El novato sabía a lo que venía

La vida son constantes cambios y si no que se lo digan a los aficionados del Puerta Bonita. El equipo carabanchelero ha vivido un cambio tan drástico en su ascenso de categoría solo comparable a esos niños que pasan de estar jugando al fútbol en el patio del colegio a evitar las malas influencias que uno se encuentra en la adolescencia. Pero no seamos ventajistas, los novatos que llegan a la categoría de bronce saben a lo que vienen. Les toca sufrir.

Echemos la vista atrás. El 17 de febrero de 2013, con el día de los enamorados aún reciente, el Puerta Bonita, que se situaba 6º con 37 puntos en Tercera División, ganaba (2-1) en el Antiguo Canódromo al Collado Villalba, uno de los gallitos de la competición y que llegaba a Carabanchel empatado a puntos con el líder, el Colmenar Viejo. Tras esa bonita jornada, los porteños lograron nueve victorias, tres empates y una sola derrota en lo que restaba de liga. El Puerta Bonita salió campeón y eso solo sería el anticipo de lo verdaderamente importante: el ascenso por primera vez a Segunda División B tras ganar a la Agrupación Deportiva San Juan con ese histórico gol de Rubén Blanco.

Solo cinco victorias, once empates y diez dolorosas derrotas

Volvamos al presente. El Puerta Bonita, uno de los novatos del grupo -los otros son el Sariñena y el Laudio-, vive la otra cara de la moneda del fútbol. La temporada pasada disfrutó, y de que manera, pero este año le está tocando sufrir para mantener el sueño de seguir una temporada más en Segunda División B. Solo cinco victorias, once empates y diez dolorosas derrotas son las estadísticas del equipo dirigido, actualmente, por David Cubillo. Uno de los clubes más antiguos de la ciudad de Madrid no está pasando su mejor momento.

Tras el cambio de entrenador hace unos meses, y la posterior adaptación de Cubillo, llegaron los buenos resultados que parecían alejar los fantasmas del descenso. Pero arrancó el nuevo año y el equipo no termina de carburar. Los continuos movimientos realizados en el mercado invernal han desestabilizado el equipo y a los aficionados, que ven como los nuevos fichajes o no van convocados o son titulares de la noche a la mañana. Los jugadores que estaban llamados a ser piezas importantes esta temporada no terminan de echarse el equipo a la espalda, como puede ser el caso de Roberto Peragón, que no marca un gol desde hace ya varios meses. Pero lo peor es la sensación que deja el equipo en algunas jornadas, sobre todo cuando están obligados a ganar y se les escapan puntos vitales. Ejemplos significativos como aquella derrota en casa ante el Peña Sport o cuando perdieron dos puntos de oro en Amorebieta con una ventaja de dos goles en el tramo final del partido. Cosas así son de las que luego te arrepientes a final de temporada.

El Real Madrid Castilla puede hacer un favor al Puerta Bonita

Doce jornadas por disputar, misma cantidad de finales para lograr un objetivo. Eso si, mirando de reojo la Segunda División, ya que un posible descenso del Castilla mandaría al Real Madrid C a Tercera División lo que podría salvar de la quema a uno de los equipos que están en puestos de descenso, ya que el filial madridista, que está en la categoría de bronce, se sitúa decimotercero, algo más alejado de los puestos que obligan a sufrir. Más de un aficionado porteño va a estar más pendiente esta temporada de Raúl de Tomás, José Rodríguez y compañía que de los famosos Cristiano, Benzema y Bale.

El dramatismo está inundando los sentimientos de los aficionados del Puerta Bonita, pero aún quedan doce jornadas por disputar y en el Antiguo Canódromo ya saben lo que es realizar una recta final de temporada casi perfecta como ya hicieron el año pasado en Tercera División. Las circunstancias, ni mucho menos, son las mismas, pero soñar es gratis y peor lo estarán pasando el Sariñena, Peña Sport y Laudio, equipos que están por debajo de los carabancheleros en la clasificación.

El Sariñena y el Laudio, otros debutantes en la categoría

Hay muchos equipos que han ascendido esta temporada a Segunda División B y que están compitiendo en el grupo 2: Las Palmas Atlético, Toledo, Conquense, Laudio, Sariñena y Puerta Bonita. El día que repartieron la suerte para estos equipos algunos no acudieron, quizá estaban entretenidos haciendo milagros para poder mantener económicamente al equipo una temporada más. Analizando el resto de ascendidos nos encontramos situaciones dispares. Las Palmas Atlético está líder en solitario y aventaja en dos puntos al segundo clasificado. El Toledo, por su parte, está luchando por ascender situándose tercero en la clasificación a tan solo cuatro puntos de los canarios. El Conquense, último equipo en ganar en el Canódromo, apura sus posibilidades de entrar en los puestos de promoción de ascenso que están a tres puntos. Por último, el Puerta Bonita, Laudio y Sariñena luchan por mantener la categoría.

El Sariñena es uno de los tres debutante en la Segunda División B y las cosas no les están yendo del todo bien. Viven su particular lucha con el Peña Sport para no ser el colista de la categoría, aunque a veces hacen amagos de salir de los últimos puestos con buenos resultados como el empate en el campo del Fuenlabrada o sus dos últimos resultados, ganando al filial del Atlético de Madrid y empatando ante el filial madridista. Pero no vale con hacer amagos. Solo les salvaría una racha milagrosa de buenos resultados y tener suerte, mucha suerte. Los novatos sabían a lo que venían.

En Ellakuri también están de estreno esta temporada y es que el Laudio está compitiendo por primera vez en la Segunda División B tras muchos años deambulando por Tercera División y divisiones regionales. El equipo dirigido por Ramón Castelo está un punto por debajo del Puerta Bonita, por lo que dos puntos le separan de salir de los puestos de descenso. Otro novato que ha conseguido, recientemente, ponerle las cosas complicadas a equipos como el Fuenlabrada, al que ganó en su campo (1-2) contra todo pronóstico. Su principal referente sigue siendo el veterano delantero Germán Beltrán, él fue el autor del gol del ascenso ante el Mar Menor CF y él está siendo el máximo goleador esta temporada de los de Llodio. El Sariñena lo tiene complicado, casí imposible, pero tanto el Puerta Bonita como el Laudio tienen la esperanza de que el año que viene los novatos sean otros.

El filial está dando la cara en Preferente

El CD Montijo-San Antolin es el filial del Puerta Bonita y un recién ascendido en la Preferente madrileña. Actualmente compite en el grupo 2 contra equipos tan míticos en la capital como el Navalcarnero, el Lugo Fuenlabrada o el Villaviciosa de Odón. Cesar Garzón, entrenador del equipo, está superando las expectativas situando al Montijo en quinto lugar en la clasificación con 32 puntos, a tan solo siete de lograr otro increíble ascenso. Esta gran posición se debe a la racha de partidos sin perder que lleva el filial, ya que la última vez que conoció la derrota fue el 15 de diciembre de 2013, desde entonces han logrado seis victorias y un solo empate. Novato en la categoría, si, como el Puerta Bonita, pero a diferencia de sus mayores no sufren y luchan por objetivos más interesantes como un posible ascenso.