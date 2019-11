Yo jugué en el Real Betis: Andrey Nikolayevich Kobelev

La escuadra de las trece barras recibe esta semana al Rubin Kazan ruso, un conjunto al que nunca se ha medido, puesto que su historial ante equipos de ese país se reduce al cruce que tuvo en la Recopa contra el 77/78 contra el Dynamo de Moscú, que lo eliminó tras empatar a cero en el Villamarín y vencer por 3-0 en la tierra de los zares. De igual modo, solo se contabilizan dos casos de futbolistas nacidos allí que han vestido la elástica verdiblanca. El primero, Sergei Vladimirovich Neyman, que tuvo una testimonial aportación al ascenso de la 89/90, jugando siete encuentros.

Otro es el de nuestro protagonista, Andrey Nikolayevich Kobelev, que llegó a Heliópolis acompañando al azerbayano Velli Kassumov en diciembre de 1992, permaneciendo en La Palmera hasta el mercado invernal de 1995. Aunque cuando arribó al Villamarín ya contaba con una dilatada experiencia en su país. Nació en la capital, Moscú, el 21 de octubre de 1968. Allí comenzó a desarrollar desde muy pequeño su afición al fútbol, enrolándose en la cantera del Dynamo cuando apenas era un adolescente.

Con apenas 16 años se hizo con un sitio en el Dynamo de Moscú

Y no tardaría mucho en dar el salto al profesionalismo, puesto que en 1985, con solo 16 años, dio el salto junto a los mayores, con los que jugó 18 encuentros oficiales y firmó dos dianas. A ello, le ayudó, y mucho, su aportación al combinado de la URSS durante la Eurocopa sub 16, en la que se proclamó campeón. Todo esto le permitió continuar al año siguiente en la medular del cuadro ruso, si bien su importancia disminuyó un poco, quedándose en 15 encuentros durante los que no vio portería. Peor le iría en 1987, cuando solo acumuló diez intervenciones que, incluso, le hicieron plantearse cambiar de aires al final de temporada.

Sin embargo, decidió quedarse, encontrando el justo premio a su paciencia. Porque la recta final de 1988 marcó el inicio de su despegue. Disputó doce envites y llamó la atención de la selección sub 21. A partir de ahí, su rol en el Dynamo cambió, convirtiéndose en una pieza importante en el once inicial, acumulando a lo largo de 1989 25 choques y dos goles. Es más, en 1990 siguió creciendo, con 21 partidos y cuatro ‘chicharros’ que, incluso, le colocaron con opciones de ser convocado por la selección absoluta de cara al Mundial de 1990.

Fue internacional con Rusia antes de llegar a Heliópolis

No obstante, al final se quedó con las ganas de participar en aquella cita que sería la última a la que iría el combinado soviético, aunque le quedó el consuelo de ir a la Eurocopa sub 21, en la que se llevaría el título. Además, siguió reivindicándose, hasta el punto de que en 1991 volvió a mejorar sus números con 23 encuentros y nueve dianas. Y, una vez consumada la independencia de Rusia, firmó su mejor curso durante 1992, con 16 envites y ocho goles que no solo le llevaron a debutar por fin con la nueva selección, sino que también le colocaron en el escaparate para muchos clubes europeos.

Así, en diciembre apareció el Betis, que peleaba por lograr un ascenso a Primera que se le había escapado en la promoción que jugó contra el Deportivo el curso anterior. Por aquel entonces, los verdiblancos, dirigidos por D’Alessandro, eran séptimos, algo lejos de los puestos que daban derecho a volver a la elite o, en su defecto, pelear por ello. En consecuencia, Kobelev no tardó en hacerse con un sitio en el once inicial, debutando en la segunda parte del duelo ante el Racing de la jornada 14 (triunfo por 1-0), siendo indiscutible hasta que las lesiones le impideron jugar los cuatro últimos duelos del curso. De este modo, disputó 19 choques ligueros y tres de Copa, firmando una sola diana, que tuvo como víctima al Villarreal. Pese a todo, su aportación no valió para pelear por volver con los mejores, ya que el club quedó quinto, fuera incluso de la promoción.

Una grave lesión acabó con su etapa como verdiblanco

Por ello, tanto él como el resto de la plantilla tenían como único objetivo resarcirse y lograr el ascenso en la 93/94. Una campaña que para el ruso sería extremadamente corta, hasta el punto de que en su segundo duelo oficial, frente al Compostela, se rompió el ligamento cruzado de una rodilla y dijo adiós a la competición. Con ello, tuvo que limitarse a ver como un simple aficionado cómo el equipo lograba el ascenso en junio, tras haber maravillado y sorprendido a todos en Copa, donde llegó a ser semifinalista y hasta eliminó al Barcelona del ‘Dream Team’.

Todo esto le impuso a Kobelev la necesidad de quedarse e intentar demostrar que podía aportar cosas al Betis incluso en Primera. Pero Serra no contaba demasiado con él y solo lo utilizó en dos duelos de Copa. Alexis y Stosic le cerraban el paso, por lo que terminó dándose por vencido, pidiendo la salida en el mercado invernal, momento en el que su club de siempre, el Dynamo de Moscú, volvió a llamar a su puerta y lo repatrió.

En Rusia, volvió por sus fueros y ganó dos títulos

Su regreso a casa tuvo lugar por la puerta grande, porque logró la Copa de Rusia. Además, firmó 17 actuaciones y dos tantos. Es más, ya más curtido, se hizo indispensable, con 32 partidos y doce ‘chicharros’ en 1996 y 33 envites y siete dianas en 1997. Parecía que sus problemas físicos habían quedado definitivamente atrás y que aunque se le resistía la selección habían acertado de pleno con su fichaje. De hecho, incluso en su peor temporada, en 1998, fue bastante decente, con 20 choques.

No obstante, aquellos números y sus 30 años le abrieron la puerta de salida, encontrando acomodo en el Zenit de San Petersburgo, con el que volvió a sentirse importante y hasta fue campeón de Copa en 1999, con 24 encuentros y un tanto. Permaneció allí dos cursos más, acumulando 45 partidos y ocho tantos que no evitaron que en 2002 decidiese volver al Dynamo para retirarse. Así lo hizo tras jugar sus últimos diez envites como profesional, iniciando inmediatamente después su carrera en los banquillos.

Y como ocurrió cuando era jugador, de nuevo fue su club de siempre el punto de partida. Entre 2004 y 2006 fue segundo técnico, compaginándolo en 2005 con tareas en los escalafones inferiores. Luego, de 2006 a 2010 se convirtió en míster del primer equipo, marchándose después al Krylia Sovetov, al que dirigió en 2011 y 2012. Desde entonces, espera nuevas oportunidades para seguir haciendo carrera. Mientras, en Heliópolis siguen recordándole como un claro ejemplo de lo que pudo ser y no fue, sobre todo ahora, coincidiendo con que el Rubin Kazan ruso visitará el Villamarín.

(Fotos del texto: 1, Theapricity.com; 2, Colussoscontrakukletas.blogspot.com; 3, Fiebrebetica.com; 4, Footballzz.co.uk).