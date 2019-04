Sanchís: "No me parece bien el mensaje mandado por Ancelotti"

Manuel Sanchís, el que fuera defensa blanco desde la época de la Quinta del Buitre hasta su retirada en 2002 ha sido entrevistado por Voz Pópuli sobre temas tan diversos como Jesé y sus posibilidades a ser Balón de Oro, hasta la comparativa entre Ancelotti y el anterior entrenador José Mourinho.

El exmadridista tuvo varias cuestiones acerca de Jesé. Para el exjugador es uno más de la plantilla y se ha hecho méritos para estar en la pelea de entrar en el once cada semana, además que desvinculó el hecho de que si jugara Jesé no lo haría Cristiano Ronaldo ya que, a su parecer, Jesé tiene otras posiciones donde puede realizarlas igual de bien."Ya es un jugador más de plantilla. Está claro que Cristiano va a jugar sí o sí. Lo que tiene que decidir el entrenador en función de lo que está viendo es si uno de los otros diez es Jesé. ¿Ha hecho méritos suficientes? Para mí, sí. Por lo menos para estar en la pelea. Hay jugadores de calidad tremenda. Pero yo no vincularía la presencia de Jesé a la de Cristiano, son totalmente compatibles. Puede jugar de Bale, de Benzema, un poquito de media punta, una posición que ahora no ocupa nadie. Tiene tres o cuatro posiciones en las que yo le he visto jugar, y jugar bien. El debate nunca puede ser Jesé o Cristiano, sino Jesé con Cristiano" fueron sus palabras.

Reconoció que, bajo su punto de vista, el propio canterano no ha llegado a su techo. "Todavía no habéis visto a Jesé. Ahora mismo habéis visto al Jesé que golea, que es una de sus mejores cualidades, pero todavía tiene arsenal futbolístico para sorprender. El día que le vi por primera vez, no metió gol, pero le vi hacer desplazamientos con la derecha, con la izquierda, meter balones en profundidad, irse por la banda, firmar jugadas en solitario, jugadas en combinación... Le vi un montón de cosas que me parecieron de un jugador excepcional" declaró.

También se le cuestionó sobre si sería capaz de ganar el Balón de Oro el canario, a lo que respondió: "El Balón de Oro si tiene que llegar, llegará. Lo único que se le puede crear al chaval es una falsa expectativa y a lo mejor un poquito de ansiedad por ubicarle en un tramo de su carrera en el que todavía no está. Puede llegar, sí, pero hoy todavía no. Para mí los jugadores sólo tienen dos versiones: los que dicen y cumplen, y los demás. Se acaba de poner su límite, su techo, él es el que tiene que llegar. Ahora bien, a mí los jugadores que hablan y luego no cumplen no me gustan nada".

Para acabar con el tema Jesé se pidió su opinión sobre si merecía ir a la Selección, a lo que el exdefensa confirmó que con lo que estaba realizando, sí se merecía. Aunque también reconoció que la cantidad de grandes jugadores que había, era el seleccionador Vicente del Bosque quién debía decidir. "Jesé, con lo que está haciendo, merece la selección. Hay jugadores fantásticos, con una excelente trayectoria, y es Vicente el que tiene que decidir. Pero tiene que decidir, porque se le acaba de incorporar un nuevo jugador al grupo de los que puede manejar para su selección".

También, y aprovechando los buenos partidos que estaban realizando jugadores que habían subido de la cantera, como Nacho Fernández, Álvaro Morata o el propio Jesé Rodríguez, se le preguntó por si se debía apostar por la cantera, a lo que respondió: "Si cuidas la cantera y apuestas por ella, el chaval que vaya circulando desde abajo para conseguir un puesto no se quedará en el camino".

También comentó sus impresiones sobre el cambio realizado por Cristiano Ronaldo, a lo que reconoce un cambio en la forma de entender el fútbol desde que llegó hasta el momento de hoy. "Cristiano es un jugador que cuando vino tenía una forma de entender su vida y una profesión que le hacía no abrir puertas creando amigos. Y creo que se ha ido dando cuenta de que se puede seguir siendo la super figura que es teniendo unas dotes de líder y estando más cerca de su equipo, de su familia y de sus amigos. Y ahora me parece que es un jugador muy, muy, muy valorado y querido por todo el mundo que tiene alrededor. Cristiano dentro del vestuario ha dado un cambio radical para bien". una de las cosas que tiene claras el exdefensa del Real Madrid es que las cosas que realiza cristiano en un campo de fútbol son casi todas fútbol excepto una pequeña parte de "licencia" que se da para sí mismo.

En cuanto a los Ultra Sur comparó al de su época diciendo que llevaban mucho animo y que funcionaban muy bien, sin embargo "el tema de la violencia, ni lo justifico ni me parece que el deporte deba servir de ninguna excusa".

Por lo que respecta a las quejas al sector arbitral Sanchís tiene la sensación que se acabaron por parte de los grandes, donde existe actualmente una autocrítica sobre lo realizado, más que por los árbitros. "La sensación que tengo es que la actitud ahora mismo de las plantillas del Madrid, Barcelona y Atlético, los tres que están arriba, es en líneas generales bastante autocrítica. Cuando algo sale mal miran hacia ellos y no hacia fuera y con bastante respeto hacia el árbitro. No escucho ningún lamento arbitral del Madrid fuera de lo normal".

Acabó con el tema de Casillas y la nueva posibilidad de que juegue partidos de Liga si el Real Madrid llega a la final, algo que reconoció el propio Carlo Ancelotti que podría ocurrir. Tal mensaje, el propio exmadridista lo considera como uno de ánimo hacia Iker y no tanto para Diego."Ancelotti manda un mensaje de ánimo a Iker pero indirectamente es un mensaje negativo y no de tanto ánimo para Diego. En la misma solución está el problema. No puedes dar en este momento ningún ánimo más a ninguno de los dos porque indirectamente se lo estás quitando al otro. Es una situación compleja, muy compleja. Yo no soy muy partidario de crear este tipo de situaciones y menos en la portería. La declaración que creo que sólo va dirigida a animar de Iker, acaba convertida en una declaración que desanima a Diego López. Y eso no me parece bien. Los dos están haciendo las cosas suficientemente bien como para recibir el mismo apoyo por parte de su entrenador".