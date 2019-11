Entrevista. Javi Casares: “Mi forma de ser es estar siempre alegre y contento, y la intento transmitir allá donde voy”

Francisco Javier Casares García, “Casares” nació hace 29 años en Jerez de la Frontera. Con sus 1’73 metros, el “Ratoncito”, como así le apodaron durante su etapa en el Granada, se formó en las categorias inferiores de equipos jerezanos como el Cruz Roja, Liberación y Pueblo Nuevo, de cuyos juveniles saltó al vecino Atlético Sanluqueño de la Tercera División andaluza en 2003. Su salto a la Segunda B se produjo en las filas de la RSD Alcalá en 2005, donde pasó de forma intrascendente para regresar a la Tercera en otro equipo gaditano, el Arcos. Su segunda tentativa en la categoría de bronce, en el San Fernando, resultaría ser la más fructífera en lo que a número de goles se refiere. Trece goles y fichaje por el Granada con el claro objetivo del ascenso.

El éxito a nivel colectivo no lo es del todo en el individual a causa de una lesión, y Casares cambia Los Cármenes por Mendizorroza, donde le espera el Alavés, otro grande con urgencias. En sus dos años en Vitoria Javi Casares resulta ser uno de los jugadores más regulares del equipo, pero la no consecución del ascenso motiva un cambio de aires de parte de la plantilla, entre ellos del gaditano, que sin abandonar el Cantábrico recala en otro histórico como el Oviedo, con el que llega a disputar los playoffs de ascenso a 2ªA. Tras frustrarse este verano su fichaje por el Xerez Deportivo y el Salamanca Athletic, sólo la oferta a última hora del Amorebieta impide que el hábil y escurridizo delantero se quede sin equipo la temporada en curso. El club de Urritxe en particular y la categoría en general ahora lo agradecen.

PREGUNTA. La primera pregunta parece casi obligada. ¿Qué hace un gaditano como usted en Amorebieta?

RESPUESTA. La verdad que ha sido un verano en el que me han pasado muchas cosas. Al principio yo firmé por el Xerez Deportivo, el equipo de mi tierra, pero por los problemas que motivaron el descenso a Tercera lo tuve que dejar. Entonces marché a Salamanca, para formar parte del nuevo equipo de Hidalgo, pero como tampoco se concretaba si saldría o no el Salamanca Athletic, decidí regresar a casa. Al final esperando alguna oferta surgió la llamada del presidente del Amorebieta, con quien llegué rápidamente a un acuerdo. Tras comentarlo con algún compañero que había jugado en el club, sopesarlo con mi mujer y recordando el buen trato que había recibido los dos años que estuve en Vitoria, aceptamos la propuesta. La gente en Euskadi me trata muy bien y, salvo la distancia que me mantiene lejos de mi familia, me siento como en casa.

P. Su trayectoria deportiva, que le hace pasar sus primeros años de Sanlúcar, Alcalá o Granada, a Vitoria, Oviedo y Amorebieta le permite establecer una comparación entre el fútbol del sur y el del norte. ¿Qué conclusiones saca desde su experiencia personal?

R. El tipo de fútbol que se practica en el grupo IV es diferente. Aquí se practica un fútbol más de lucha, de fuerza… Los equipos vascos son más aguerridos, quizá condicionados por la climatología del Norte. Sin duda, influye también que los campos sean más blandos que los de Andalucía, donde la falta de lluvia provoca terrenos más duros.

P. Después de jugar en equipos punteros de la categoría de bronce como Alavés y Oviedo, acaba fichando in extremis por un club mucho más modesto como el Amorebieta. ¿Lo entiende usted como un paso atrás en su trayectoria?

R. Fichar aquí no creo que haya sido un paso atrás. Recién ascendido hace dos años, este equipo se clasificó para los playoffs, y la temporada pasada terminó en sexta posición. Puede que el Amorebieta sea un club más humilde y no tenga tanto nombre, pero eso no me hizo echarme atrás en ningún momento cuando me llegó su propuesta

P. ¿Qué referencias sobre su actual club manejó antes de estampar su firma?

R. Yo ya conocía al Amorebieta y Urritxe de haber jugado contra ellos durante mi época en el Alavés. Por otra parte medió un gran amigo y compañero como es Igor Cuesta, enterado de que el club buscaba jugadores y al tanto de lo que me había sucedido en Jerez y Salamanca. Además de él había en el vestuario gente conocida como Cristian Alberdi, y algunos exjugadores como Ander Alaña, que había coincidido conmigo en Vitoria, también me dieron buenas referencias sobre el club al que llegaba.

P. El verano de 2013 fue especialmente movido para usted. Iba a jugar en el equipo de su ciudad, pero se encontró con el descenso administrativo a Tercera del Xerez Deportivo. Es curioso pero parece que el destino le ha negado ser profeta en su tierra.

R. Pues sí, parece que no ha querido que juegue en casa. Estaba hecho con el Xerez, estuve entrenando dos semanas con ellos y me estaba haciendo a la idea de que me iba a asentar por fin en casa, con mi familia y con mi mujer ya embarazada, pero surgió el tema del descenso y tuvimos que cambiar los planes.

P. Y por si fuera poco, acto seguido la aventura del Salamanca Athletic, donde por cierto coincidió con el que será su rival la próxima jornada Pape Diamanka. ¿Qué nos puede contar de esta efímera aventura?

R. Sin duda otra anécdota para contar. Nos metieron a todos los jugadores en una residencia de mayores en Salamanca. No teníamos contrato, ni tampoco venía nadie a decirnos cuál era nuestra situación. Había compañeros que entrenaban con normalidad, y otros, como Aarón Bueno, Pablo Redondo y yo, que sólo hacíamos carrera continua porque no nos atrevíamos a forzar por miedo a una lesión que nos dejara colgados si al final nos quedábamos sin firmar. Estuvimos una semana así, esperando, hasta que el míster, Siviero, nos reunió y nos aclaró el panorama para que cada uno actuara en consecuencia. El primero que se marchó fue Redondo, luego Aaron y después yo. Tres o cuatro días después ya se puede decir que se desmanteló el plantel al completo.

P. Tan ajetreado verano, pasando en dos meses de Oviedo a Jerez, para llegar a Amorebieta previo paso por Salamanca pone a prueba cualquier proyecto familiar. ¿Cómo sobrelleva este vaivén la familia de un futbolista?

R. Efectivamente, cuatro equipos en dos meses. Sin duda mi mujer es un pilar fundamental en mi carrera, y a quien le tengo que agradecer todo lo que hace por mí. Ella me ha seguido allá donde he ido y es la que apuesta por mí, siempre apoyándome y soportando todas las vicisitudes de mi profesión.

P. Sabemos que tiene sus raices en el Sur, pero ya es con éste su cuarto año jugando y viviendo en el Norte. ¿Le ha costado adaptarse a la idiosincrasia del Cantábrico? ¿Qué es lo que más añora de su tierra natal?

R. La familia, es fundamental tenerla cerca tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. También el clima, ese sol de Andalucía es una cosa que no se paga con dinero. La distancia me impide ir a casa con la frecuencia que yo quisiera; son más de 10 horas de viaje, así que Navidades y poco más. Para compensarlo nuestra familia sube a visitarnos con más asiduidad, y más ahora con el inminente nacimiento de nuestro hijo, y eso se agradece.

P. En lo futbolístico no se puede negar que, a pesar de llegar en el último momento, las cosas le están yendo francamente bien. Titular en 21 partidos, segundo máximo goleador del equipo con 8 tantos, y varias veces destacado en este mismo medio como jugador del once ideal de la semana. ¿Puede terminar siendo esta su mejor temporada?

R. Este año me están saliendo bien las cosas. Hacía tiempo que no metía tantos goles y aún queda tiempo para mejorar las cifras. Aunque creo que el resto del grupo también me ayuda: el ambiente del vestuario es fenomenal y creo que eso se nota en el rendimiento no sólo mío sino del equipo. Por otra parte la sintonía con Iñaki Léniz es total. Es un muy buen entrenador, muy cercano, campechano y humilde; sólo tengo palabras de agradecimento para él. De todas formas lo importante es el éxito del colectivo. Este equipo si Dios quiere puede seguir mejorando y, por qué no, dar la sorpresa

P. Léniz le utiliza tanto de extremo derecho como de segundo delantero. ¿Usted dónde se siente más cómodo jugando?

R. Yo siempre, desde las categorías inferiores he jugado arriba, y si me dan a elegir, lo prefiero. El mister me pone en banda derecha, aunque sabe que a mí me gusta jugar de segunda punta, pero las necesidades de la plantilla hacen que me necesite alinear en esa posición y yo lo acepto encantado.

P. Sin lugar a dudas es un jugador diferente, y no sólo por su origen, en el vestuario del Amorebieta. Sus características contrastan con un patrón de juego sobrio marcado en Urritxe desde la época de Asier Intxaurraga primero, e Iñaki Léniz ahora. ¿Podemos decir que tanto por su forma de jugar como por su carácter usted pone la "salsa" en el vestuario del Amorebieta?

R. Mi forma de ser es estar siempre alegre y contento, y la intento transmitir allá donde voy. Insisto en que la gente me tiene mucho cariño y aprecio y tengo muy buena relación con los compañeros, que se ríen mucho conmigo.

P. En el próximo partido el Amorebieta se enfrenta en el derbi vizcaíno al Sestao River. Dos equipos parejos en la tabla que partían con objetivos similares pero que están sorprendentemente en la zona alta. ¿Cuáles son a su juicio las claves que explican el éxito de su equipo?

R. Como dije antes, la unión del grupo y la sintonía con el entrenador son los factores que explican nuestro éxito. Además hemos sabido sobreponernos a muchas y graves lesiones. Apenas hemos podido contar con Igor Cuesta, Cristian Alberdi, Hodei Mendinueta o Endika Bordas, que nos habrían venido muy bien para la primera vuelta. Ahora con los tres fichajes que se han incorporado en el mercado de invierno creo que nos hemos reforzado bastante bien. Si seguimos en la línea actual, partido a partido, sin obsesionarnos y con los pies en el suelo, podemos hacer algo bonito de aquí a final de temporada

P. Por lo que se desprende en Sestao, usted personifica el peligro del Amorebieta. En contraposición, ¿cuál es para Casares el peligro del Sestao?

R. Yo creo que el peligro todos lo conocemos. Es un viejo conocido y amigo mío que parece que está en una segunda juventud. Jito es un futbolista que tanto cuando lo tuve como compañero como en otros equipos, ha demostrado que tiene un gran olfato goleador. Aunque a veces parezca que no intervenga mucho, es el típico delantero que cuando menos te lo esperas la clava, así que habrá que impedir que le lleguen balones porque no suele desaprovechar sus ocasiones. Además de Jito, tampoco me olvido de las dos bandas que tiene el Sestao, que las querría tener cualquier equipo de Segunda B. Tanto Álex García como Josu Hernáez son jugadores que marcan la diferencia en un equipo, y habrá que sujetarles bien si queremos sacar algo positivo de Las Llanas.

P. Un partido que años atrás los habituales de las apuestas apuntarían al 0-0, enfrentará a dos de los equipos más goleadores del grupo: 42 goles a favor el Amorebieta, 40 el Sestao. ¿Quién dijo que el fútbol del norte era defensivo?

R. Sí, se puede decir además que Amorebieta y River somos los dos equipos revelación. Creo que pocos daban “un duro” por nosotros a principio de temporada, pero haciendo las cosas bien y con humildad estamos arriba. El de Las Llanas puede ser un partido bonito y con goles, aunque basta que hablemos para que acabemos a cero.

P. En la ida los verdinegros consiguieron en Urritxe su primera victoria a domicilio por un contundente 2-4. ¿Qué motiva más en el vestuario, las ganas de revancha o la posibilidad de superar a un rival directo en la clasificación?

R. Ganas de revancha, ninguna. Nosotros queremos seguir en la línea actual, y mejorar si es posible. Estamos corrigiendo los problemas defensivos de la primera vuelta, con sólo dos goles encajados en los seis últimos partidos, Si somos serios en defensa y seguimos manteniendo el nivel de acierto en la portería contraria podremos sacar algo positivo.

P. Usted ya sabe lo que es marcar en Las Llanas. La única ocasión que visitó el municipal sestaoarra fue con el Alavés, hace dos temporadas, en un partido que acabó con victoria local (2-1). Supongo que preferiría no marcar esta vez pero que su equipo sacase algo positivo.

R. Ya sé cómo es Las Llanas, un campo incómodo donde la gente aprieta mucho, pero que a la vez propicia partidos bonitos, donde ojalá pueda volver a marcar pero sin repetir ese resultado. Además esta semana he estado hablando con Orbegozo e Igor Cuesta, que han comentado la presión especial que ejerce Las Llanas, pero para mí todos los campos son complicados y en todos hay que salir con la misma mentalidad de ir a por la victoria sin complejos.

P. La última jornada se quedó sin convocar en la victoria de los suyos ante el Sanse. ¿Se estaba reservando para el derbi o puede peligrar su presencia para el derbi?

R. Llevo un par de partidos sin jugar porque arrastraba unas molestias en la cabeza del peroné desde hace unas semanas. Hablé con el míster porque estas molestias iban cada vez a más y decidí parar para ver si remitían. La verdad es que tras un par de semanas las molestias han ido a menos y ya esta semana estoy entrenando con el grupo para ver si puedo estar en condiciones de reaparecer el domingo si el míster decide contar conmigo.

P. Volviendo a lo personal estamos en plenas fechas de Carnaval en Cádiz. ¿Cómo lo lleva un gaditano desde la distancia?

R. No hace falta que me lo recuerdes. Me has cogido precisamente, antes de la entrevista, escuchando una comparsa por Onda Cádiz. Reconozco que soy un apasionado del Carnaval, y cuando vivía allí en Jerez siempre me escapaba a Cádiz para disfrutarlo. Estas son unas fechas en las que me encantaría andar por allí, pero ahora al menos, a pesar de la distancia, gracias a los nuevos medios puedes seguir el concurso de agrupaciones.

P. En tres años en Euskadi le habrá dado tiempo a entender algo de euskera. ¿Qué fue lo primero que aprendió a decir? ¿Sabe cómo se pide en euskera una cerveza y un pincho de tortilla?

R. No, no, es muy complicado para mí. Cuando escucho hablar en euskera me suena a ruso, y, para ser sincero, de euskera he aprendido muy poquito, aunque alguna que otra palabrita me han enseñado los compañeros. Por ejemplo, a la hora de saludar, egun on, arratsalde on, gabon, aupa, agur…o sea, lo básico.

P. Estar a mediados de febrero a cuatro de puntos de certificar la virtual permanencia en la categoría es todo un éxito para el Amorebieta. Puestos a soñar, como insinuaba, con algo más si sigue su racha, ¿cuáles cree que serían los tres equipos que acompañarían al suyo en unos hipotéticos playoffs?

R. El primero que se me ocurre, y al que doy prácticamente por seguro, es el Leganés. Luego, Las Palmas Atlético, que yo pensaba que iba a bajar el ritmo en esta segunda vuelta, pero que estamos comprobando que sigue fuerte en cabeza. Otro equipo, que me pareció el mejor que nos ha visitado en Urritxe, es el Fuenlabrada, a pesar de que ha bajado mucho en cuanto a resultados en este último mes. La verdad es que se hace difícil apostar por tres, ya que hay mucha igualdad en este grupo y otros equipos como el Barakaldo, que yo veía como claro favorito para entrar en playoffs, lleva ahora un mes que no levanta cabeza. Sin duda presiento un bonito final de liga con muchos equipos implicados en la lucha por entrar entre los cuatro primeros, y la posibilidad de que cualquiera como nosotros pueda meter la cabeza ahí.

P. Y en el tiempo libre, aparte de ver y escuchar carnaval como ahora, ¿qué es lo que hace Casares fuera del fútbol?

R. He estado haciendo estudios relacionados con el tema de los masajes. Tengo un amigo osteópata en Vitoria que me inculcó el gusanillo, este año empecé a estudiar y por ahora me está gustando. Aparte mi hobby de toda la vida ha sido la fotografía, un mundo que me apasiona y en el que también tengo mis estudios, aunque ahora lo tengo un poco dejado de lado con el embarazo de mi mujer .

P. Ya que hablas de tu futura paternidad, parece que es algo inminente, y ya sería casualidad que se perdiera el derbi del domingo por el nacimiento de su hijo. Sea como sea será fácil imaginar a quién dedicaría Casares un hipotético gol suyo.

R. ¡Qué va! Mi mujer ya ha salido de cuentas y para mañana le inducen el parto, así que tendremos la suerte que el domingo el niño ya estará en el mundo. Además será un niño vasco, con lo que quién sabe si en un futuro, si nos sale futbolista , podría ver a mi hijo en la cantera del Athletic.

P. Para terminar la entrevista, le pedimos que se quede con el que ha sido hasta el momento su mejor y su peor momento vivido como futbolista.

R. El mejor momento, indudablemente, el ascenso a Segunda División con el Granada. Fue un día inolvidable, me gustaría que todos mis compañeros pudieran vivir una experiencia así, imposible de saber describirla por el cúmulo de sentimientos, de felicidad de una ciudad que llevaba esperando muchísimo tiempo el ascenso del equipo. Cuando llegamos de Madrid la gente nos esperaba en el aeropuerto y no nos dejaba ni andar.

Una situación mala, sin duda, cuando uno se lesiona. Una lesión es el peor momento en la carrera de un futbolista, como la que tuve en Granada, una rotura en el cuádriceps que me fastidió bastante esa temporada porque llevaba jugando casi todo hasta entonces, y me frenó en seco. De todas formas son cosas que pasan en este mundo, que hay que saber superar, y prefiero quedarme con los buenos recuerdos de esa misma temporada.