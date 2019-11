El Pontevedra asalta O Poboado

Las circunstancias no eran propicias. Los granates llegaban al inexpugnable campo de O Poboado con ciertas dudas tras su derrota como local frente al Laracha. El Pontevedra de los récords había tocado a su fin, el liderato se había vuelto a esfumar y la meta de Edu ya no era coto privado. Para más inri, el rival no era el más adecuado para sobreponerse a la situación. El Club Deportivo As Pontes afrontaba el partido como flamante líder, lanzado con una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Se dejó Manu Fernández en casa –ante el estupor de buena parte de la afición, entre los que se incluye un servidor- a dos titularesrelativamente afianzados como David García y Kevin Levis para la batalla. El plan, a priori arriesgado, conllevó a la inclusión en el once del medio del filial Kevin Presa y de Fran Fandiño. Y ambos fueron dos de los jugadores claves para la consecución de un resultado inaudito para la parroquia de O Poboado esta temporada, que solo había visto perder a su equipo en una ocasión –en la jornada siete contra el Barbadás- y contaba sus últimos nueve partidos como local por victorias.

Pero el Pontevedra les despertó del sueño. Los granates desnudaron al líder en su propia casa a base de intensidad, compromiso y acierto de cara al gol, en la que fue la mejor actuación de los pupilos de Fernández en lo que va de temporada. Comentaba Fandiño en la previa que el tropiezo del pasado fin de semana no afectaría a la confianza del equipo, y vaya si no lo hizo. Los granates dieron un golpe encima de la mesa para opositar al liderato. Una plaza de honor que ahora sustentan temporalmente empatados a 52 puntos con el propio As Pontes, segundo por un goalaverage particular que ya de por sí era difícil de levantar tras el 2-0 en contra de la ida en Pasarón. Y es que con el triunfo de ayer, desde que bajó a Tercera hace tres años, el Pontevedra ha ganado todos sus partidos contra As Pontes.

Por delante nada más empezar

Cierto es que la moneda salió siempre cara para los de la ciudad del Lérez, que se encontraron casi de salida por delante en el marcador. Y es que a los cinco minutos de juego, Javi Otero remachó en el segundo palo una peinada de Carnero a servicio de córner de Feito. Era el 0-1, que ponía a los granates en ventaja y les invitaba a dar un paso atrás y esperar las acometidas de un rival poco acostumbrado a ir por detrás en el marcador en su propio feudo. De hecho, la única vez que se encontró ante esta tesitura, perdió el encuentro.

Así, el Pontevedra juntó líneas dispuesto a jugar con la ansiedad de As Pontes. Los granates no dejaron que su rival crease fútbol combinativo de ningún tipo, y los azulones no tuvieron más remedio que rendirse ante un juego más directo, bien contrarrestado por la –una vez más impecable- zaga pontevedresa. De hecho, los coruñeses no inquietaron a Edu hasta la media hora de juego, cuando Bossa primero en un tiro libre, y Cabarcos después tras una buena jugada de Sergio Arias, enviaron el balón rozando los palos de la meta del ‘zamora’ de la categoría.

Así, el marcador no se movió hasta después del descanso, aunque en los compases finales del primer tiempo el Pontevedra pudo haber casi sentenciado el choque, pues David Pérez no llegó para empujar un balón que Kiko despejó contra sus piernas en una salida. Previamente fue Carnero el que vio cómo el propio Kiko le privaba del gol tras una maravillosa jugada individual de Fandiño, que asistió al goleador con un pase de la muerte.

Carnero no perdona en la reanudación

Sin embargo, el propio Carnero iba a ser el protagonista en la reanudación. El ex del Rápido de Bouzas acabaría con su mal fario de cara al gol –cinco partidos sin anotar- de un plumazo. Y lo iba a hacer por partida doble. Primero remachó a placer una gran dejada de Iago Vázquez tras un balón parado ejecutado por Feito. Era el minuto tres de la segunda mitad. Posteriormente, a falta de poco más de diez minutos para el final, el goleador sentenció el choque después de aprovecharse de un robo en medio campo y desbordar a Kiko en su salida a la desesperada antes de definir a puerta vacía. El decimocuarto gol del vigués en lo que va de liga supuso el 0-3, que culminaba el asalto de los granates a O Poboado ante el delirio del más de medio centenar de aficionados granates presentes en las gradas.

Si bien es cierto que el Pontevedra pudo sentenciar antes si un disparo a bocajarro de Javi Otero llega a superar a Kiko tan sólo un par de minutos después del primer gol de Carnero, también lo es que As Pontes se pudo acercar en el marcador, sobre todo en una acción en la que Pablo Domínguez desaprovechó una buena oportunidad disparando demasiado flojo a las manos de Edu.

Los últimos diez minutos del encuentro iban a servir para que el guardameta granate se luciese despejando al palo con una gran estirada un disparo desde la frontal de Iván González. Sin embargo, la tarde del guardián del Pontevedra no pudo ser inmaculada, pues en el añadido, Fran Amado, en situación dudosa, logró subir al marcador el único tanto coruñés. Era el 1-4, pues en la jugada anterior, Benja había sumado el cuarto gol a favor de los granates con un disparo raso. Con el tanto, los de Pasarón lograron además alcanzar por primera vez los cuatro goles en un partido esta temporada.

Así, en un momento de máxima exigencia, el Pontevedra ofreció su mejor versión para vencer en el campo más difícil de la categoría y encaramarse a la primera posición, a la espera de lo que haga esta tarde el Boiro en el derbi contra el Arousa. Pase lo que pase en A Lomba, lo que está claro es que los granates se afianzan en los puestos de play-off, dentro de los que continuarán al menos hasta la próxima semana, en la que recibirán en Pasarón a un necesitado Betanzos. La hoja de guía ejecutada ayer en O Poboado debe servir de ejemplo para que los de Fernández logren una nueva victoria y eviten repetir contra los brigantinos los errores que cometieron contra el Laracha.