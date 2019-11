Otermin asevera la pesadilla del Atlético B

Hay cuentos que no siempre tienen un final feliz, que no tienen el desenlace deseado, y la historia del Atlético de Madrid B en esta campaña 2013/2014, tiene todas las singularidades de ser uno de ellos. Luchando contra viento y marea, e incluso cuando las cosas parecen ir de cara, nada sale. Su ineludible cita con lo malaventurado no parece tener freno domingo tras domingo. En esta jornada 27, volvieron a dejar pasar uno de sus últimos trenes ya por la salvación, ante un Real Unión que, en general, poco o nada hizo para no merecer perder. Solo con la intransigencia de uno de sus jugadores, el portero Otermin, valió para frenar todo el ímpetu rojiblanco por escabullirse de las afiladas garras del descenso.

El partido comenzaba con los dos equipos muy agresivos sobre el césped del Cerro del Espino. Unos espoleados por lo importante de los tres puntos para ellos, y otros, curtidos en mil batallas ya, tiraban de su fútbol más oficioso con el que intentaban achantar el ímpetu inicial con el que salieron los jóvenes jugadores rojiblancos. La posesión del balón era de los visitantes, más y mejor asentados en el encuentro, menos atenazados que sus oponentes por la situación y las características del partido.

Óscar Mena debutaba, con muchas novedades, en el Cerro

La primera acción destacable del duelo llegó en un balón aéreo que volaba hasta la área unionista en el que se produjo un impacto brutal de cabeza con cabeza entre Itxaso y Gallas. Tras varios minutos con el juego parado para atender a ambos, se reanudaba el juego con el lanzamiento de un córner que acabaría rematando el propio Gallas, con un disparo a la media vuelta que se fue rozando el palo derecho. Este encuentro era el debut de Óscar Mena en los banquillos del Cerro del Espino, y conforme avanzaba el mismo se fueron notando ciertas mejorías en lo colectivo del equipo, sobre todo en su intensidad y presión.

Penalti y expulsión para Itxaso; salía a escena Otermin, el héroe

Los del filial colchonero dominaban a oleadas, fruto de arrancadas de Calero e Iván, o a la chispa de Aquino, pero poco más trancurrió hasta la media hora de encuentro, donde pudo cambiar el devenir del choque. Paupérrima cesión para Itxaso, Aquino le robaba la pelota y éste era derribado claramente por el guardameta vasco. Penalti y expulsión para él, con la consiguiente salida de Otermin, por Hugo Rodríguez. La pena máxima la intentó transformar Dani Aquino, pero Otermin no le dejó. Su estirada abajo a la derecha solo fue el preludio del recital que venía poco después. Salvador cuanto menos.



Aquino lamentándose ante su error desde los once metros | Foto: Apo Caballero-VAVEL.

El acierto de Otermin en el penalti, pareció envalentonarle para el resto del partido, subiendo al máximo su nivel -que venía siendo más bien escaso, algo que le había llevado al banquillo- con respecto al que había ofrecido en sus últimas actuaciones. El Atlético B, siguió intentándolo, pero daba la sensación de haber despertado el orgullo de un gigante herido llamado Otermin, que había salido a lucirse y a dar que hablar en la soleada mañana de Majadahonda.

Pocos minutos después, fueron Calero y Mongil con sus remates quienes le pusieron a prueba, y el arquero volvió a tirar de unos espectaculares reflejos para salvar a su equipo. El Real Unión sufría con un hombre menos, y sus aportaciones ofensivas, si ya eran escasas, a partir de entonces lo fueron aún más, centrándose en mantener un 0-0 con el que se llegó al descanso.

La salida de Samu Sáiz reactiva y Goikoetxea espabila

En una mañana de caras nuevas y novedades, debutó Samu Sáiz, un jugador eléctrico, diferente y determinante, de los que necesita el Atlético B y que no tardó en exponer todo su potencial ante la sorpresa de los asistentes al partido. El madrileño enchufó por completo a un ataque colchonero que se encontraba apagado, haciendo daño con sus caídas a banda izquierda y en sus incontables conexiones con sus compañeros en la delantera.

Goikoetxea aprovecha una pillería para hacer el 0-1

El ex del Almería B y Getafe B entre otros, parecía que se erigiría como protagonista del partido de un momento a otro, pero no fue así. Los protagonistas saldrían del otro bando allá por el 65 de encuentro, Eneko Romo tiraba de experiencia, sacaba rápido una falta en la frontal del área de Bono para Goikoetxea y éste, libre de marca ante tal sorpresiva acción, batía por bajo a Bono. Los jugadores del 'B' protestaban, pero Romo no había pedido pasos y su acción era legal, tocaba remar una vez más.

El Real Unión, con 10 jugadores desde la media hora de encuentro, se ponía por delante en el Cerro, con un Atlético B un tanto desorganizado tácticamente, alocado con su defensa de 3 con Vicente entre la línea defensiva, un Omar que no hacía las veces de mediocentro y un Samu Sáiz que jugaba por donde quería, pero que al menos creaba. El panorama se veía muy negro, el partido pedía a Rubén Mesa.

Rubén Mesa rescataba un punto

El Atlético B necesitaba una mayor referencia ofensiva, ya que Aquino no podía ganar las constantes luchas con los fornidos centrales del equipo de Sergio Francisco. El murciano lo intentaba pero no daba a todo, Iván parecía tan decisivo como otras vesces y Samu quería demostrar y hacer tanto que, al final, no hacía nada. Entre todo este percal ofensivo, salió Rubén Mesa, y a los escasos dos minutos de su entrada, establecía la igualada de cabeza a centro de Mongil, batiendo por fin a Otermin.



De esta manera, Rubén ponía el empate definitivo | Foto: Apo Caballero-VAVEL.

Con prácticamente veinte minutos por delante, el Atlético B tenía la alcanzable empresa de hacer un tanto más para conseguir la ansiada victoria que les alejara de las posiciones más incómodas de la clasificación, pero no fue así. Samu Sáiz, Iván y Aquino lo intentaban una y otra vez pero se daban de bruces con la bien plantada defensa visitante y el tanto de Rubén Mesa se quedó ahí, en el empate. Un punto que sabe a gloria para los vascos que siguen manteniendo el descenso a 7 puntos y que congela aún más las opciones de la salvación del filial rojiblanco, aunque quedan jornadas suficientes para remontar esos tres puntos que les separan del Getafe B. Tocará seguir soñando y sufriendo en el Cerro.

