Entrevista. Fran Fandiño: "La derrota contra el Laracha no nos afectará en la confianza"

Fran Fandiño (Pontevedra, 12-11-1988) afronta con ilusión la última parte de la temporada. El canterano granate busca afianzarse en el once titular una vez superados sus problemas físicos. Tras vivir con incertidumbre la Junta de Accionistas de esta semana y pasar página en relación a las bajas de varios pesos pesados de la plantilla en invierno, Fandiño se centra en el aspecto deportivo, donde espera que pese al tropiezo contra el Laracha, el equipo continúe con la buena dinámica de 2014.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo después de la derrota inesperada derrota contra el Laracha?



Respuesta: La verdad es que ha sido una decepción para nosotros, ya que nos encontrábamos muy bien y con mucha confianza. Sabíamos que eran puntos que no se nos podían escapar para poder ir más tranquilos a As Pontes. Sin embargo, hicimos un partido malo y pasó lo que pasó.



P: ¿Afecta a la confianza perder un partido así?



R: No nos afecta porque sabemos que haciendo las cosas como las veníamos haciendo en jornadas anteriores sacaremos los puntos. Contra el Laracha no fuimos capaces y nos costó el partido, pero sabemos qué errores cometimos y cómo solucionarlos.



P: Y ahora, visitan el campo del líder…



R: Un líder inesperado quizá, pero que es un gran bloque que está haciendo muchos goles. Esta temporada cuenta con refuerzos que completan a la base del equipo, similar desde hace varios años. Muchos de sus jugadores llevan algunos cursos jugando juntos.

"No es una Liga menos competitiva. Cualquier equipo te puede sacar los colores"



P: Siete partidos sin perder, seis de ellos victorias. ¿Es esta Liga menos competitiva que otros años?



R: No creo que sea menos competitiva. De hecho, los equipos que estamos peleando por los puestos de arriba estamos en un margen muy pequeño de puntos, lo que habla de la dificultad de la Tercera. En esta categoría cualquier equipo te saca los colores.



P: Una buena racha les había aupado cerca del liderato. ¿Por qué el Pontevedra nunca ha logrado de momento dar un golpe sobre la mesa en los momentos importantes?



R: Bueno, si es cierto que durante la primera vuelta no hemos sido capaces de sacar puntos ante rivales directos, pero yo creo q en esta segunda sí hemos dado un vuelco en cuanto a resultados y sensaciones. En esta liga los golpes en la mesa se consiguen alcanzando una regularidad. De nada te vale ganarle al Boiro o As Pontes si luego no ganas contra los equipos de abajo.





P: Esta semana ha sido movida con la Junta de Accionistas, que ha conllevado de nuevo cambios en la dirección del club. ¿Afecta esa inestabilidad al aspecto deportivo?



R: Durante la junta del martes sí que es cierto que se generó cierta inquietud en la plantilla, más que nada en el apartado de la aprobación de las cuentas, que nos podía afectar directamente dado que también somos trabajadores del club. Pero una vez pasado todo, el equipo está centrado en el partido tan importante del sábado, que es nuestra prioridad.