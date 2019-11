UD Las Palmas - CD Lugo: victoria para afianzar el cambio

Con aires de carnaval y bastante más relajados aterriza la vigésimo octava jornada del campeonato regular al Estadio de Gran Canaria. Segundo encuentro consecutivo que se disputará en tierras insulares aunque con mayor tranquilidad en las gradas gracias a la victoria de hace siete días frente al Girona. Batucadas y comparsas se darán un respiro por noventa minutos en la capital atlántica para ceder el protagonismo al fútbol de segunda y como novedad, retirar el punto de mira sobre Sergio Lobera. Relativamente lejos queda la disyuntiva en la que se vio el presidente amarillo, Miguel Ángel Ramírez, hace unas semanas acerca de la continuidad del técnico aragonés. Necesaria se antoja la victoria de Las Palmas para afianzar el deseado cambio de rumbo y espantar los fantasmas pasados. Para ello será necesario superar al CD Lugo.

Los contendientes

Con partidos de la presente jornada ya disputados, La UD Las Palmas ostenta la octava posición de la tabla clasificatoria con 38 puntos. Empata con Zaragoza (actual límite de playoffs), Tenerife y Numancia (éste último sin haber disputado su encuentro). El conjunto insular mantiene un desequilibrio negativo en su haber de goles; ha encajado 30 y sin embargo ha marcado 27. Resta una diferencia de 6 puntos con el primer equipo posicionado en el descenso y presenta, también, seis puntos menos que el Eibar -segundo equipo clasificado para el ascenso directo-.

El CD Lugo continúa en la persecución de los conjuntos de noble clasificación. Tiene 37 puntos y empata en la media tabla (11º) con Barcelona B y Murcia. La diferencia de 5 puntos con el descenso le hace respirar meridianamente tranquilos y observar, aunque sea de reojo, los playoffs de ascenso a Primera División. Los gallegos cosechan una mayor diferencia goleadora en su contra que la Unión Deportiva; 33 goles en contra y 27 a favor evidencian un problema de desequilibrio preocupante. Los lucenses protagonizaron hace dos semanas una de las mayores goleadas de la vigente temporada. Vergonzosa y difícil de olvidar fue la derrota en Catalunya frente al Girona (6-0). Racha que se alargó tras caer contra el Tenerife por 1-3. Necesaria por tanto, se antoja la victoria del cuadro que actuará con las vestiduras de visitante, mañana en el Estadio de Gran Canaria.

Las declaraciones

Tras superar los peores meses de estancia trabajando a los servicios del conjunto grancanario, Sergio Lobera valoró la actualidad de su equipo ante los micrófonos de los medios de comunicación. Sobre la dinámica y las características del CD Lugo el técnico aragonés confirmó: “Es un equipo que expone mucho por su propuesta futbolística, en las transiciones sufre, es un equipo que sufre mucho cuando no tiene el balón. Están haciendo un gran trabajo, es la mejor propuesta futbolística de la categoría. El equipo que gane la posesión tendrá más posibilidades de sacar el partido adelante”. Acerca del estado de ánimo de la plantilla tras el encuentro frente al Girona: “Igual que cuando la dinámica es negativa tiene que intentar que los jugadores jueguen en el presente, aquí hay que hacer lo mismo, el jugador no puede pensar en lo que ha pasado. La semana pasada era importante para romper la dinámica, ganar en casa, pero esta semana es un partido más, una final, y hay que afrontarlo de la misma manera. No tiene que condicionar lo de la semana pasada”.

Quique Setién, entrenador del CD Lugo, compareció también ante los medios de comunicación en las horas previas al encuentro frente a Las Palmas. Respecto a su rival este fin de semana, comentó: “es un conjunto que te puede ganar 4-0 y que puede perder 3-0 como le pasó en Lugo. Es un equipo con grandes futbolistas y a veces le cuesta mantener el equilibrio”. Sobre una de las brújulas del equipo, Juan Carlos Valerón, también tuvo unas palabras: “Es un jugador preciso, con inteligencia y con sorpresa, que de la nada puede dejar a un compañero solo delante del portero”. Para concluir, reflexionó sobre el Lugo y su futuro: “Yo en Lugo no me voy a quedar toda la vida. El día que se me presente la tesitura de tener que decidir me costará una barbaridad y lo haré como lo he hecho todos los años, no sé si un poco antes o un poco después”.

Las convocatorias

Quique Setién que tendrá que decidir cómo cubrir la baja del capitán precisamente en la única posición del equipo en la que no tiene el puesto doblado, o lo que es lo mismo, para la que no cuenta con un especialista suplente. La lógica apunta a que el puesto de Manusea cubierto por Víctor Marco. Aparte de la baja de Manu, Setién podrá contar con todos los jugadores de la plantilla, lo que finalmente incluye al portero Dani Mallo, lesionado frente al Tenerife.

Con todo, la convocatoria del CD Lugo es la siguiente: Dani Mallo, José Juan, De Coz, Víctor Díaz, Pavón, David Prieto, Jorge, Víctor Marco, Pita, Seoane, Rafa Garcia, Pablo Álvarez, Pablo Sánchez, Álvaro Peña, Iván Pérez, Sergio Rodríguez, Sandaza y Rennella.

La UD Las Palmas cuenta con todos los efectivos a excepción del iraní Masoud, que se encuentra convocado con su selección. Los efectivos amarillos se encontrarán concentrados en un hotel capitalino, desde el sábado hasta la hora del encuentro.