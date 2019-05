Alberto Jiménez: "Solo pensamos en sacar los tres puntos"

En el partido que enfrentó al Tenerife con el Madrid Castilla, Carlos Ruiz uno de los centrales indiscutibles para Álvaro Cervera vio la quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá jugar el partido contra el Recreativo de Huelva. Hoy, han hablado ante los medios los otros dos centrales que, debido a la sanción de Carlos Ruiz, podrían entrar en el once de este domingo.

El central majorero Alberto ha sido cuestionado por el choque que los midió al Castilla: “Visitamos a un rival difícil, un filial que está saliendo de abajo y logramos sumar un punto importante. Hay que ir partido a partido y seguir en la misma línea de hasta ahora”. Refiriéndose al encuentro de este fin de semana dice: “Nos visita un equipo fuerte. Lleva arriba toda la temporada y ha demostrado que es un buen rival. Nosotros también estamos bien y será un partido bonito”.

Y respecto a su posible entrada en el once declara: “No sé si estaré ahí. Estamos Rigo y yo y toca esperar la decisión del míster. Yo me siento bien, con muchas ganas de poder aprovechar si se presenta la oportunidad. El equipo está bien y si puedo ayudar claro que estaré contento”. Por último, en cuanto al equipo dice: “Somos un equipo fuerte y tenemos que seguir así en nuestro Estadio. Hacemos las cosas lo mejor que podemos. No miramos la clasificación del rival. Aquí hay mucha competencia, pero con trabajo y sacrificio se puede conseguir”.

El otro candidato a ser titular, Baltasar Rigo al que le han acompañado las lesiones durante buena parte de la temporada dice: “Hemos decidido parar y hacer un trabajo diferente porque entrenarse con molestias no es bueno. Veremos la evolución en los próximos días”. De su posible entrada en el once dice: “A ver cómo estoy el miércoles. Llevo dos meses así y no me veo al ciento por ciento. Hemos tomado esta decisión. Algo así no me había pasado nunca y vamos a seguir mirando cosas. Hay que estudiar todo bien. Son molestias musculares, casi siempre en la misma zona. Entre una cosa y otra a veces entreno, otras no, y no acabo de estar bien”.

Por último, analiza el próximo partido: “El del Recreativo será un partido muy complicado y difícil ante un rival que está arriba. Está claro que podemos ganar, y que será difícil. Es nuestra intención la de ganar. Podemos conseguirlo. Tenemos que ir partido a partido, en una competición muy igualada”.