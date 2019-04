Real Madrid - Elche: los blancos buscan soledad en la cima

Muy lejano parece ya aquel día en el que el pesimismo se adueñaba de la afición madridsita al ver expulsado de San Mamés a su gran ídolo, Cristiano Ronaldo, para quien se vaticinaba una sanción no exenta de importancia. El Comité Disciplinario se encargaba de ratificar los peores presagios, decretando un castigo para el jugador luso de tres partidos de suspensión. En absoluto por la labor de afrontar el inicio del tramo más importnate de la temporada sin su gran estrella, el Real Madrid se movilizó, un recurso que el Comité de Apelación desestimó, confirmando la citada sanción. Dispuesto a llegar hasta el final, el club de Chamartín presentaba un nuevo recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, cuya respuesta aún no se conoce. Y entre tanto, el equipo disputaba los partidos en Liga sin Cristiano pero con Jesé, que se ha enfundado el traje de héroe para el madridismo y que salda sus actuaciones con descaro, buen fútbol, técnica y lo más importante, goles. El jugador canario, joven pero sobradamente preparado, no ha tenido reparo alguno en echarse al equipo a las espaldas y suplir la inexperiencia que tanto le achacan algunos con su "yo" en su más puro estado.

Dos partidos, dos triunfos, siete goles a favor y dos en contra; seis puntos de seis posibles. Aunque los blancos sí han podido contar con Cristiano para la importante eliminatoria ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, en Liga ya casi parece irrelevante lo que finalmente diga el CEDD, puesto que el portugués ha ha cumplido la mayor parte de la sanción y el equipo de Carlo Ancelotti, cada vez más conjuntado y en forma, ha dejado patente que si bien su calidad se eleva con el luso, su ausencia no es un lastre suficiente para arrastrar la valía de los demás. Así pues, los 'merengues' se disponen a afrontar -si el CEDD no dice lo contrario- el último encuentro sin su gran estrella en el Santiago Bernabéu ante el Elche, equipo que ya sufriera al '7' con un gol en el minuto 94 que le daba a los blancos la victoria 'in extremis'. El entrenador, madridista, sin embargo, confía en la presencia del crack luso, al que de hecho ha citado en la convocatoria.

El Madrid, pletórico

Líder en la tabla clasificatoria junto a Barcelona y Atlético de Madrid; clasificado para la final de la Copa del Rey con una solvencia indiscuible y habiendo desarrollado, especialmente en el partido de ida en su casa, el que probablemente sea, hasta ahora, el mejor encuentro de la temporada. Con la Champions League asomando en el horizonte y el Schalke04 esperando para dirimir el primer asalto en esta lucha a dos batallas. Los hombres de Carlo Ancelotti llegan en un gran estado de forma, consiguiendo victorias con relativa facilidad y vivos en las tres competiciones por las que empezase luchando allá en el mes de agosto.

Cristiano se despedía de los terrenos de juego en Liga en el empate a uno cosechado en San Mamés, y tras la goleada al Betis (0-5) y la victoria frente al Granada (2-0). Volverá después del triunfo ante el Villarreal (4-2), la goleada en Getafe (0-3) y, a priori, lo que dé de sí el choque de hoy sábado ante el Elche. Impecable la racha de lo blancos, que no saben lo que es la derrota desde que en la jornada siete, los hombres del Cholo Simeone les tumbasen en el Santiago Bernabéu (0-1). Por aquel entonces, los vikingos ese encontraban a cinco puntos de Barcelona y Atlético, distancia que los azulgrana llegaron a ampliar hasta seis y que hoy se ha esfumado en favor del triple empate, una situación novedosa en los últimos años, acostumbrada como estaba la afición a ver sólo a los dos grandes batallando por el título -el pasado año, ni siquiera eso-.

El Elche: ocho puntos de los últimos quince posibles

El conjunto alicantino ponía fin a la primera vuelta del campeonato situado en la décimo séptima posición a sólo dos puntos del descenso, que en aquel entonces ocupaba, de forma momentánea al menos, el Real Valladolid. A los de Fran Escribà se les agota el margen para certifcar la salvación y, conscientes de eso, han iniciado de forma positiva esta segunda manga de la Liga: dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco encuentros ligueros, le han servido a los ilicitanos para auparse hasta la décimo cuarta plaza de la tabla con 26 puntos, cinco sobre el descenso, que si bien no pueden concederles aún esa tranquilidad que tanto anhelan, sí da una muestra evolutiva ascendente, suficiente para albergar esperanza.

Los números que han llevado al Elche a su actual situación se resumen en seis triunfos, ocho empates y diez derrotas. No es uno de los equipos más goleados del campeonato (38) pero tampoco uno de los más anotadores (22). Ni ha logrado hacer del Martínez Valero un fortín, pues allí ha dejado escapar 23 puntos, consecuencia de las cinco derrotas y los cuatro empates cosechados frente a las victorias conseguidas. No obstante, tampoco lejos de su casa, el Elche ha mostrado su mejor cara: dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas que convierten en algo casi utópico la posibilidad de alzarse con el triunfo en el Santiago Bernabéu del que el Madrid sí ha hecho un auténtico fortín. En Chamartín sólo han volado tres puntos, los que se adjudicó el Atlético en la anteriormente citada décima jornada.

Sin Modric, Marcelo... ¿y sin Crisitano?

Modric está sancionado; le suplirá Illarramendi. Estará también Varane El último partido de sanción para Cristiano dejaría aún a los suyos sin su presencia, una baja a la que se sumaría esta vez Luka Modric. El croata vio la quinta cartulina amarilla en el partido ante el Getafe por detener una jugad acon la mano y se pierde, por tanto, el encuentro ante el Elche; en contrapartida, la buena noticia para Carlo Ancelotti es que el jugador llegará limpio de tarjetas para el derbi -otro mas- que se disputará en el Vicente Calderón con motivo de la vigésimo sexta jornada del campeonato nacional de Liga. Tal y como ha confirmado el propio Ancelotti será Asier Illararmendi quien supla al ex del Tottenham en el centro del campo. Tampoco estará Marcelo, que se ha quedadfo fuera de la lista.

No hay más bajas en el conjunto de Carlo Ancelotti -salvo la ya conocida de Sami Khedira-, que continúa completando su proceso de recuperación. Una de las dudas que el técnico italiano desvelaba en rueda de prensa viene dada en la figura de Sergio Ramos. El sevillano también llegaba a la pasada jornada apercibido de sanción pero a diferencia de Modric, él no vio la tarjeta, por lo que una posible amarilla ante el Elche, podría costarle su ausencia ante el Atlético de Madrid. Habida cuenta de que Raphäel Varane no se ha resentido de los minutos que ha disfrutado en estos partidos anteriores, Ancelotti opta por seguir dándole tiempo de juego al francés en detrimento del sevillano, que llegará sin problemas al Calderón.

Por lo demás, semana tranquila en Chamartín, que a diferencia de Barcelona, Atlético y otros equipos, aún no ha visto inaugurada su participación en los octavos de final de la Champions. Será algo que ocurra la próxima semana -más concretamente el miércoles- y por lo tanto, los blancos han disfrutado de una semana entera para preprar el partido ante el Elche. En esta línea, el conjunto 'merengue' no puede bajar la guardia ni distraserse con la Liga de Campeones, puesto que un 'patinazo' en Liga por un despiste o por un exceso de confianza, podría costarle ahora mismo su plaza en la lucha por el título.

Un Elche con bajas buscará revancha

El conjunto de Fran Escribá llega al Bernabéu con varias ausencias en sus filas, tal y como deja clara la convocatoria que el técnico hacía pública el viernes. Tres lesionados y dos sancionados, que no han impedido que los ilicitanos encaren con optimsimo y esperanzas su choque en el Santiago Bernabéu. Así las cosas, quienes se quedan fuera son Carles Gil, con un pinchazo en el abductor; Álvaro Giménez, con una rotura de ligamento cruzado y Toño, lesionado también; así como los sancionados Damián Suárez, con acumulación de tarjetas y Carlos Sánchez, por idéntica circusntancia. En contrapartida vuelve a la convocatoria Javi Márquez tras cumplir partido de sanción la pasada jornada.

Algunos estarán y otros no pero nignuno de ellos olvidará, a buen seguro, lo que dio de sí el choque de la primera vuelta en el Martínez Valero, donde un Elche aguerrido y voluntarioso plantó cara a un Madrid sumido aún en las dudas iniciales que planteaban su esquema y su juego. Por aquel entonces, un Cristiano Ronaldo imparable adelantó a los suyos en el marcador cumplidos 51 minutos de juego, pues no fue poco lo que resistió el equipo local. Pero el sueño convertido en realidad de ser capaz de tutear a los blancos, dio alas a los ilicitanos para dar un paso al frente, paso que llegó en el 92, con el partido exhalando su último aliento. El Elche empataba por mediación de Boakye y todo parecía abocado a un nuevo tropiezo del Madrid, algo que finalmente no sucedió. El colegiado del encuentro, Muñiz Fernández, señalaba un polémico y discutido penalti, nada menos que en el minuto 96 favorable a los blancos, cuya ejecución correría por cuenta de Cristiano, autor a la postre de dos tantos para los suyos, uno de e ellos el de un dudoso triunfo.

11-2: la mayor goleada de la Liga en la historia blanca

Puskas marcó cuatro goles y Pepillo García, cinco Los Real Madrid - Elche tienen un total de 19 precedentes desde que en la temporada 59/60 se vieran las caras por primera vez, un encuetnro que difícilmente olvidarán desde ambos bandos, unos para bien y otros para mal y es que el primer partido entre madrileños e ilicitanos se saldaba con la que históricamente acabaría siendo -hasta la fecha- la mayor goleada en el campeonato nacional de Liga en España. El póquer de Ferenc Puskas, el repóquer de Pepillo García, el tanto de Paco Gento y el de Juan Santisteban hacían inútiles los goles del propio Santisteban en propia puerta y el de César Sánchez para que establecían el definitvo 11-2.

Desde entonces y en adelante, goleadas holgdas para los blancos, triunfo más ajustados e incluso algún empate como mayor logro del equipo de Elche en el Santiago Bernabéu, donde jamás han alcanzado la proeza de la victoria. La última vez que ambos equipos se vieran las caras en Chamartín tuvo lugar en la temporada 88/89 y el Real Madrid volvía a hacerse con los tres puntos por cuatro tantos a dos, a pesar de empezar ganando el conjunto visitante. Butragueño, Hugo Sánchez por partida doble y Martín Vázquez decantaban la balanza finalmente en favor de los locales, que se habían adelantado en el luminoso por medicación de Claudio Barragán y una segunda vez por Postigo Sánchez.

En total, 19 partidos, 16 victorias para los blancos, tres empates y ni una sola derrota. La friolera de 73 goles a favor de los madridistas por 18 para los ilictitanos.

Todo frente a nada

No es, a priori, uno de esos partidos que todo aficionado madriditat espera con ansia desde el principio del campeonato pero sí es uno de esos encuentrso que deciden ligas. El buen momento de forma del Madrid es, además, una circunstnacia propicia para la relajación, algo que puede ser muy peligroso ante un equipo que no descarta dar la sorpresa y que acude al Bernabéu en un escenario totalmente opuesto porque el Elche no tiene nada que perder. Y es que a pesar de la teórica inferioridad de los visitantes, su entrenador señalaba algunas claves durante la rueda de prensa previa: "No le veo puntos débiles al Madrid. Podemos hacerles daño en determinadas situaciones si aprovechamos nuestras armas". "Aquí supimos llevarles al límite y vamos a intentar hacerlo otra vez", añadía.

"Tengo ilusión de sacar algo positivo del Santiago Bernabéu. Ojalá podamos brindarles un buen resultado a la afición que nos acompañará y así tengan un feliz viaje de vuelta". "Aunque el empate es bueno, no lo firmo. La idea siempre es puntuar pero, antes de jugar, yo sólo pienso en la victoria", añadía. Está previsto, además, que hasta 2.000 aficionados del Elche se trasladen hasta el Bernabéu para alentar a los suyos en uno de los 'combates' más difíciles que habrán de afrontar a lo largo de la competición.

Por su parte, Carlo Ancelotti, no pudo por menos que congratularse del tiempo de preparación del que su equipo ha disfrutado para encarar el duelo ante el Getafe: “Hemos trabajado bien utilizando este tiempo para tener una buena condición. Hemos hecho un trabajo con una intensidad normal porque el equipo en este momento físicamente está muy bien”. Una alegría, la del italiano, que no es completa, habida cuenta de que a estas alturas aún no conoce si podrá contar o no con Cristiano Ronaldo; así, y pese a la incertidumbre con el luso, Ancelotti desveló algunas otras incógnitas del 'once': "Necesitamos esperar la decisión del Comité sobre Cristiano. Espero que mañana decidan, le quiten un partido y pueda jugar. En el lugar de Luka Modric va a jugar Illarra. Sí que haremos rotación con los centrales y va jugar Varane en el lugar de Sergio Ramos”.

Convocatoria del Real Madrid:

Porteros: Casillas, Diego López y Jesús.

Defensas: Varane, Pepe, Ramos, Nacho, Coentrão, Carvajal y Arbeloa.

Centrocampistas: Bale, Xabi Alonso, Casemiro, Di María, Isco e Illarra.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Jesé

Convocatoria del Elche: