Real Betis - Athletic: aferrarse a las matemáticas

No más finales. De haber ganado todas a las que se ha presentado, el Real Betis sería el equipo con más títulos de un tiempo hacia acá. Se catalogaron como finales todos y cada uno de los partidos recientes jugados por el conjunto verdiblanco, y solo salió victorioso ante el Espanyol. Derrota tras derrota, con alguna manita de por medio. Las expectativas suben la ilusión pero la historia siempre termina por ser la misma, y claro, el Betis es colista. Las palabras de Nono en una entrevista publicada por ABC son un pequeño manual de lo que han de hacer: dejarse de finales y demostrarlo en el campo.

¿Cómo se hace eso? Parece un imposible viendo los últimos enfrentamientos de los de Calderón. Ante el Granada convirtió en utopía lo que ya de por sí tenía pocas probabilidades: la permanencia. Los rivales suman. Poco pero lo hacen. Y el salir del pozo está a 10 puntos. Solo la dignidad de darlo todo en el campo les salvará de la quema. Así de claro lo tiene la afición, que ya es consciente de que su equipo será desahuciado de la Primera División. Que sea en breve o no dependerá del nivel que los futbolistas muestren durante los 90 minutos de cada encuentro.

El Betis no invita al optimismo

4 puntos de los 21 disputados en este 2014 son los que suma el Betis. El camino tiene una flecha que señala una dirección que poco se cuestiona a día de hoy. Lo que cantaba Triana Pura parece una oda a este Betis: “Esto vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y esto cantando”. Los paupérrimos números de los heliopolitanos dan para sentirse de esta manera. Pero el calendario sigue y han de seguir. Aún sin tener ganas de batallar, lo cual se ha visto en varios jugadores durante los últimos partidos, que parecen haber bajado los brazos de manera clara.

El Real Betis recibirá este domingo al Athletic tras empatar 1-1 contra el Rubin Kazan en el enfrentamiento de Europa League. La imagen mostrada por los verdiblancos en la primera mitad varió bastante, y para bien, de la que había dejado tras sus últimos envites. El equipo pareció tener otros aires, aunque el segundo tiempo y un penalti inventado hicieron de esa imagen un resumen más borroso del encuentro.

El Athletic busca la cuarta plaza

El rival que ahora visitará el Villamarín no será un equipo sin chispa y a medio gas como fue el conjunto ruso. El Athletic de Ernesto Valverde viene haciendo las cosas bien. La semana pasada sufrió un pinchazo ante el Espanyol en San Mamés, sumando su tercer encuentro sin ganar. Los bilbaínos buscan con insistencia la cuarta plaza. El puesto lo tienen, pero no asegurado. La victoria de la Real Sociedad aprieta aún más la clasificación en esa zona, con los ‘leones’ tan solo un punto por encima. Es por ello que en terreno verdiblanco deberán ganar si quieren seguir manteniendo una mediana renta. El fútbol desplegado por el Athletic esta temporada está siendo de buen gusto, sometiendo a los rivales y dotando los partidos de intensidad. No es un equipo que sufra aún viéndose por debajo en el marcador, y esta campaña se ha acostumbrado a remontar en varias ocasiones, como en el partido de ida ante el Betis en San Mamés. En aquella ocasión, Jorge Molina adelantó al equipo de por entonces Pepe Mel, pero De Marcos y San José le dieron la vuelta.

Los precedentes de este envite de poco sirven. La posición del Betis rompe con todo y la situación en la que ahora se encuentra hace que mirar atrás en los últimos años no sirva como reflejo. En lo último de lo último, los verdiblancos vencieron hace poco más de un mes al Athletic por 1-0 en Copa del Rey, con gol de Rubén Castro. En San Mamés, los de Bilbao se encargaron de darle la vuelta a la eliminatoria con un magistral Mikel Rico, que dio una exhibición y se erigió como el ‘MVP’ del partido. Toca volverse a ver las caras, y habrá que estar atentos a la inspiración del centrocampista vasco. Su entrenador, Ernesto Valverde, no se fía de su visita al Villamarín, y espera un partido complicado para los suyos, pues no da por descendido al Betis y presagia que lucharán por todos los medios para poder “huir de la quema”.

Beñat no podrá volver al Villamarín

Fuera de la lista del ‘Txingurri’ se queda Beñat debido a una lumbalgia, por lo que no podrá volver al que fue su estadio en partido de Liga. Al igual que el ex jugador verdiblanco, no estarán en el encuentro Ibai Gómez, por lesión, y Aduriz, por sanción. Ante ello, Valverde ha asegurado la presencia de Muniain en el once, además de Kike Sola en la punta de ataque. Laporte es duda para el encuentro, por lo que su puesto podría ocuparlo Mikel San José en el eje de la zaga.

Por su parte, Gabi Calderón ha desvelado en la previa del encuentro que dará continuidad al esquema que planteó en la jornada europea. Así, la defensa volverá a ser de 4 con Perquis y N’Diaye como pareja de centrales casi con total seguridad, ya que Amaya está sancionado. El técnico argentino no quiere seguir haciendo cambios a cada partido, pues desde que llegó el Betis no ha repetido el mismo esquema en dos partidos seguidos. Su idea por tanto es plantar de nuevo un 4-2-3-1. Las piezas no han sido desveladas, pero Juan Carlos, Verdú ni Jorge Molina podrán ser alguna de ella. Los tres futbolistas que fueron titulares en Granada han arrastrado problemas y se quedan fuera de la lista. En ella etra Juanma, un canterano nacido en 1993 que actúa de atacante.

Convocatorias

Real Betis: Adán, Pedro, Chica, Juanfran, Jordi, Perquis, N’Diaye, Lolo Reyes, Matilla, Nono, Dídac, Nono, Nosa, Salva Sevilla, Cedrick, Chuli, Leo Baptistao, Juanma y Rubén Castro.

Athletic Club: Iraizoz, Erik Morán, Laporte, San José, Iturraspe, Kike Sola, De Marcos, Albizua, Herrerín, Susaeta, Iraola, Etxeita, Mikel Rico, Gurpegui, Muniaín, Ander Herrera, Saborit, Balenziaga y Guillermo.

Posibles onces