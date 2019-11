El milagro de Kiko Ramírez

Kiko Ramírez llegó a La Feixa Llarga hace 4 meses para llevar a flote a un Hospitalet hundido en la clasificación y con una crisis de resultados importante, una sola victoria en 8 partidos en los que Martín Posse dirigió a los ribereños. Y la victoria no la consiguió en el campo, cuyo partido terminó empatado a dos goles, sino que fue en los despachos. El conjunto catalán impugnó el partido frente al Valencia Mestalla por alineación indebida de Mario Arqués. Contando con el punto que hubiera conseguido si el partido no hubiera sido impugnado, el Hospitalet de Martín Posse hubiera conseguido tres puntos en sus ocho partidos.

Lavado de imagen

El técnico de Tarragona ha cambiado la imagen del club en lo que a resultados y a juego se refiere. En sus cuatro meses al frente del conjunto catalán, l'Hospitalet sólo ha perdido en dos ocasiones, consiguiendo 36 puntos de los 54 posibles en los 18 partidos que ha dirigido. Con estos números, Kiko Ramírez ha llevado al conjunto ribereño a la sexta posición de la tabla con 41 puntos, a seis de las posiciones que dan derecho a participar en el playoff de ascenso a la Liga Adelante y sólo 10 puntos por debajo del líder, el Llagostera, que precisamente cayó el pasado domingo en La Feixa Llarga.

El actual campeón del grupo 3 ha ido claramente de menos a más. Se ha hecho fuerte en casa, donde sólo ha perdido un partido (0-1 ante el Constància) y sólo ha cedido cinco puntos: la derrota ante el conjunto balear y un empate frente al Lleida Esportiu.

No sólo eso. El conjunto entrenado por Martín Posse marcó 7 goles y recibió 12. Con el técnico argentino el Hospitalet marcaba 0.875 goles por partido y recibía 1,5. El mismo equipo entrenado por Kiko Ramírez ha marcado, hasta la fecha, 33 goles y ha recibido 15 en 18 partidos que ha dirigido el técnico tarraconense. Así pues, el conjunto catalán marca 1,83 dianas y recibe 0,83 por partido. Es decir, con Kiko Ramírez, los mismos jugadores de los que disponía Martín Posse marcan más del doble de tantos por partido y reciben la mitad de goles que con el técnico argentino.

No es, por tanto, casualidad que el conjunto catalán esté en la posición actual, que podría ser aún más alta si el técnico tarraconense hubiera llegado en verano a la entidad franjiroja.

Jugadores clave

No sólo es mérito del entrenador, los jugadores también tienen parte de culpa en el gran momento de forma por el que pasa l'Hospitalet. Tres jugadores han sido los máximos protagonistas en hacer esto posible y han destacado desde que Kiko Ramírez llegó al banquillo catalán.

El veterano portero del Hospitalet es uno de los referentes del conjunto catalán, y ya lo fue la temporada pasada cuando terminaron campeones del grupo 3. Craviotto ha defendido la portería ribereña durante toda la temporada y no ha defraudado. No hay partido en el que no se vea una parada espectacular del soriano, que no tiene rival en los balones aéreos. Es, sin duda, uno de los mejores porteros de la categoría y actualmente se encuentra en la séptima posición de la clasificación de porteros del grupo 3, con 27 tantos recibidos en 26 partidos.

Valentín es el dueño y señor de su banda en cada partido. No hay rival que cree peligro por su lado del campo. Es un jugador polivalente, con detalles técnicos y que defiende igual de bien que ataca. Igual que Craviotto, es muy bueno con el juego aéreo.

Pero sin lugar a duda, el mejor jugador de la plantilla catalana, o al menos el que más ha evolucionado con Kiko Ramírez al frente, es Aridai. El canario llegó al Hospitalet con la difícil papeleta de sustituir a Cirio, máximo goleador de la pasada campaña y uno de los artífices del incleíble Hospitalet 2012-2013. Aridai no ha defraudado. Cuando no ataca está defendiendo, y cuando ataca vuelve loca a la zaga rival, por el centro o por las bandas. No es el típico delantero que sólo está arriba, también ayuda en tareas defensivas. No obstante, tiene pendiente mejorar sus números goleadores, aunque lo suple con las numerosas asistencias que reparte en cada partido.

¿Y ahora qué?

Lo que le espera a l'Hospitalet en lo que queda de temporada es un misterio. Si bien es cierto que el conjunto catalán ha dado un salto cualitativo impresionante con Kiko Ramírez, y la afición así lo cree. En cada partido se sienten a los aficionados corear el nombre de su entrenador, sabedores de que, sin él, posiblemente no estarían donde acualmente se encuentran. Quedan aún 12 partidos por delante, y sólo 6 puntos separan a los ribereños del cuarto clasificado. La remontada es posible, más aún viendo cómo juega y el potencial del equipo.