merced de un Manchester City que arrancó más vivaz pero que ahora se vuelca en defensa.

49' Recibió Messi algo escorado hacia la izquierda pero se quedó sin ángulo para rematar. Insiste el Barcelona pero despeja Kompany con contundencia. Momentos de apuro para los locales.

46' Toca el City en estos primeros minutos de la segunda parte.

21:45 ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!

21:43 Vemos, a continuación, algunas de las imágenes que han dejado la primera mitad de este Manchester City - FC Barcelona. (Foto: Reuters).

21:36 Dos disparos a puerta para cada equipo y cuatro de los locales por uno del Barcelonamás más allá de los tres palos. La cautela en las defensas es evidente y es que en las eliminatorias, recibir un gol puede resultar definitivo.

21:34 Partido emocionante, tal y como se preveía en el Etihad Stadium. Empezó dominando el FC Barcelona, ante un Manchester City tímido y rezagado en su área, que poco a poco fue estirándose y generando alguna que otra llegada con peligro. Los de Gerardo Martino pasaron algún apuro hasta que retomaron el control del balón y del juego. Los dos contendientes han gozado de buenas oportunidades pero el el empate sigue reinando en el luminoso del coliseo inglés.

45' FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Manchester City 0 - 0 FC Barcelona.

44' ¡NEGREDO! Fantástico el centor de Jesús Navas por la derecha y el remate de Negredo fue defectuoso; le ganó la marca a Alves pero no logró rematar con peligro.

42' Centró para Alexis, que estaba en posición antireglamentaria. Aprovechan ambos equipos sus últimos coletazos en esta primera mitad.

41' Trató de rematar Negredo pero Mascherano se adelantó para despejar.

40' Cinco minutos para llegar al descanso. Ambos equipos han disfrutado de buenos períodos en estos primeros 45 minutos pero el marcador sigue mostrando un empate a cero.

38' Buen envío hacia Alexis, que parecía partir en situación correcta pero acabó perdiendo el balón por obra y gracia de Demichelis; la ocasión se frustró.

36' Otra tarjeta amarilla. Empieza a endurecerse algo más el juego. Ahora la vio Kolarov, segundo jugador del City amonestado.

35' Cayó Negredo en el área y reclamó falta pero no lo entendió así el árbitro.

33' Falta peligrosa favorable al FC Barcelona. Pueden sacarla Messi o Xavi, que están junto al balón. La bota finalmente el astro argentino para que el cuero acabe estrellándose en la barrera. Sin peligro para el Mancehster City.

32' Falta de Zabaleta sobre Iniesta. Piden cartulina los jugadores barcelonistas.

31' ¡REMATE LEJANO DE XAVI! Desvió en dos tiempos Hart. Llevaba potencia y peligro el disparo del centrocampista culé.

28' TARJETA AMARILLA: la segunda del partido, esta vez para un jugador del City: Álvaro Negredo. La vio por zancadillear a Piqué.

26' El Barcelona quiso devolver el susto a su rival y los jugadores del FC Barcelona reclamaron una mano de Clichy en el interior del área inglesa. Parece un penalti claro, que no señaló el árbitro.

26' ¡DISPARO DE NEGREDO! Remató el jugador del City volteándose pero el balón acabó, sin problemas en la smanos del meta culé.

25' Empieza a volcarse el juego hacia el campo del FC Barcelona; el City se ha sacudido los complejos y empieza a llegar al a meta rival, haciendo que los culés pasen algún que otro apuro.

24' ¡BARULLO EN EL ÁREA DE VALDÉS! Acumulación de jugadores de uno y otro equipo después de que Silva enviase un centro medido a la portería barcelonista. Al final, el árbitro acabó señalando falta sobre el guardameta español.

23' Falta de Cesc sobre Silva; se traba ligeramente el partido y la falta no está exenta de peligro para la portería azulgrana. Muy escorada hacia la izquierda. Pondrá el balón en juego Siva.

22' TARJETA AMARILLA: la primera del partido es para Dani Alves por reincidir en sus faltas.

22' Pellegrini vive el partido de pie y aparentemente nervioso.

21' IMAGEN DEL PARTIDO |

18' ¡NEGREDO! Buena llegada del jugador español, que llegó hasta la línea de fondo y centró a nadie. No había jugador para rematar un balón que se paseó por la portería del FC Barcelona.

16' Se anima tímidamente el Manchester City. La buena jugada de Touré Yaya derivó en un buen pase hacia Navas, que centró. No llegó Sivla y aunque Valdés no pudo blocar el balón por alto, cayó al suelo, señalando el árbitro falta en ataque.

14' Lo intentaba Negredo tras un fantástico control en el interior del área pequeña del Barcelona pero Mascherano desbarató la ocasión para el jugador del City.

13' Los datos de posesión que ofrece la realización del partido muestran un clarificador porcentaje: 73% para el FC Barcelona, 27% para el Manchester City.

11' El centro de Alves acaba en córner. Será el segundo del partido y el segundo para el conjunto que entrena el Tata Martino. Xavi lo botará de nuevo. Despeja con los puños Hart.

10' Se cumplen 10 minutos de partido y no ha habido ni un solo remate a puerta. El FC Barcelona no encuentra el camino en medio de la maraña de jugadores locales y el Manchester City invierte esfuerzos en labores defensivas.

9' Despeje de Kolarov. Muy rezagado el City, que parece cederle la posesión y el control a los azulgrana.

7' Perdió Messi el balón en la frontal del área; logra llegar el FC Barcelona, dueño y señor del balón, hasta las inmediaciones de la portería del Manchester City pero ahí expiran sus jugadas.

5' Falta de Zabaleta sobre Iniesta. Muy compliado quitarle el balón de los pies al Mago de Fuentelvilla. Recordamos que Zabaleta está apercibido de sanción, junto a Fernandinho.

3' Trataron de responder los locales con una llegada pero el pase de Negredo no encontró rematador y sí a una atenta defensa azulgrana para despejar.

3' Primer córner para el FC Barcelona. Lo bota Xavi, sin peligro para el área inglesa.

2' Triangula el FC Barcelona, que habrá de tirar de paciencia para encontrar el huecol. Maraña de jugadores del Manchester City en el centro del campo, que dificultan la fluidez del balón.

1' Puso en movimiento el balón el Manchester City pero se hace con él rápidamente el FC Barcelona. Fuerte presión del conjunto local en estos primeros compases del partido.

20:45 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

20:44 Se lleva a cabo el sorteo de campos. Ambientazo de lujo en el Etihad Stadium.

20:42 Suena el himno de la Champions, la mayor motivación para los jugadores, en este caso de Manchester City y FC Barcelona.

20:41 Están los jugadores en el túnel de vestuarios, listos para saltar al terreno de juego. El Manchester City - FC Barcelona está a punto de empezar.

20:35 Vemos ahora la llegada del técnico local, Manuel Pellegrini. (Foto: UEFA).

20:32 Un cuarto de hora, apenas, para que arranque el duelo. Les recordamos más gráficamente cuáles serán los 'onces':

20:25 No será este el único partido del que podrán disfrutar en la noche de hoy. Bayer Leverkusen y Paris Saint Germain harán que el balón eche a rodar también sobre el verde del BayArena y ustedes podrán disfrutar de este encuentro, también, aquí. Mañana será el turno del Arsenal - Bayern de Múnich y el Milan - Atlético de Madrid, que también podrán seguir con nosotros. La próxima semana se completarán el resto de partidos de esta ida de octavos de final con el Schalke04 - Real Madrid y el Zenit Borussia Dortmund, que se disputarán el próximo martes 25; y el Galatasaray - Chelsea junto al Olimpiacos - Manchester United, el miércoles 26. Partidazos todos ellos que podrá vivir con la máxima emoción en VAVEL.COM.

20:22 Ambiente húmedo en las previsiones meteorológicas de la UEFA para el choque de esta noche. Un 88% de humedad, aunque la temperatura será de unos cinco grados la hora del encuentro. Cabe rcordar, en lo futbolístico, que Fernandinho, que finalmente jugará y Zabaleta están apercibidos de sanción, por lo que de ver una amarilla, serían notables ausencias para Pellegrini en el 'once' de la vuelta, que se disputará en dos semanas en el Camp Nou.

20:16 La web oficial de la UEFA muestra las botas con las que saltará al césped la gran estrella azulgrana, Leo Messi. La bandera de Argentina, el nombre de su hijo, junto a su fecha de nacimineto y el número 10. Señas de identidad inequívocas del crack barcelonista.

20:12 Imágenes del encuentro. Álvaro Negredo llegando al coliseo 'citizen'. (Foto: uefa.com).

20:08 Duelo de máxima emoción el que se vivirá hoy en el Etihad Stadium. Frente a Leo Messi no estará el Kun Agüero pero si Álvaro Negredo, el primer jugador del conjunto inglés que anota un 'hat-trick' en Champions League.

20:05 Pocos secretos podrá guardar el City para su rival de esta noche. Javi García, David Silva, Jesús Navas y Álvaro Negredo o el propio Yaya Touré llegan procedentes del campeonato español, viejos conocidos, por tanto, del FC Barcelona, equipo de procedencia del último aludido.

19:57 Recordamos quién será el árbitro del partido, así como el resto del equipo de asistentes que le acompañarán: Jonas Eriksson (SWE); arbitros asistentes: Mathias Klasenius (SWE), Daniel Wärnmark (SWE); cuarto árbitro: Daniel Gustavsson (SWE); arbitros asistentes adicionales: Stefan Johannesson (SWE) y Markus Strömbergsson (SWE).

19:45 Por parte del FC Barcelona estos son los once elegidos: Valdés, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta, Alexis y Messi.

19:44 Vamos ya con las formaciones de ambas escuadras. Esta será la del Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Navas, Toure, Fernandinho, Kolarov, Silva, Negredo.

19:15 Sólo queda por ver el escenario del primer asalto en este eliminatoria a doble partido entre City - Barcelona: el Etihad Stadium de Manchester. Curiosamente el primer pratido que se disputó en este estadio fue un amistoso entre el Manchester City y el FC Barcelona el 10 de agosto de 2003. El primer tanto lo marcaba Nicolás Anelka y sumaría en el triunfo de los locales por 2-1. Anteriormente se le conocia como Estdio Ciudad de Manchester y fue construido para los Juegos de la Commonwealth de 2002; supuso un coste de 110 millones de libras. El City juega como local allí desde la temporada 2003/04 tras abandonar Maine Road.

19:10 DECLARACIONES | LEO MESSI Y PIQUÉ | Del partido habló también la gran estrella azulgrana, Leo Messi. El astro argentino se congratulaba por la disputa de estos octavos, que traen consigo la parte más emocionante de la Champions League: "Es fantástico jugar en las fases determinantes de la UEFA Champions League y espero que, con suerte, lleguemos a la final esta temporada".

Otro que también habló sobre la cita ante el City fue el central Gerard Piqué. Para él, alzar el título es un camino que exige enfrentarse a los mejores equipos del continente, por lo que el catalán obvio hablar de buena o mala suerte: "Es el sorteo y ha tocado lo que ha tocado. En la Champions tienes que ganar a los mejores si quieres ser campeón. Sería una pérdida de tiempo pensar si hemos tenido o no mala suerte. Tenemos que ser nosotros mismos”. De igual modo, Piqué habló sobre el estado de forma y la mentalidad con la que ambos equipos afrontan este encuentro: “Llevamos una temporada movidita, a pesar de ir líderes casi todas las jornadas y estar vivos en Champions y Copa. Ellos tienen un equipo muy bueno y muy solvente. Llegamos con buenas sensaciones, pero no creo que el estado anímico influya ahora, porque ambos equipos llegamos bien a la eliminatoria”. Partido especial para el central azulgrana, que militó anteriormente en el Manchester United y no dejará de vivir el encuentro de esta noche como un segundo derbi, un partido donde se verá las caras con otro 'muro' defensivo, el zaguero del City, Vincent Kompany. En ambos bandos, sendos encargados de tumbar esas murallas, dos candidatos a ocupar la delantera de la Selección Española en el próximo Mundial de Brasil: Jesús Navas y Pedro Rodríguez.

19:05 DECLARACIONES | TATA MARTINO | El técnico del conjunto barcelonista también compareció en rueda de prensa y habló sobre las dificultades del choque: "Lo que más me llama la atención es su diversidad en la forma de atacar. Es un equipo muy difícil de controlar", manifestaba el argentino. No obstante, el entrenador del Barcelona tiene claro, al igual que su homólogo, cuál es el camino: "Debemos mantener la posesión y buscar el gol. Son los dos objetivos que tenemos. Tener el balón es nuestra prioridad juegue quien juegue". Martino considera que el enfrentamiento entre Manchester y City es el más equilibrado de todos los que han deparado estos octavos de final: "Nuestro cruce es el más parejo de octavos. Podría haber sido tranquilamente un cruce más cercano a la final. Los dos estamos bien".

19: 00 DECLARACIONES | YAYÁ TOURÉ | Metido de lleno ya en la rutina de trabajo del Manchester City, Yaya Touré tiene claro cuál es el camino a seguir para plantar cara al FC Barcelona, su equipo hasta hace bien poco; la clave: concentración: “Será un buen partido, aunque hay que lograr un buen resultado para la vuelta. Esto son dos partidos y no tenemos que precipitarnos. Debemos salir muy concentrados. Hay diferencias entre el campeonato español y el inglés, por lo que deberemos estar centrados para contrarrestar el juego del Barça”. (Foto: http://sportwitness.ning.com).

18:55 DECLARACIONES | PELLEGIRNI | Momento de conocer las sensaciones de los protagonistas. Manuel Pellegrini, que busca un nuevo triunfo en su dilatada carrera, hablaba en la rueda de prensa previa al día del partido y se mostraba plenamente concienciado de cuál es el gran peligro del conjunto azulgrana, sin olvidarse de que Leo Messi es sólo la guinda a un grandioso equipo, factor que no debe olvidar el técnico chileno: "Es complicado parar a Lionel Messi, sin lugar a dudas, muy complicado, porque es un jugador de talla mundial. Tiene muchas cosas: es muy veloz, tiene buena técnica y buena finalización. Es un jugador muy importante, pero no creo que el Barça sea Messi. También hay otros jugadores que pueden decidir el partido, así que es importante atacar y defender como un equipo". Pellegrini no ha escatimado en elogios hacia el conjunto azulgrana, al que calificó como "el mejor del mundo": "Es un equipo diferente y será importante ganar en casa. El Barça no es un equipo que practique un fútbol normal. Son finalistas de Copa, líderes en la Liga y sigus en la Champions. Probablemente sea el mejor equipo del mundo. Para los dos equipos es muy importante. La parte táctica será clave”. (Foto: futbolreal.com).

18:50 En filas azulgranas será Cesc Fàbregas el que pueda volver al 'once' si así lo estima oportuno su entrenador tras cumplir también un partido de sanción. También estarán Xavi, que vuelve a la convocatoria y Neymar, totalmente recuperado de su lesión y que ya brillase con luz propia en el choque ante el Rayo. En cuanto al capítulo de ausencias o dudas, varios canteranos: por un lado, Jonathan Dos Santos, que sufría una lesión en sus ligamentos durante un entrenamiento (23 de octubre) y cuyo período de baja podría prolongarse hasta el mes de abril. Por otro lado, Isaac Cuenca, que ya pasó por el quirófano en verano y que desde entonces no ha jugado, se queda fuera por decisión técnica. Por último encontramos a Ibrahim Afellay, que volvió a los terreno de juego ante el Málaga (26 de enero) tras la operación de cuádriceps a la que se sometió en agosto y que ha entrado en la convocatoria de Gerardo Martino. El Tata se lleva a todos menos al citado Isaac Cuenca. (Fotos: taringa.net; aldialasnoticias.blogspot.com; sportyou;



Vuelve Cesc y son baja Jonathan Dos Santos, Isaac Cuenca

18:45 Pasamos a analizar la situación en la que ambas escuadras llegan al choque, altas, bajas, sanciones, recuperaciones. En definitiva, las armas con las que contarán o no El Tata Martino y Manuel Pellegrini. En contrapartida a la ya sabida baja del 'Kun', el técnico chileno del Manchester City recupera a Yaya Touré, exjugador del conjunto azulgrana que se verá las caras, por primera vez desde su marcha de la ciudad condal, a su anterior equipo. El jugador de Costa de Marfil ha cumplido ya su partido de suspensión y estará a las órdenes de su entrenador para la cita europea. El que aún debe cumplir con su sanción es James Milner, que no será de la partida para los suyos. Como también podrían no serlo Fernandinho, aquejado aún de su lesión en el cuádriceps y Nastasic, que sufriera una lesión en su rodilla. Estos dos últimos son duda, si bien el primero de ellos se ha ejercitado con normalidad en las dos últimas sesiones y es de esperar que Pellegrini pueda contar con él si así lo establece oportuno. (Fotos: thesun.co.uk; daylistar.co.uk; http://uk.eurosport.yahoo.com/; diariohoy.net, goal.com; ).



Vuelven Yaya Touré y Nasri; son baja Milner, por sanción y el Kun, por lesión



Fernandinho y Nastasic, dudas

18:40 El Etihad Stadium no podrá vivir hoy su particular duelo de goleadores a pesar de ser los dos conjuntos más anotadores del planeta , equipos caracterizados por su juego ofensivo, el ataque por bandera. El 'Kun' Agüero está lesionado y no podrá seguir incrementando su particular cuenta anotadora, ya que el argentino es el máximo artillero de los 'citizens' en comptición europea con con tantos, junto con Álvaro Negredo. De hecho, antes de caer lesionado, Agüero marcó en 25 de los últimos 26 partidos disptuados, más allá de la Champions. En el otro lado de este particular 'ring', Lionel Messi; con sus seis tantos es también el máximo goleador de los suyos en esta edición de la Liga de Campeones. Duelo de argentinos que no podrá celebrarse por la lesión del 'Kun', a quien muchos sitúan en la órbita del FC Barcelona. Quien sí podría 'plantarle cara' a Messi es Álvaro Negredo, que acumula el mismo número de tantos que el Kun. (Fotos: elsol.com.bo y Carla Cortes - VAVEL).





18:35 Pero si al Barcelona no se le da especialmente bien jugar en Inglaterra, a Pellegrini tampoco se le da especialmente bien jugar contra el Barcelona. El técnico chileno lo ha hecho en varias ocasiones, al frente del Villarreal, Real Madrid y Málaga; un total de 22 enfrentamientos que se saldan del siguiente modo: cuatro victorias -ninguna con el conjunto blanco-, cuatro empates y 14 derrotas.

Create Infographics

18:30 Esta será también la primera vez que el Manchester City dispute unos octavos de final de la Champions League. Para su rival, el FC Barcelona será la séptima vez. Momento también para valorar el balance del conjunto inglés como local y del catalán como visitante. Estrechando el cerco, los de Manchester se han medido a un equipo español en cuatro ocasiones: dos triunfos y dos empates. No conocen, pues, la derrota en su feudo. Por su parte, el Barcelona no ha vencido en sus últimos cinco visitas a Inglaterra, territorio que vende caras sus derrotas para los del Tata. Para dar con un triunfo barcelonista en las islas es necesario trasladarse hata la temporada 2006/07 ante el Liverpool (0-1). En total: seis victorias, ocho empates y 14 derrotas para los azulgrana en territorio inglés. Para más señas, la ciudad de Manchester nunca ha visto un triunfo culé.

18:25 Esta será la primera vez que Manchester City y FC Barcelona se vean las caras en partido oficial. Se han medido un total de seis veces; todas ellas en amistosos. Máximo equilibrio esn esos duelos. En tres de esos encuentros venció el FC Barcelona; un cuarto se decantó del lado inglés en la tanda de penaltis y en los otros dos también se impuso el conjunto de Manchester por resultados ajustados. No obstante, lo que hoy hay en juego es mucho más importante, por lo que habrá que ver quién golpea primero en esta eliminatoria a 180 minutos -mínimo-. Estos son los números que han llevado hasta esos dos equipos a los octavos de final.

Manchester City - Barcelona

18:20 Tras todo esto, el FC Barcelona culminaba su participación en la fase de grupos como líder del H, seguido del Milan. Los auzlgrana sumaron cuatro victorias, un empate y una derrota para un total de 13 puntos. Máximos goleadores del grupo con mucha diferencia sobre el segundo (16 tantos) y tan solo cinco en contra, al igual que el Milan.

18:15 Por su parte, el FC Barcelona quedaba encuadrado en el grupo H, junto al AC Milan, Ajax de Amsterdam y Celtic de Glasgow. Los catalanes debutaban en casa ante el Ajax, certificando su primer triunfo en la Champions League (4-0) para, posteriormente trasladarse hasta Escocia y enfrentarse el Celtic en un suma y sigue de victorias. Algo más lo complicó el Milan en San Siro, donde los azulgrana sólo pudieron hacerse con un empate a uno. Más efectivo resultó el equipo culé en casa ante los italianos, donde vencieron por 3-1. Las dudas empezaron a planear tambiénen la máxima competición continental con la primera derrota sufrida en Europa de manos del Ajax en Amsterdam (2-1). Los barcelonistas cerraban su participación en la fase de grupos con una contundente goleada por 6-1 en el Camp Nou frente al Celtic.

18:00 Así las cosas, el conjunto inglés se clasificó como segundo de grupo, por detrás del Bayern de Múnich, con el mismo número de victorias, empates y derrotas que el conjunto almeán, con un gol menos a favor y, eso sí, cinco más en contra.

17:55 Centrados ya plenamente en la Champions, momento para recordar cuál ha sido la trayectoria de ambos equipos hasta aquí, a qué rivales se midieron en la fase de grupos y en qué posición se clasificaron para llegar hasta estos octavos. Vamos prirmero con el Manchester City. Los ingleses quedaban encuadrados en el grupo D, junto al vigente campeón, el Bayern de Múnich, Viktoria Plzen y CSKA de Moscú. Los ingleses debutaban desplazándose hasta territorio checo para medirse con el Viktoria Plzen, ante el que cosecharon un meritorio triunfo por 0-3. No obstante las buenas sensaciones duraron el tiempo justo que tardó el Bayern en llegar al Etihad Stadium para endosar un 1-3 a los de Pellegrini. Pero si los 'citizens' sucumbían en casa, como visitantes se mostraban implacables y de nuevo se impusieron ante el CSKA en Rusia por 1-2. La segunda vuelta la arrancarían los ingleses dándole la vuelta a la inercia establecida en la primera y ganando el primer partido en el Etihad por un contundente 5-2 ante el conjunto ruso. La circunstancia se repetiría una jornada después, venciendo en esta ocasión al Viktoria Plzen por 4-2 para acabar con la gran 'machada' de los 'citizens' al vencer en casa del todopoderoso Bayern de Múnich por 2-3 en un vibrante partido.



wikipedia

Manchester City - FC Barecelona

17:50 Situación también e máxima tranquilidad la que caracteriza al Barcelona, si bien los azulgarana no han de confundir esto con la relajación, pues Real Madrid y Atlético de Madrid mantienen el ritmo marcado y suman los mismos puntos que los catalanes en la cabeza de la tabla, exponiendo uno de los campeonatos más reñidos y disputados de los últimos años. Así aparca el Barça su participación en Liga para encargarse de encarrilar el pase a cuartos de final en la Champions League.

17:45 Mejor llegará posiblemente el FC Barcelona, tras el contundente triunfo cosechado ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, un 6-0 que borra las dudas que algunos detectaban en el juego de los azulgrana. Los del Tata Martino certificaban también su pase a la final de la Copa del Rey, donde se medirán al Real Madrid el próximo mes de mayo. Lejos parece quedar ya el pinchazo en casa con el Valencia y los empates ante Atlético de Madrid y Levante, que suscitaron las mencionadas dudas.

ÚLTIMOS CINCO RESULTADOS DEL FC BARCELONA J20 J21 J22 J23 J24 LEV 1 - 1 FCB FCB 3 - 0 MAL FCB 2 - 3 VAL SEV 1 - 4 FCB FCB 6 - 0 RAY

17:40 A pesar de los últimos resultados, la marcha general del Manchester City no ha sido mala en absoluto a lo largo del campeonato doméstico y el conjunto de Manuel Pellegrini se sitúa como tercer clasificado a sólo tres puntos del líder, el Chelsea y con un partido menos. La buena situación en Liga otorga tranquilidad a los 'citizens' de cara a afrontar el vital partido de esta noche con el FC Barcelona.

17:35 Con distinta moral llegarán ambos conjunto al vital enfrentamiento de octavos en Champions, que determinará buena parte del desarrollo de la eliminatoria y, por ende, del destino de ambos equipos en la máxima competición del fútbol continenental. En definitiva, Manchester City y Barcelona empiezan a jugarse gran parte de la temporada en la noche de hoy. El equipo de Manuel Pellegrini llega, además, algo más descansado después de que su partido liguero ante el Sunderland fuera aplazado. No obstante sus dos últimos resultados en la Premier no han sido muy positivos, habiendo empatado a cero ante el Norwich City y habiendo caído en su propia casa ante el Chelsea de José Mourinho por un ajustado 0-1. El equipo inglés es, además, un equipo plagado de viejos conocidos para la parroquia barcelonista:

ÚLTIMOS CINCO RESULTADOS DEL MANCHESTER CITY *Suspendida la 26* J21 J22 J23 J24 J25 NEW 0 - 2 MAN MAN 4 - 2 CAR TOT 1 - 5 MAN MAN 0 -0 CHE NOC 0 - 0 MAN

17:30 Muy buenas tardes y bienvenidos al regreso del mejor fútbol del planeta; vuelven las mágicas noches europeas; vuelve la UEFA Champions League. Lo hace, además, con uno de los mejores partidos que depararán estos octavos de final, un duelo entre el Manchester City y el FC Barcelona, una final adelantada. Ingleses y catalanes se verán las caras, primero en el Etihad Stadium y nosotros trataremos de contarles todo lo que dé de sí el primer encuentro de la eliminatoria desde ahora y hasta que el árbitro haga sonar el pitido final. ¡Arrancamos con la previa del directo! La de la sección barcelonista la tienen aquí: Manchester City - FC Barcelona: el camino a Lisboa comienza en Manchester.