Víctor Muñoz: "Debemos estar todos convencidos para que esto funcione"

El nuevo entrenador del Real Zaragoza afrontará el domingo a las 12 horas en el estadio de La Romareda su primer partido en el banquillo maño (en esta segunda etapa como técnico del conjunto aragonés). Antes, ha dado su primera rueda de prensa ante los medios para hablar sobre dicho partido.

Víctor Muñoz ha destacado las ganas que tiene el equipo de lograr la victoria el domingo: “El equipo y los jugadores tienen muchas ganas de demostrar lo que son y de dar una alegría a la afición, que es lo más importante. Son los primeros interesados y los que más ganas tienen”.

Respecto a la enfermería que se ha encontrado el técnico a su llegada a Zaragoza, con laslesiones de Henríquez, Víctor, la de Acevedo y el susto de Roger, ambas en esta semana, y las molestias de Esnáider, Víctor ha comentado que hay que adaptarse y jugar con los que hay: “En el fútbol siempre surgen circunstancias diferentes, y lo más importante es adaptarse a ellas. Es algo que tenemos ahí y que no lo podemos solucionar. Lo de Roger fue un golpe fortuito, hoy ya ha podido entrenar y está bien, creemos que podrá jugar. Hemos intentado recuperar a los jugadores que ya estaban lesionados pero eso es imposible, nos tenemos que ceñir a los jugadores que ya tenemos. Lógicamente, me gustaría disponer de todos, pero no puede ser, así que utilizaremos a los disponibles, y si no utilizaremos gente del filial”. El recién llegado ha explicado que las pruebas realizadas a Esnáider han dado resultados positivos, pero que, sin embargo, no concuerdan con el estado del joven jugador.

"Desde el primer momento estoy intentando sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores"

El zaragozano ha señalado que tiene al “mejor equipo” que puede tener ahora mismo, y ha explicado cómo está trabajando estos días y cuál es su objetivo: “Hablo con los jugadores, veo lo que hay, intento coordinar lo que tienen cada uno de ellos para que beneficie al equipo, y eso es lo que estoy haciendo desde el primer minuto que llegué, intentar sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos. Lo que deseo es sacar el máximo rendimiento a este equipo y que la afición se encuentre a gusto y disfrute con el equipo. Invito a todos los abonados y a los no abonados a que apoyen al equipo”.

Hablando de los jugadores del Real Zaragoza B, Víctor ha subrayado: “Todos los jugadores del filial con los que podemos contar me gustan, todos. Si están con nosotros es porque alguno vendrá concentrado, y si los tenemos que utilizar, máxima confianza”.

En cuanto al once titular que presentará el domingo, el aragonés ha comentado que no variará mucho respecto a los once que jugaron el domingo pasado, pero que sí habrápequeñas modificaciones.

Por último, de cara al choque frente al Deportivo de la Coruña, Víctor sabe que “hay mucho en juego”, pero ha querido quitarle presión a sus jugadores: “Hay mucha responsabilidad, pero no pongamos más, vamos a liberarnos un poco”.

"El trabajo y la actitud están siendo magníficos"

“El trabajo y la actitud que está ofreciendo el equipo es magnífico, y yo voy a intentar ayudar a todos los jugadores y ayudar al Real Zaragoza.Para que todo esto funcione, todos tenemos que estar integrados y convencidos de lo que tenemos. Convencidos de que podemos ganar al Depor, de que podemos hacer muchos puntos de aquí al final. Las valoraciones no sirven ahora, haremos valoraciones al final”, ha finalizado Víctor Muñoz.