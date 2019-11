101 años de Racing: un equipo con sabor a mar Cantábrico que revoluciona la Copa del Rey

Muchas veces despreciada por los equipos grandes, la Copa del Rey es un escenario para aquellos equipos de menor envergadura. Son estos equipos los que dan salsa a una competición que, de seguir por los derroteros de la Liga BBVA, sería un tanto aburrida. Sin embargo, todos los años aparecen sorpresas agradables de equipos modestos que realizan un papel impecable. Este año el equipo revelación ha sido el Racing de Santander. Aunque, en este caso, no podemos hablar de un equipo modesto. Quizás sí de un viejo hidalgo, que vive de las herencias del pasado y sueña con volver a ser lo fue no hace tanto tiempo.

Sumido en esa fase de recuperación de su identidad, el club cántabro afrontaba la competición con la incógnita de la importancia que se le debía dar. El objetivo del Racing para este año es volver a Segunda División y hacer de este año un punto de inflexión en la trayectoria reciente. Probablemente por ello algunos aficionados del equipo entrenado por Paco Fernández esperaban que el equipo dejara de lado el torneo. Sin embargo, el entrenador y su conjunto han demostrado durante todo el año transcurrido una profesionalidad intachable y unas ganas de jugar a este deporte que ya quisieran muchos jugadores de alto nivel. El primer enfrentamiento se hizo esperar ya que el Racing quedó exento de participar en la primera fase.

Primeros pasos con mucho gol en L'Hospitalet

El conjunto de la capital cántabra quedó enlazado con el Centre d'Esports L'Hospitalet. El encuentro se disputó en tierras catalanas y el rival era para no despistarse. No en vano la temporada anterior finalizó la temporada líder de su grupo en Segunda B. De hecho, el equipo de Paco Fernández consiguió imponerse por un ajustado marcador a pesar de comenzar perdiendo. El equipo de Hospitalet jugó con diez jugadores gran parte del encuentro debido a la expulsión por roja directa a Pau Senent, centrocampista local. La expulsión vino acompañado de un penalti que subió al marcador gracias al inapelable disparo de Javi Soria. El tiempo ordinario se agotó y el resultado era empate a dos goles para cada equipo. Al ser eliminatoria a partido único el encuentro se extendió hasta la prórroga. De nuevo, fue el equipo catalán el que pegó primero pero el Racing no se diluyó y empató, por tercera vez, la contienda con gol de Andreu de libre directo. Faltaba aún un punto más de emoción que llegó minutos más tarde. Miguélez aprovechó un rechace del portero local y puso el 3-4 definitivo en el luminoso del Estadio Municipal de Hospitalet, cuyos aficionados locales no terminaban de creérselo.

Victoria taquicárdica en Butarque

De esta forma tan épica comenzaron los santanderinos su participación en la edición de este año. Parecío gustarles la sensación a los jugadores, los cuales certificaron su pase a la siguiente ronda en la tanda de penaltis. El rival en la tercera fase fue el Club Deportivo Leganés, otro hueso duro en la compleja red de la división de bronce. El resumen del partido parece un calco del anterior: estreno del macador por parte de los locales que, posteriormente, cometieron penalti. Curiosamente fue cometido, al igual que en el partido en Hospitalet, sobre Ander y del lanzamiento se encargó Javi Soria. Engañó perfectamente al portero del Leganés, equipo que tuvo que afrontar el resto del encuentro con un jugador menos por la expulsión del defensa Santamaría.

A diferencia del partido anterior, el Racing no jugó todo el encuentro en superioridad ya que Iñaki abandonó el césped de Butarque por doble amonestación a mitad de la segunda parte. El partido llegó al pitido del árbitro sin cambios en el tanteo ni tampoco se alteró en el tiempo de la prórroga. De esta manera, el encuentro pasó a decidirse desde el punto de penalti. Los cántabros se impusieron en la tanda gracias al acierto de Mario Fernández atajando el disparo de Fer Ruiz. Por parte del equipo de Paco Fernández todos acertaron en sus compromisos desde los once metros. El histórico Racing había salido, de nuevo, victorioso de un encuentro complicado en el campo de un correoso rival.

Machada en el Sánchez Pizjuán: segunda edición

Con el equipo clasificado para los dieciseisavos de final, en el calendario del Racing estaba marcada la fecha del sorteo para esa ronda. En él ya entraban en juego los equipos de la Liga BBVA que participaban, ese año, en competiciones europeas. Todo Santander y toda Cantabria anhelaba un encuentro contra un "grande" para así volver a disfrutar de alta competición en los Campos de Sport. Sin olvidar que, desde esa ronda y hasta la final, las eliminatorias serían a doble partido. El azar quiso que el Sevilla fuera el rival del equipo verdiblanco. El morbo estaba servido debido a la vuelta de Jairo, canterano y estrella del equipo montañés las temporadas anteriores. A pesar de la entidad del rival, el estadio no se llenó. El conjunto de Unai Emery se llevó el partido, haciendo bueno el gol de Jairo en la primera parte. A pesar de ello no fue un camino de rosas. El equipo de Paco Fernández plantó cara a los sevillistas y ya se citaron con ellos a la vuelta en el Sanchez Pizjuán.

El partido quedará en el recuerdo del juvenil David Concha que debutó con el equipo. No sólo debutó sino que hizo un partido digno de mención y estuvo a punto de hacer la igualada en una internada magnífica por la banda izquierda del Sevilla. El disparo del cántabro se marchó, por muy poco, fuera. El Racing dejó pinceladas de su potencial y esto no cayó en saco roto. El guipuzcoano Unai Emery, entrenador del Sevilla FC, declaró en rueda de prensa su sorpresa por la situación futbolística inmerecida en la que estaba el rival de esa noche. Días más tarde se llevaría una sorpresa aún mayor.

Racing y Sevilla se citaron, de nuevo, la noche del miércoles 18 de diciembre en la ciudad bañada por el Guadalquivir. Los aficionados racinguistas tenían un agradable y reciente recuerdo de una visita verdiblanca al estadio sevillista. En aquella ocasión, fue el santanderino Sergio Canales el que marcó los dos goles de la victoria. Canales puso su nombre y el del club que representaba en boca de toda España. La foto ahora era distinta. El Racing había descendido dos categorías, estaba roto institucionalmente y prácticamente la plantilla de aquel partido había hecho maletas. Del equipo titular sólo Sotres y Koné pertenecían al equipo santanderino cuando derrotó al Sevilla en su casa. La primera parte fue muy igualada y acabó con el mismo resultado que empezó. Se anuló, de hecho, un gol a los hispalenses por fuera de juego.

Fue entrada la segunda parte cuando cambiaron las tornas del partido. Tras un gran pase de Miguélez y posterior control de Mariano, el delantero alicantino se disponía a chutar a gol cuando le hicieron falta. El penalti era de libro y, por tercera vez consecutiva en la Copa, el equipo rival se quedaba con diez. El central M'bia era expulsado tras dicha acción. Fue Miguélez el encargado de anotar la pena máxima a pesar de adivinar Javi Varas las intenciones del racinguista. El encuentro se había puesto muy a favor del Racing: habían empatado la eliminatoria, estaban con un jugador más y un gol más tendría valor doble al ser en campo contrario. No quiso Paco Fernández que sus pupilos perdieran el fulgor que había ocasionado el gol. El Racing demostró una seriedad defensiva inapelable y el Sevilla no pudo hacer nada contra la inspirada noche de Sotres. El Racing dominaba el encuentro en los compases finales y la guinda fue el gol definitivo. Tras un rechace del portero sevillista a remate de Iñaki, el balón quedó suelto en el área pequeña y Koné lo impulsó de un testarazo. El equipo santanderino volvía a dar un zarpazo a su rival y esta ya fue el definitivo. Las siguientes llegadas del Sevilla no obtuvieron resultado y el billete para la siguiente fase quedó en manos de Paco Fernández.

El Racing vuelve a superar a un "Primera" en su campo

Los periódicos nacionales se rindieron ante el logro del Racing. Desde la capital cántabra sorprendía pero no tanto: llevaban ya tiempo disfrutando de un equipo que exhibía un juego superior a sus rivales de categoría. Casualidades del fútbol, el siguiente enfrentamiento en la competición copera sería contra el Almería. El equipo andaluz fue rival del Racing el año anterior en la Liga Adelante. Ambos tenían el mismo objetivo pero ambos cosecharon resultados diametralmente diferentes: el Almería subió de división y el Racing descendió. Se volvieron a ver las caras en El Sardinero. El encuentro comenzó con un plantón de los jugadores racinguistas que no disputaron el balón. Se quedaron como estatuas en el primer lance del partido. La razón era protestar por sus desencuentros con el club. Éste les debía aún varias nóminas. Al igual que en el anterior encuentro en Santander, el equipo visitante endosó el primer gol al Racing. Un perfecto chut de Corona entró besando la base del palo de Sotres que no pudo hacer nada por detenerlo. El conjunto entrenado por Paco Fernández estuvo a remolque todo el partido pero creando peligro.

Estuvo a punto Mariano, de remate de cabeza, de poner el resultado en tablas. No obstante fue el canterano Concha el que selló la igualada. Tras una internada por la banda derecha, remató cruzado al palo contrario de la portería resguardada por Ustari. Gol del juvenil cántabro que se estrenó como goleador con el equipo profesional ante un equipo de primer nivel. El Racing tuvo oportunidad de aumentar la ventaja pero no fue posible. El partido fue de tú a tú, nadie hubiera creído tras el partido la diferencia en categoría de ambos equipos. El encuentro quedó, en parte, deslucido debido a la invasión al palco que presidía la anterior junta directiva. Incondicionales del club racinguistia exigían la dimisión del presidente del club, el cual estaba hundiendo la institución más importante del deporte cátabro. La Policia Nacional actuó para disolver estos hechos que no interfirieron en el normal desarrollo del encuentro. Sin embargo, se puede decir que esta fue el primer empujón a todos los pasos que ha dado el racinguismo hasta conseguir la liberación de la tirana Junta presidida por Ángel Lavín.

La vuelta de octavos de final se celebró, siguiendo con lo previsto, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos sito en la capital almeriense. Salió Paco Fernández con todo, a excepción de Koné que había regresado tarde de su país natal. El resultado no se movió en la primera parte. Fue en la segunda mitad cuando Mariano llevó el balón a las mallas del portero almeriense. Tras un centro medido de Orfila, el delantero racinguista cabeceó el esférico sin posibilidad para Ustari. El Racing estaba clasificado para cuartos de final, con el valor extra del gol en campo ajeno. Esto ponía muy difícil el partido para el Almería. No se quedó ahí la exhibición de los cántabros. Rubén Durán se sumó a la historia del centenario Racing sentenciando la eliminatoria después de un golazo. El partido quedó con ese resultado: 0-2. Con él marcharon los jugadores de vuelta a Santander y con un viaje recorriéndose toda la Península Ibérica para entrenar nada más bajar del autobús. Están hechos de otra pasta.

Se agotó la magia en Anoeta pero no la esperanza

El próximo rival en la competición fue la Real Sociedad. Enfrentamiento con gran tradición entre dos equipos históricos del norte de España. Además, el conjunto donostiarra viene, este año, de participar en la Champions League y de hacer un papel en liga muy bueno. Aprovechando la cercanía entre ambas ciudades, miles de aficionados verdiblancos se desplazaron llenos de ilusión a San Sebastián. La capital guipuzcoana volvía a recibir aficionados racinguistas dos años después. El encuentro comenzó, como ha sido costumbre en la Copa del Rey, con gol en contra del Racing a los cuatro minutos de juego. El tanto fue obra de Carlos Martínez que marcó casi treinta minutos más tarde el segundo del equipo vasco. La eliminatoria se asumía complicada para el conjunto santanderino. En la segunda parte, el mexicano Carlos Vela dio la puntilla al Racing con un gol a mitad del periodo.

A pesar de todo, el equipo no se descompuso y siguió atacando la portería donostiarra. Este esfuerzo tuvo su recompensa con el gol de Koné que puso el definitivo 3-1 en el marcador. El Racing tuvo alguna ocasión más pero finalmente no se movió. La eliminatoria estaba muy difícil para el Racing. Era complicado pensar en una remontada pero los jugadores, en sus declaraciones, no cerraban esa posibilidad. La semana siguiente, representados por Mario Fernández, como capitán, y respaldados por Paco Fernández, como entrenador y responsable de los técnicos, los jugadores del Racing daban una rueda de prensa al mundo entero. Con total seguridad, la rueda de prensa más importante de la historia de este viejo, pero muy vivo, centenario club cántabro.