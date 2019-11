Cani: "Ya entreno con normalidad, pero hay que esperar"

El 4 de noviembre Cani caía lesionado de su rodilla en el Martínez Valero, estadio del Elche CF. Los momentos en los que parecía que el jugador acabaría pasando por el quirófano ya quedan atrás y el jugador vuelve a trabajar con el grupo con el alta médica a la espera de volver de forma definitiva: "Estoy entrenando con normalidad y ya llevo varios días sin molestias, pero sigo teniendo algo de miedo. Digamos que la recuperación tiene que ir de forma progresiva y va bien, pero hay que esperar. Me gustaría estar ya recuperado al cien por cien y sin ningún problema, pero por ahora no puede ser. Estoy contento por no tener molestias, porque va poco a poco y porque irá progresivamente a mejor. Ha sido un momento muy duro y muy complicado".



La opción de pasar por el quirófano ha quedado prácticamente descartada, opción que hubiera podido dejar al equipo sin una de sus estrellas para el tramo final de la temporada: "Si sigo la evolución buena como hasta ahora, el quirófano estaría descartado. Pero es algo que ha estado ahí y que me ha tenido muy preocupado, por lo que ahora estoy más tranquilo. Si no pasa nada raro o no me lesiono, podremos descartarlo. Así que espero que no pase nada y confiemos en ello. No puedo decir que la lesión está olvidada; se puede decir que estoy en el camino, pero está todavía en mi cabeza. Estoy contento porque va mejor, estoy viendo la luz, pero sigo con el miedo en el cuerpo".

El buen momento de Cani catapultó al equipo a las primeras plazas de la clasificación. Con 2 goles y 6 asistencias en los 15 partidos disputados, la lesión llegó para romper un estado de forma muy alto: "Es verdad que en momentos buenos y cuando estaba en una buena línea ha llegado un parón inesperado, ya sea por una lesión o porque me dejaba el técnico fuera del equipo. Es algo que puede suceder, son piedras en el camino que hay que superar, y esta vez ha sido una lesión que nunca había tenido". En la siguiente gráfica se puede apreciar el resultado del equipo con el jugador en el césped y durante su ausencia, donde destaca la racha del equipo, que ha perdido 5 partidos, ganado 4 y aún no ha empatado ninguno.



El jugador aragonés también habló sobre el incidente ocurrido en el partido frente al Celta: "Estamos sorprendidos con todo lo que ha pasado con lo del bote de gas lacrimógeno, es algo que nadie podía pensar que podría pasar en nuestro campo. Estaría bien que detuvieran al que lo hizo, ya que estas cosas no pueden pasar sin castigo".