Recreativo de Huelva - Real Zaragoza: puntuaciones del Zaragoza, jornada 28

Empate entre Recreativo de Huelva y Real Zaragoza en tierras andaluzas. Se adelantaron pronto los locales con un gol de Linares. Los onubenses tenían el dominio del balón, pero no eran capaces de llegar con peligro al área defendida por Leo Franco. En una jugada aislada, un pase de Montañés a Luis García permitía al asturiano establecer el empate en el marcador.

En la segunda parte, el conjunto de Paco Herrera salió con otra actitud al campo. Empezaron a jugar de tú a tú a los locales, aunque fue Leo Franco el que salvó a su equipo en varias ocasiones. En el minuto 77, un gol de Diego Rico tras una polémica cesión parecía que sentenciaba el partido, pero cuando los visitantes celebraban ya la victoria, un penalti de Abraham lo aprovechaba Morcillo para firmar el empate. 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar PACO HERRERA 5 | El entrenador zaragocista sacó una alineación con la novedad de Walter Acevedo, que se recuperaba de su lesión, y Cidoncha. Volvió a insistir en la presencia de Luis García, que esta vez sí aportó cosas al equipo. En la primera parte, el equipo no mostró su mejor cara, pero en la segunda cambió la actidud del equipo. Los cambios que realizó en los minutos finales echaron al equipo hacía atras. LEO FRANCO 7 | Partido movido para el arquero argentino, especialmente en la segunda parte. Volvió a ser el salvador de su equipo con intervenciones que impiedieron que los onubenses se volvieran a adelantar en el marcador. En los dos goles andaluces, el capitán zaragocista no pudo hacer nada. FERNÁNDEZ 5 | Aunque en un principio iba a ser suplente, las molestias de Cortés en el calentamiento hicieron que Paco Herrera tuviera que poner al andaluz. Durante el partido, apenas tuvo problemas. Se centró en el apartado defensivo más que en el atacante, ya que en contadas ocasiones subió por su banda. ARZO 5 | El central combinó buenas acciones, anticipandose a los defensores y cortando balones peligrosos, con no tan buenas. Varios balones se pasearon por el area zaragocista que casi cuestan un gol. Vio una tarjeta amarilla al poco tiempo de empezar el partido, algo que le influyó en determinadas jugadas. ÁLVARO 5 | Al igual que su compañero en la zaga, combinó buenas y malas acciones. El no ver una amarilla tan pronto le permitió jugar con más intensidad. Terminó viendola en los últimos minutos del partido. RICO 6 | El autor del gol (aunque con fortuna) que por unos minutos daba el triunfo al Real Zaragoza. Aunque el primer gol llegó por su banda, durante el resto del partido se mostró seguro. Intento subir al ataque con cierto peligro, aunque sus centros no fueron muy fructíferos. PAGLIALUNGA 4 | De lo más flojo del equipo en la tarde del sábado, y ya viene siendo habitual en él. El centrocampista argentino no encontró su espacio en el terreno de juego, y consecuencia de ello fueron sus continuas pérdidas que dieron inestabilidad al Real Zaragoza. Su lentitud a la hora de desplazar el balón la nota el equipo, al igual que su falta de velocidad. ACEVEDO 5 | Volvía al equipo después de haberse perdido varios partidos por una lesión. Se mostró mejor que su compatriota en el centro del campo, aunque no destacó mucho más. De sus botas se inició la jugada del primer gol zaragocista, con un buen balón medido a la cabeza de Paco Montañés. CIDONCHA 6 | Su mejor partido desde que llegó al Real Zaragoza. Gran esfuerzo y sacrificio el que ha derrochado el jugador madrileño. Se ha mostrado muy participativo en el terreno de juego, con varias recuperaciones en jugadas que podian plantear peligro. Le ha intentado implantar velocidad al partido, y se ha sumado al ataque siempre que ha podido. LUIS GARCÍA 6 | El asturiano ha estado mejor que en otros partidos. Ha sido protagonista en las dos jugadas de gol. En el primero, fue el encargado de batir al portero del Recreativo tras una asistencia de Montañés, y en el segundo asistió a Rico para que fusilara desde fuera del área. Ha luchado y se ha esforzado por cada balón. Fue sustituido en el minuto 89 por Abraham. MONTAÑÉS 6 | El castellonense intentó desbordar por su banda e introducir velocidad al partido. Se quejó en alguna ocasión porque los pases no le llegaban correctamente. Siempre que entra en juego, da la sensación de que puede cambiar el encuentro. Fue el encargado de asistir a Luis García con un pase de cabeza. Agotado por el esfuerzo, fue sustituido en el 85. ROGER 6 | Partido de luces y sombras del delantero zaragocista. Las sombras, en la primera parte. Durante los primeros 45 minutos, Roger apenas participó en el juego de su equipo, y su actuación fue oscura. En la segunda mitad, se pudo ver a un jugador más intenso, más luchador y más participativo. Sus compañeros le buscaron con pases en profundidad, y en una de esas jugadas hubo un posible penalti que el árbitro no señalo, viendo la amarilla por esa jugada. Fue sustituido en el minuto 80. VÍCTOR RODRÍGUEZ S.C | Entró en el terreno de juego a falta de diez minutos para la conclusión del partido en lugar de Roger y aunque lo intento, apenas tuvo oportunidades para demostrar su valía. ÁLAMO S.C | Entró al campo en el 85 sustituyendo a Montañes y apenas tuvo tiempo para aportar nada nuevo al equipo. ABRAHAM 0 | El lateral catalán salió al terreno de juego en el minuto 89 en sustitución de Luis García. En ese momento, el Real Zaragoza ganaba 1-2 un partido al que solo le quedaba el añadido. A falta de un minuto para que el árbitro pitara el final, el jugador realizaba un claro e innecesario penalti sobre el atacante del Recreativo, con su respectiva tarjeta amarilla. Esa jugada supuso el empate final. ÁRBITRO: SÁNCHEZ MARTÍNEZ 4 | El colegiado tuvo un partido con alguna jugada polémica. Los aragoneses se quejaron por un posible penalti sobre Roger nada más iniciarse la segunda parte. Aunque el delantero exagera la caida, hay contacto del central sobre el valenciano. Por parte local, protestaron la cesión que supuso el segundo gol del Real Zaragoza. Cuando veía que el partido se le podía escapar, recurría a las tarjetas para suavizar los ánimos.